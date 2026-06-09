Литр патриотизма

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Литр патриотизма


Фельетон



В половине одиннадцатого утра с северо-запада, со стороны Петербургского международного экономического форума, в город входил молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный автомобиль.

— Дядя, — кричал автомобиль, — а дай литр незамерзайки!

Молодой человек вынул из кармана тёплое яблоко и подал его автомобилю, но яблоко не помогло. Автомобиль ещё некоторое время сопровождал гостя форума, после чего отстал и принялся самостоятельно русифицироваться.

Так начинался день на стенде, где из-под плотного кумачового покрывала торжественно выглядывал кроссовер по имени «Волга». Имя было русское. Всё остальное было географически шире.

— Граждане! — провозгласил распорядитель с лентой через плечо, в котором без труда узнавался Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, ныне арт-директор проекта возрождения. — Перед вами автомобиль, в котором соединились вековая инженерная традиция и пять литров!

— Чего пять литров? — спросили журналисты недоверчивого вида — из автомобильного издания, чьё имя мы скромно умалчиваем, ибо оно и так уже за рулём.

— Бачок, — с достоинством ответил Остап. — Бачок стеклоомывателя. В прежней модели было четыре литра. У нас — пять. Это, товарищи, и есть глубина локализации. На целый литр глубже, чем в прошлой модели.


Толпа благоговейно загудела. Кто-то записывал в блокнот: «литр — наиболее важный для наших широт пункт».

— А мотор? — крикнул дотошный гражданин в кепке.

— Мотор импортный, — не моргнув, сказал Остап. — Зато душа отечественная. Душа, как известно, в бачке.

Великий комбинатор откинул кумач. Под ним сиял Geely Monjaro, переодетый в «Волгу», подобно тому как Паниковский переодевался в слепого. Решётка была заменена. Шильдик переклеен. На корме появилась гордая надпись. Внутри — три экрана, на которых по очереди загорались слова «отечественное», «суверенное» и «почти готовое».

— Обратите внимание, — продолжал Остап, поглаживая капот, — алькантару мы заменили экокожей. В нашем климате с реагентами алькантара — непозволительная роскошь. Мы, товарищи, реалисты. Мы заменили то, что могли заменить, и не тронули то, что заменить не умели.

— А что вы не умели заменить?

— Платформу, двигатель, трансмиссию, силовую электронику и всё, что под капотом, — честно перечислил Остап и для убедительности добавил: — Но антикор — наш. Антикор и прошивка. Прошивка, граждане, это вам не литр незамерзайки, это целая русская инженерная школа, сжатая до объёма флешки.


В углу стенда стоял губернатор и демонстративно держал в руках ключ. Ключ был от первой проданной «Волги». Губернатор смотрел на ключ с той же нежностью, с какой Александр Иванович Корейко смотрел на свой чемодан, и думал не о маркетинговой легенде, а о трёх тысячах рабочих мест, которые без этого ключа превратились бы в пустой цех. Его понять было можно. Между инженерной школой, которую строят десять лет, и зарплатой нижегородского рабочего, которую платят в этом квартале, всякий нормальный губернатор выберет квартал.

Подошёл потребитель. Это был частный покупатель — существо редкое, пугливое, голосующее рублём.

— Сколько? — спросил он коротко.

— Четыре миллиона двести, — сказал Остап.

— А китаец сам по себе?

— Четыре шестьсот.

— Стало быть, ваша «Волга» дешевле китайца на четыреста тысяч?

— Совершенно верно! — обрадовался комбинатор. — Тройная наценка за шильдик — это лукавая народная формула. Наценку делаем не мы. Наценку делают пошлины, утильсбор, НДС и логистика. Они, а не мы, выравнивают цену: любой ввезённый автомобиль после них стоит примерно одинаково — хоть под своим именем, хоть под чужим. Мы тут, можно сказать, скромные посредники между вашим кошельком и государственной таможней.


Потребитель почесал в затылке.

— Выходит, выбор у меня не между своим и китайским. А между китайским под честным именем и китайским под именем моего детства. И второе не дешевле.

