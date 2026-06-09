Море, которое перестало быть общим
Весной 2026 года выяснилось, что главным полем ближневосточной войны стала вода: несколько десятков миль между Ираном и Оманом, через которые проходит четверть мировой нефти.
В 1909 году британский публицист Норман Энджел выпустил книгу «Великая иллюзия», доказывавшую, что экономическая взаимозависимость сделала большую войну между развитыми державами невозможной: слишком дорого, слишком разрушительно, слишком невыгодно всем. Через пять лет началась Первая мировая. Аргумент Энджела был не глуп, он был неполон: взаимозависимость действительно повышает цену конфликта, но из этого следует не отказ от войны, а соблазн ударить противника там, где переплетение интересов гуще всего. Кто держит узел, держит за горло всех, кто через него дышит.
Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы — два таких узла. И весна 2026 года показала, что воюют за них не ради обладания. Воюют за рубильник.
Логика горлышка
География здесь старше любой политики. Через Ормуз (узкий проход между Ираном и Оманом) идёт около четверти всей морской торговли нефтью. Альтернативы почти нет: трубопроводы в обход существуют, но их пропускная способность несопоставима с объёмом, который ежедневно проходит танкерами. Баб-эль-Мандеб на южном входе в Красное море устроен иначе, там грузопоток разнообразнее: контейнеровозы, балкеры (суда с навалочным грузом), наливные танкеры с сырьём между Азией и Европой через Суэц. Обойти его можно вокруг мыса Доброй Надежды, ценой лишней недели пути и роста фрахта. Обойти Ормуз нельзя.
В этом вся разница между двумя проливами и вся их общность. Каждый — точка, где относительно слабый игрок навязывает сильному игру на своих условиях. Побеждать чужой флот незачем. Достаточно сделать проход настолько рискованным, чтобы страховщик отказался подписывать полис.
Иран строил эту способность десятилетиями. Скоростные катера, береговые ракетные комплексы, баллистические ракеты малой дальности, беспилотники, морские мины — многослойная система с единственной задачей: превратить теоретическую угрозу закрытия Ормуза в осязаемую. До 2026 года эта угроза оставалась риторической. Тегеран обещал закрыть пролив десятки раз и ни разу не закрыл. В марте 2026-го он впервые перевёл слова в действие, и обнаружилось, что реальная блокада для эффекта не нужна. Достаточно неизвестного числа мин, выставленных малыми судами, чтобы капитан танкера и его страховщик начали исходить из того, что мины повсюду. Именно этот мартовский эпизод и запустил всю цепочку, о которой пойдёт речь дальше.
Блокада с хорошими манерами
Соединённые Штаты ответили инструментом из арсенала двух мировых войн, который выглядит почти музейным экспонатом. 13 апреля Центральное командование объявило блокаду всех судов, входящих в иранские порты и выходящих из них, независимо от флага судна: под удар попадает любой, кто идёт в иранский порт, чьим бы он ни был. Формулировка дословно воспроизводит классический институт военной блокады, знакомый со времён двух мировых войн.
А дальше — фокус с галочками. Чтобы блокада была законной по обычному морскому праву, она должна отвечать набору условий: объявлена, доведена до сведения, эффективна, недискриминационна, не создавать чрезмерных гуманитарных последствий. CENTCOM аккуратно проставил все галочки: публично уведомил, очертил географию, подчеркнул беспристрастность к флагу и отдельно оговорил, что свобода прохода через Ормуз к неиранским портам не затрагивается. Получился любопытный гибрид: блокада, исполненная с подчёркнутым уважением к процедуре, которую она же и взрывает.
Потому что блокаду объявляет воюющая сторона. А войны в классическом смысле между США и Ираном нет: есть «масштабный конфликт» на фоне переговоров о перемирии, которые ведутся через пакистанских посредников. Институт, рассчитанный на состояние объявленной войны, применён в состоянии, которое все стороны старательно отказываются так называть. Право соблюдено по букве ровно настолько, чтобы по существу обозначить: правила работают там и тогда, где это удобно тому, у кого больше авианосцев.
Здесь обычно вступают защитники процедурной чистоты: главное, мол, форма, а форма соблюдена. Возражение слабое. Форму блокады придумали не для красоты, а чтобы ограничить произвол силы на море. Отделите форму от состояния войны, ради которого она существует, останется декорация. Повод, прикинувшийся нормой. Иначе с чего бы все так усердно цеплялись за термины.
Танкер, который больше не идёт в Иран
8 июня абстракция стала конкретной. Истребитель F/A-18, поднятый с авианосца Abraham Lincoln, ударил по машинному и рулевому отделениям танкера Marivex под флагом Палау в Оманском заливе. По версии CENTCOM, судно (под санкциями, в чёрном списке, с выключенным транспондером) игнорировало требования изменить курс и шло в иранский порт. Удар был точечным: обездвижить, не потопить. На борту двадцать четыре индийских моряка, всех эвакуировали, погибших нет.
Стоит задержаться на этой цифре. Двадцать четыре человека — граждане страны, не имеющей отношения к ирано-американскому спору. Их наняли по контракту на судно, принадлежащее непонятно кому. И они оказались под боевым ударом в чужой войне за то, что их работодатель играл с блокадой в кошки-мышки. Моряков эвакуировали, индийское посольство в Маскате поблагодарило Оман за помощь. На этом гуманитарная часть истории заканчивается, и начинается та, ради которой удар, собственно, и наносился.
