Германия передаст Польше часть артефактов, вывезенных в годы Второй мировой
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В Варшаве с удовлетворением восприняли очередное сообщение из Берлина. В ближайшие недели Польша ожидает возвращения нескольких ценных культурных артефактов, утраченных во время Второй мировой войны.
По информации Gazeta Wyborcza, власти Германии приняли окончательное решение о передаче Варшаве ряда культурных ценностей, вывезенных из страны в годы Второй мировой войны.
В числе передаваемых предметов - перстень, связанный с именем короля Сигизмунда I Старого, фрагмент средневековой рукописи с гимном «Gaude Mater Polonia», а также рукописи классика польской литературы Стефана Жеромского.
Передача запланирована на июнь и приурочена к 35-й годовщине подписания Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Польшей и Германией от 1991 года.
Эти предметы входят в число десятков тысяч культурных ценностей, вывезенных или разграбленных в период немецкой оккупации 1939–1945 годов. В декабре 2025 года Берлин уже вернул Варшаве ряд средневековых документов, после чего процесс реституции заметно активизировался.
Эксперты рассматривают текущий шаг как важный символический жест, который должен укрепить доверие между двумя странами и продемонстрировать готовность Германии продолжать работу над возвращением польского культурного наследия.
О том, какое количество польских ценностей, украденных нацистами, разошлось по частным коллекциям от Парижа до Нью-Йорка, открыто стараются сегодня не говорить ни в Берлине, ни в Варшаве.
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