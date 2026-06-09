Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться с Ираном один на один

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Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться с Ираном один на один

Трампу необходимо заключить мирное соглашение с Тегераном и выйти из конфликта на Ближнем Востоке, поэтому Израиль может остаться один на один с Ираном. Американскому президенту эта война больше не нужна.

США не поддержали Израиль при последнем обмене ударами с Ираном, размещенные на Ближнем Востоке средства ПВО/ПРО не участвовали в отражении иранской атаки, а американские истребители не бомбили Иран. Трамп всячески демонстрировал свой нейтралитет, боясь срыва перемирия и мирного соглашения, которое даже ещё не до конца согласовано. Отсюда и два звонка Нетаньяху с требованиями прекратить удары.



Кроме того, на Трампа давят монархии Персидского залива, которые хотят торговать нефтью и газом, подсчитывая прибыли, а не убытки из-за продолжающейся войны.
Я сказал Биби: «Тебе стоит очень внимательно относиться к тому, что ты делаешь, потому что очень скоро ты можешь остаться один против Ирана».

Однако Нетаньяху находится в очень сложной ситуации, если он не продолжит удары по Ливану, то поставит крест на своей политической карьере. Как заявил один из чиновников Белого дома, у Трампа и Нетаньяху сейчас очень разные желания, но им обоим нужно остаться на высоких позициях в политике:

Биби нуждается в продолжении войны, чтобы оставаться политически живым в Израиле, а Трампу нужно, чтобы война закончилась, чтобы оставаться политически живым в США...
7 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 06:12
    можешь остаться один против Ирана


    Было бы интересно на это посмотреть. Вот только эти фашиствующие поцы могут и ЯО лупануть от безысходности.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 08:40
      Не лупанут. Тогда они тоже останутся одни на этой планете. В том числе и Россия это не делает.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 06:15
    Ты, кинула, ты.... :wassat..........:
  3. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 06:30
    Разжигай и властвуй
    Текс вашего
  4. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +1
    Сегодня, 06:40
    Да биби фиолетово на высказывания трампа, вот если бы трамп оставил его без крыши то начались бы другие песни.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:40
    Американскому президенту эта война больше не нужна.

    Не ну молодец...сам же влез в эту лепешку навоза...а теперь не знает как оторвать её от своей задницы.
    Трудный ковбой этот Трамп...бросается с кольтом на амбразуру с пулеметом. what
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:25
    ❝ Американскому президенту эта война больше не нужна ❞ —

    — Думал по-лёгкому в войнушку сыграть, да просчитался ...
    (Вход копейка, да выход рубль!)