Marivex — сообщение, адресованное не столько Тегерану, сколько каждому судовладельцу планеты: связь с иранской нефтью теперь означает риск получить ракету в машинное отделение. Танкер выбрали идеально: санкционный, пустой (без груза, то есть без угрозы разлива), под удобным флагом, с экипажем третьей страны. Аккуратность удара легко принять за гуманность. На деле это расчёт: показать готовность стрелять и заплатить за эту демонстрацию минимальную политическую цену. Вашингтон будет ссылаться на этот эпизод как на образец решительности без жертв. Тегеран — как на доказательство пиратства. Оба правы, и в совпадении правот смысла больше, чем в любой из двух версий по отдельности: удар одновременно и «решительность без жертв», и «пиратство», и именно эта двойственность делает его удобным прецедентом, на который сможет опереться каждая сторона.
Второй вход и его привратники
Пока Ормуз держит мировую нефть, на другом конце Аравийского полуострова разворачивается параллельный сюжет. Йеменское движение хуситов, за годы превратившееся из сухопутных повстанцев в силу, способную бить по морю, объявило блокаду Баб-эль-Мандеба для «вражеских» судов, связанных с США и Израилем. Любой такой корабль объявлен законной военной целью.
Конструкция изящна своей лазейкой: для «нейтральных» судов сделано исключение. Жест выглядит сдержанным: бьём не по всем, а только по врагам. На практике исключение не значит ничего. Определять «связь» судна с противником будет тот, кто наводит ракету, а не тот, у кого эта связь есть. В акватории, где флаг, владелец, фрахтователь и груз принадлежат четырём разным юрисдикциям, «адресная» блокада — это блокада всех, кому хватит благоразумия не проверять, в какую графу их впишут. Судовладелец не рискнёт. Он просто уведёт корабль вокруг Африки, и хуситы получат свой эффект, не сделав ни единого выстрела.
Складывается зеркальная троица. Иран закрыл Ормуз для «враждебных» сил. Хуситы — Баб-эль-Мандеб для «вражеских» судов. CENTCOM — иранские порты для всех подряд. Три стороны, три блокады, три набора исключений и один общий рефлекс: каждый присваивает себе право решать, кому позволено плыть. Пространство, веками считавшееся общим, на глазах распадается на чьи-то контролируемые коридоры.
Те, кто платит и молчит
У этой троицы привратников есть оборотная сторона: толпа заложников, не контролирующих ни один из рубильников. Крупнейший среди них — Китай, главный покупатель иранской нефти и держатель колоссального грузопотока через оба пролива. Ему одинаково невыгодны и иранское закрытие Ормуза, и американская блокада портов, но рычага у Пекина нет: он может торговать через узел, но не может им распоряжаться. В сходном положении монархии Залива — Саудовская Аравия и ОАЭ, чьё благополучие целиком зависит от того, что танкеры выходят из Ормуза бесперебойно, а решают это другие. Получается парадокс силы: те, кому пролив нужнее всех, влияют на его судьбу меньше всех. Привратников трое. Платят все остальные.
Цена пространства, ставшего ничьим
Экономика фиксирует сдвиг раньше дипломатии. В марте, когда из-за иранских мин трафик через Ормуз почти остановился, мировое предложение нефти просело примерно на десять миллионов баррелей в сутки, крупнейший единовременный обвал предложения с момента нефтяных эмбарго 1970-х. Brent за месяц подорожал примерно на две трети. После объявления перемирия рынок отыграл назад, но прежних уровней не вернул: оценки на 2026 год держатся заметно выше доконфликтных, и аналитики честно признают, что риск смещён вверх, а не вниз.
Страховой рынок переводит политику в проценты быстрее любого комментатора. Премия за военные риски (war risk premium — устойчивый страховой термин, не зависящий от юридического статуса конфликта) за проход через Залив доходила до двух с половиной процентов стоимости судна за неделю, кратно выше доконфликтной. К концу марта она снизилась примерно до процента, но и это в разы превышает спокойные значения. Для крупного танкера — четверть миллиона долларов за неделю в опасной зоне. Сумма не испаряется: она встроена в цену каждого литра на заправке в Роттердаме, Мумбаи и Шанхае. Так работает взаимозависимость, которую Энджел считал гарантией мира. Она исправно превращает локальный выстрел в Оманском заливе в счёт, оплачиваемый всеми сразу.
Параллель с 1914 годом напрашивается, и честнее сразу обозначить, где она хромает. Тогда взаимозависимость не остановила войну между великими державами, готовыми платить любую цену. Сейчас прямой войны великих держав нет; есть силовое давление через торговые пути при остром нежелании всех сторон доводить дело до столкновения. Это не 1914-й. Это, скорее, бесконечная проверка чужого болевого порога без готовности нажать до конца. Что по-своему опаснее: там, где настоящей войны не хочет никто, до большой беды доводит не чьё-то решение, а чей-то недосмотр.
Свобода мореплавания — один из тех принципов, которые незаметны, пока работают, и обнаруживаются только в момент поломки. Её не отменяют декларацией. Её разбирают по детали: здесь блокада с соблюдением процедуры, там «адресный» запрет с гуманным исключением, тут точечный удар по санкционному судну без жертв. Каждый отдельный жест выглядит ограниченным, оправданным, почти аккуратным. Сумма жестов означает, что общего моря больше нет: есть коридоры, которые кто-то милостиво держит открытыми, пока ему это выгодно.
Ответят ли Тегеран или хуситы на удар по Marivex — вопрос почти технический; судя по показанной практике, ответят, отмерив дозу так, чтобы не сорваться в большую войну, которая не нужна никому. Труднее другое. Норму, один раз использованную как повод, обратно в норму уже не загонишь: слишком многим понравится мир, где у каждого пролива стоит свой привратник, а лишняя неделя пути вокруг Африки превращается в обычную статью расходов. Привыкать к такому миру придётся долго. И не факт, что все нынешние игроки доберутся до конца этого привыкания.
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