— Но в нём больше ностальгии! — воскликнул Остап. — Ностальгия, гражданин, это валюта. Правда, валюта с обеспечением: она тратится, но не пополняется. Каждый перелицованный кроссовер немного обналичивает доверие вашего дедушки, который ездил на «Волге» на дачу.

— А сдачу дедушке вернут? — мрачно спросил потребитель.

Остап на секунду замялся. Это был тот редкий вопрос, на который у великого комбинатора не находилось двухсот сравнительно честных способов ответа.

В этот момент мимо стенда прошёл его конкурент — представитель завода с московским именем. Он был честнее, и оттого грустнее.

— У нас, — сказал он, — хотя бы сварка и окраска свои. Линия полного цикла, КАМАЗ в партнёрах, стёкла и сиденья местные. Мы прошли эту дорогу на пару лет раньше.

— И платформа, стало быть, тоже своя? — оживился потребитель.

— Платформа от JAC, — вздохнул москвич. — А что подороже — то от MG. Был у нас, знаете, директор-немец, человек системы. Осенью ушёл «на другие проекты» — поставили своего. Оно и правильно: иностранец во главе суверенного завода смотрелся, как алькантара в реагентах. Непрактично.

— И как теперь торгуется суверенитет?

— А никак, — честно сказал москвич. — Запустили дорогую линейку с фанфарами, а к весне продаём её десятками штук в месяц. Не выдержали Haval и Geely. Мы им — кремлёвский зубец на эмблеме, они нам — цену пониже да сервис поближе. Половину берут таксопарки да структуры, чувствительные к госзаказу. Частник голосует рублём. И голосует, знаете ли, сдержанно.

— А что же вы не объясните людям, что машина отечественная?

— Объясняем, — горько усмехнулся москвич. — Бренд года получили. Награды есть, покупателей нет. Награду, видите ли, дают за легенду, а деньги несут за надёжность. И когда человек у кассы выбирает между легендой своего детства и проверенным японцем с параллельного импорта, он почему-то всё чаще выбирает японца.


Наступила тишина, в которой было слышно, как где-то на параллельном импорте тихо возвращается Toyota.

— Господа, — сказал Остап, поднимаясь во весь рост и обводя присутствующих взором Наполеона, продающего лёд эскимосам, — вы рассуждаете мелко. Вы спрашиваете, что в этой машине русского. А я вам отвечу: русского в ней — целый литр! И этот литр чище любого мотора, потому что мотор сделали другие, а литр налили мы. Своими руками. В наших широтах.

— А через три года? — крикнул дотошный гражданин в кепке.

— Через три года китайский партнёр обновит платформу. А мы обновим решётку. И снова нальём литр. Это называется устойчивая кооперация. Колесо истории, граждане, вращается, и каждый оборот его смазан незамерзайкой отечественного разлива.

— А если санкции дотянутся до китайского партнёра?

Остап посмотрел на дотошного гражданина с лёгкой укоризной, как смотрят на гостя, упомянувшего за столом покойную тётушку.

— Тогда, гражданин, у нас останется завод, незамерзайка и чистая совесть. Полный цех суверенитета. Был у этого цеха уже один хозяин из Вольфсбурга — ушёл и не попрощался. Так что мы тут, можно сказать, привычные к расставаниям.

Толпа медленно расходилась. Беспризорный автомобиль вернулся, обнюхал «Волгу», узнал в ней дальнего китайского родственника и приветливо мигнул фарой.

Остап стоял у пустеющего стенда и смотрел вдаль — туда, где за пошлинами, утильсбором и санкционной геополитикой брезжило что-то большое и неконтролируемое. Завод собрал автомобиль. Всё остальное собиралось не на заводе.

— Да, — сказал он сам себе негромко, почти нежно, — машину-то мы собрали. Осталась самая малость — научиться называть её своей.

И, поправив капитанскую фуражку, великий комбинатор пошёл прочь, насвистывая, а за спиной у него, в багажнике суверенного кроссовера, плескался лишний литр патриотизма.



