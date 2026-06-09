В Чугуеве ударом баллистической ракеты уничтожен пункт размещения морпехов ВСУ

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В Чугуеве ударом баллистической ракеты уничтожен пункт размещения морпехов ВСУ

В ночь на 9 июня Вооружённые силы России провели серию ракетно-дроновых атак в отношении ряда объектов противника.

Сообщается об ударах баллистической ракетой по цели в харьковском Чугуеве. По последним данным, прилёт пришёлся по пункту размещения личного состава одной из бригад морской пехоты, которая уже была изрядно «потрёпана» предыдущими ударами на севере Харьковщины и отведена подальше от линии боевого соприкосновения. Вместе с «баллистикой» объект «посетили» и ночные «Герани».



Удары привели к ликвидации ПВД – на нём вдобавок вспыхнул пожар.

Ряд объектов энергетики был поражён ударами БПЛА в Днепропетровской и Черниговской областях. Сообщается об аварийных отключениях электроэнергии в этих регионах.



В течение ночи атаки проводились в отношении объектов транспортной инфраструктуры, используемой в военных целях, в Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в оккупированной ВСУ части Запорожской области.

Порядка 12 «Гераней» атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Харькове. На объекте в результате прилётов так же возник пожар.

Продолжились атаки на топливозаправочные станции и хранилища топлива в районе Павлограда Днепропетровской области. Противник заявляет о проблемах с обеспечением топливом восточной части указанного региона.

Российские бомбардировщики отработали ФАБ с УМПК к северу от Сум, где идут бои в районе Писаревки.

Режим воздушной тревоги продолжает действовать в ряде регионов Украины.
14 комментариев
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  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +11
    Сегодня, 05:55
    "морпехов ВСУ".
    Не морпехи они.
    И не ВС и не Украины.
    Нацистская гнусь с оружием. которая должна быть полностью уничтожена.
    Работают Братья.
    Низкий поклон.
    1. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      0
      Сегодня, 06:06
      «Порядка 12 «Гераней» атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Харькове.»
      "Низкий поклон."
      Уничтожили, молодцы, а когда будут уничтожены все объект топливно-энергетического комплекса в Харькове?
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +2
        Сегодня, 06:23
        а когда будут уничтожены все объект топливно-энергетического комплекса в Харькове?

        А это возможно в реальности без взятия города пехотой? Чем Харьков отличается от Донецка или Луганска, где украм ни разу не удалось ничего подобного. У вас какое-то шапкозакидательское понимание в соотношении сил на этой войне, что удивительно на пятом году мясорубки.
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +5
      Сегодня, 06:18
      У Парагвая, не имеющего выхода к морю (океану), есть свои морпехи и адмиралы...Такая мечта по утерянному...
      Как бы нам сделать ещё один Парагвай на Украине и пусть в Ивано-Франковске празднуют День ВМФ Украины с бумажными корабликами в лужах. lol fellow
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 06:30
        Вспомнил венгерскогр адмирала Хорти... laughing
        1. сайгон Звание
          сайгон
          +2
          Сегодня, 06:37
          Ну стоит учитывать что Хорти так то служил в Австро -венгерском флоте . Так что звание военно морское право слово имел. И флот австрияков ну славно гонял итальянцев и кровя англичанцам портил. Так что Хорти боевой флотский офицерю.
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 06:38
          Цитата: Konnick
          Вспомнил венгерскогр адмирала Хорти... laughing

          Он был австро-венгерским адмиралом. Австро-Венгрия имела и выход к морю и флот...
          1. Konnick Звание
            Konnick
            0
            Сегодня, 07:07
            Цитата: AllX_VahhaB
            Цитата: Konnick
            Вспомнил венгерскогр адмирала Хорти... laughing

            Он был австро-венгерским адмиралом. Австро-Венгрия имела и выход к морю и флот...

            Спасибо кэп
    3. torbas41 Звание
      torbas41
      0
      Сегодня, 06:23
      Вы справедливо полагаете, что есть сейчас люди которые воюют за идею, типа " За Родину за Зеленского" или "За Родину за Путина" люди идут на фронт чтобы заработать на жизнь.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 06:39
        Цитата: torbas41
        люди идут на фронт чтобы заработать на жизнь.

        С той стороны ещё и отдавдивают...
      2. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 08:35
        всякие люди есть, есть которые идут и за идею, но в России идут добровольно, а на пукре многие с помощью поджопников тцк
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -4
    Сегодня, 05:59
    Видать ответка за Крым прилетела. what
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 08:37
      так если почитать в МАХ например хронику гераней, то можно увидеть что такие удары наносятся каждый день
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 06:09
    . которая уже была изрядно «потрёпана»

    Недотрепали.... Дотрепать! Хватит полумер!