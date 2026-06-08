Германия передаст Польше часть артефактов, вывезенных в годы Второй мировой

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Германия передаст Польше часть артефактов, вывезенных в годы Второй мировой

В Варшаве с удовлетворением восприняли очередное сообщение из Берлина. В ближайшие недели Польша ожидает возвращения нескольких ценных культурных артефактов, утраченных во время Второй мировой войны.

По информации Gazeta Wyborcza, власти Германии приняли окончательное решение о передаче Варшаве ряда культурных ценностей, вывезенных из страны в годы Второй мировой войны.



В числе передаваемых предметов - перстень, связанный с именем короля Сигизмунда I Старого, фрагмент средневековой рукописи с гимном «Gaude Mater Polonia», а также рукописи классика польской литературы Стефана Жеромского.

Передача запланирована на июнь и приурочена к 35-й годовщине подписания Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Польшей и Германией от 1991 года.

Эти предметы входят в число десятков тысяч культурных ценностей, вывезенных или разграбленных в период немецкой оккупации 1939–1945 годов. В декабре 2025 года Берлин уже вернул Варшаве ряд средневековых документов, после чего процесс реституции заметно активизировался.

Эксперты рассматривают текущий шаг как важный символический жест, который должен укрепить доверие между двумя странами и продемонстрировать готовность Германии продолжать работу над возвращением польского культурного наследия.

О том, какое количество польских ценностей, украденных нацистами, разошлось по частным коллекциям от Парижа до Нью-Йорка, открыто стараются сегодня не говорить ни в Берлине, ни в Варшаве.
15 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 21:56
    Янтарную комнату верните нам! У них еще много чего спрятано
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      +1
      Сегодня, 22:04
      Янтарную комнату верните нам!

      Не вернут. Нам самим в Берлине поискать нужно
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 22:06
      Цитата: Вадим С
      Янтарную комнату верните нам! У них еще много чего спрятано

      И кстати, с каждым десятилетием становится все дороже и дороже.
      Например, купчая на Прибалтику, которую Швеция продала России.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 22:05
    а ценности украденные в СССР гансы вернуть не хотят?!
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 22:17
      Цитата: Василенко Владимир
      а ценности украденные в СССР гансы вернуть не хотят?!
      Это другое.
      Тем более, что Россия, как правопреемница СССР, должна каятся. Платить и каятся.
    2. SAG Звание
      SAG
      +2
      Сегодня, 22:43
      а ценности украденные в СССР гансы вернуть не хотят?!

      Нет не хотят.
      Вы бы ещё за 27млн убитых и замученых спросили... Всё что касается возмещение любого ущерба вам простили. Вы же не поляк, которых они ненавидят, но русофобия ещё сильнее!
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 22:20
    Германия передаст

    Не знаю как Германия, но вот Мерц точно передаст, и Писториус конченый, и Шольц был передаст. Про Меркель - вот вроде тоже, конечно, в ментальном плане, а вот в физическом смысле вряд ли.
  4. Napayz Звание
    Napayz
    -1
    Сегодня, 22:45
    ...разошлось по частным коллекциям от Парижа до Нью-Йорка, открыто стараются сегодня не говорить ни в Берлине, ни в Варшаве,
    ни, тем более, в Париже или Нью-Йорке... request
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 22:46
    Пока америкосовы недоумки не свалят на свой остров, мира на земном шаре не будет. Рано или поздно, это будет ясно всем.
  6. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 23:12
    О том, какое количество польских ценностей, украденных нацистами, разошлось по частным коллекциям от Парижа до Нью-Йорка, открыто стараются сегодня не говорить ни в Берлине, ни в Варшаве.

    и это случилось не первый раз
    Польшу постоянно грабили
    один из первых документированных фактов чехи их ограбили после правления Мешика II
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    -1
    Сегодня, 23:20
    Все эти сокровища были созданы благодаря труду рабов, поэтому они никогда не могут быть частной собственностью!
    1. 1944-1989 Звание
      1944-1989
      -1
      Сегодня, 23:25
      То же самое относится и к рукописям: Жеромский много писал о социальной несправедливости и отсталости Польши, хотя и не был коммунистом, но видел причину — отсутствие воли к революции даже после обретения независимости в 1918 году. Что это была за страна, продолжение той, что была до разделов, только в другую дату
  8. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 23:25
    No, prý artefakty byly pořízené války.., já myslel, že byly ukradené!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 23:25
      Говорят, эти артефакты были вывезены во время войны... А я думал, их украли!
  9. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 23:45
    Вот зачем этим гацам потребовалось увозить чудотворную икону Тихвинской Божией Матери, которую потом так и не нашли.. Ведь они же на тот момент в Христа, как такового и не верили, скорее были поклонниками языческих культов.. Наверное, вряд ли уже найдётся.