От редакции
Фельетон написан, а карикатуры нарисованы автором в творческом содружестве с искусственным интеллектом и с товарищами И. Ильфом и Е. Петровым.

Распределение долей в этом совместном предприятии было следующим. Илья Арнольдович и Евгений Петрович предоставили интонацию, великого комбинатора и двести сравнительно честных способов посмотреть на чужой кроссовер как на свой; к сожалению, на ПМЭФ они прибыть не смогли по уважительной причине — оба отсутствуют с середины XX века, но дух их присутствовал, насвистывал и поправлял капитанскую фуражку. Искусственный интеллект отвечал за незамерзайку: налил ровно один литр стиля, перепутал «не выдержала» с «не выдержали», был пойман за руку и покаялся. Автор же, как и всякий нормальный отечественный производитель, осуществил глубокую локализацию: заменил решётку, переклеил шильдик и гордо вывел на корме своё имя.

Платформу, двигатель и трансмиссию текста, впрочем, заменить так и не удалось. Зато антикор — наш.

Никакие соавторы, включая покойных классиков и бессонную нейросеть, не несут ответственности за совпадения с реальными автозаводами. Все совпадения неслучайны, но сравнительно честны.

Авторские отчисления Ильфу и Петрову переведены в валюту ностальгии. Сдачу дедушке обещали вернуть.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 05:57
    Литр патриотизма
    Volga - и та на латыни.... wink
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 06:19
      Цитата: Uncle Lee
      Литр патриотизма
      Volga - и та на латыни.... wink

      Берите Москвич, там кирилица.
      1. Наган Звание
        Наган
        +2
        Сегодня, 06:38
        Цитата: ARIONkrsk
        Берите Москвич

        Разговор между отцом и сыном в грузинской семье времен застоя:
        - Сын, если ты поступишь в институт, я куплю тебе "Волгу". А если не поступишь, куплю тебе "Москвич", чтобы весь Тбилиси смеялся над тобой.
      2. Per se. Звание
        Per se.
        0
        Сегодня, 08:41
        Цитата: ARIONkrsk
        Берите Москвич, там кирилица.
        Зато, слово "патриот" на латинице (УАЗ), это очень "патриотично", и намного раньше, чем с "Волга".
    2. Тихонов_Александр Звание
      Тихонов_Александр
      +4
      Сегодня, 06:43
      На решётке не Волга - а Волгла! И, думаю, это правильно! Хотя, возможно было бы и другое - Вобла! Ностальгия по советским Волге и вобле... И не подумайте, пожалуйста, что я намекаю на Вот@ля!
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      +6
      Сегодня, 06:49
      У на теперь все на латыни. Есть вытомоюиль Patriot. Некоторые буквы латинянские стали модны. Так и не опрелелись с мессенджером. как писать и произносить. Осталось подождать. когда издаду закон, что в России все на латинице. Впочем им и закона не надо...
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:27
      А вот я до конца так и не понял, жив ли дедушка и что будет с его сдачей, если он так её и не дождался?
      Мечталось бы о продолжении истории в большем позитивчике, как это могли И. Ильф (Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг ) и Е. Петров (Евгений Петрович Катаев ) в бытность прошлого века, а не ИИ нынешнего.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:36
        Даже заработанный дедушкой пенсионный, капитал государство снисходительно присвоит в случае смерти. В мире принято наследовать
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 07:46
          роман66
          Сегодня, 07:36

