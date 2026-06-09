В Чугуеве ударом баллистической ракеты уничтожен пункт размещения морпехов ВСУ
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В ночь на 9 июня Вооружённые силы России провели серию ракетно-дроновых атак в отношении ряда объектов противника.
Сообщается об ударах баллистической ракетой по цели в харьковском Чугуеве. По последним данным, прилёт пришёлся по пункту размещения личного состава одной из бригад морской пехоты, которая уже была изрядно «потрёпана» предыдущими ударами на севере Харьковщины и отведена подальше от линии боевого соприкосновения. Вместе с «баллистикой» объект «посетили» и ночные «Герани».
Удары привели к ликвидации ПВД – на нём вдобавок вспыхнул пожар.
Ряд объектов энергетики был поражён ударами БПЛА в Днепропетровской и Черниговской областях. Сообщается об аварийных отключениях электроэнергии в этих регионах.
В течение ночи атаки проводились в отношении объектов транспортной инфраструктуры, используемой в военных целях, в Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в оккупированной ВСУ части Запорожской области.
Порядка 12 «Гераней» атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Харькове. На объекте в результате прилётов так же возник пожар.
Продолжились атаки на топливозаправочные станции и хранилища топлива в районе Павлограда Днепропетровской области. Противник заявляет о проблемах с обеспечением топливом восточной части указанного региона.
Российские бомбардировщики отработали ФАБ с УМПК к северу от Сум, где идут бои в районе Писаревки.
Режим воздушной тревоги продолжает действовать в ряде регионов Украины.
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