          hi Теперь, наконец, до меня дошёл тайный смысл лозунга прошлых времён - Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт в свете новой пенсионной реформы.
          Чтобы кинуть как можно больше дедушек, не доживших до пенсионного возраста.
          1. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 07:53
            hi с увеличением пенсионного возраста вполне коррелируется
  2. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 06:00
    Так-то это перелицованный китайцами Volvo XC-40. Хотя лучше он от перелицовки не стал, а как бы не наоборот.
  3. moneron Звание
    moneron
    +6
    Сегодня, 06:05
    добавить нечего....редчайшие просветы самостоятельной работы тонут в море плодов чужого труда...
    и да...у экономического руководства нашей страны плохо с географией мира. к их сведению....китай ни область, ни республика в составе российской федерации.....позорище полнейшее...
  4. Livonetc Звание
    Livonetc
    +10
    Сегодня, 06:08
    Сейчас в своей конторе чешем репу.
    Покупать ли через серый импорт немецкие агрегаты или по белым схемам китайские.
    Риски и там и там.
    В одном случае риск непоставки в другом более низкий ресурс, недостоверное качество (прежде всего в части надёжности) .
    Да и экономичность немецких агрегатов значимо лучше китайских (менее прожорливы).
    Если посчитать на горизонте владения/эксплуатации в 10 лет, то китайцы становятся категорически дороже.
    И вот ведь канделябр.
    В Белоруссии эти немецкие агрегаты являются вполне себе легально поставляемым оборудованием.
    Вот ведь выбор...
    P.S. Речь вёл не об автомобилях, но о мощных двигателях.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Сегодня, 06:17
      Покупать ли через серый импорт немецкие агрегаты или по белым схемам китайские.

      Великий комбинатор знал 400 способов честного решения этой проблемы.
      Берите обе партии...у себя поменяйте немецкие шильдики на китайские.
      Хе хе... потом партию китайцев отправьте немцам обратно...а немецкую пустите в дело.
      Или продайте через Белоруссию в Россию немецкую партию через фирмы прокладки как продукцию белорусов...вариантов множество.
  5. Дырокол Звание
    Дырокол
    +5
    Сегодня, 06:17
    Забавно! Присоединюсь к автору, надеюсь не осудит...
    — Идите к чертовой матери со своим «Джилиманджаро»! — заорал Остап. — Кто такой Джилиманджаро? Это ваш родственник Джилиманджаро? Папа ваш Джилиманджаро? Чего вы прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что «Джилиманджаро» в последний момент заменен «Волга», а он морочит голову! «Джилиманджаро!»
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:37
      " Знатоки.... Убивать надо таких знатоков... "
  6. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +5
    Сегодня, 06:24
    Итоги днА ............,...................
    1. АрхиФил Звание
      АрхиФил
      +2
      Сегодня, 06:45
      Итоги днА ............,...................
      Будем оптимистами!Это ещё не итоги и это ещё далеко не дно! bully
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 06:29
    Грустно это девицы( Без жульничества тоже нельзя. Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой.
  8. Евгений Федоров Звание
    Евгений Федоров
    +5
    Сегодня, 06:55
    А еще можно про Senat 900, который Hongqi. Его тоже на ПМЭФ показали. Получив российскую прописку, авто подорожал с 6 млн до 12 млн. Умеем китайское качество до ума доводить
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +3
      Сегодня, 08:03
      Цитата: Евгений Федоров
      ...авто подорожал с 6 млн до 12 млн...

      Так вот и ответьте сами себе, зачем вкладываться в длинные инвестиции - постройку заводов, в обучение персонала, создавать систему смежников, разработку новых агрегатов и систем, когда можно просто поднять "навар" в 100% на чужом товаре и не париться? lol
      Если кто не заметил, мы по такой схеме уже как 36 лет живем.
      Результат на "шильдике" laughing
      1. Евгений Федоров Звание
        Евгений Федоров
        +1
        Сегодня, 08:06
        Да, причем большая часть навара будет из бюджетных средств - Сенаты 900 пойдут по министерствами и ведомствам. Частный бизнес втридорога брать это не будет. Круговорот какой-то получается
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          +1
          Сегодня, 08:20
          Сенаты 900 пойдут по министерствами и ведомствам. Частный бизнес втридорога брать это не будет. Круговорот какой-то получается

          Это как раз один из сравнительно честных способов по отъёму денежных знаков у населения. wink laughing
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 08:29
    Такова реальность, такая страна, такое время. Уже давно плевать
  10. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 08:29
    Автору спасибо за статью, т.с. на злобу дня.
    Про Volgu и Geely вспомнилось:
    «Лёгким движением руки брюки превращаются… брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты»
    hi
  11. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 08:45
    Влияние почти 40 лет капиталистической экономики на Россию и страны Центральной Азии