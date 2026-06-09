Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться с Ираном один на один

Я сказал Биби: «Тебе стоит очень внимательно относиться к тому, что ты делаешь, потому что очень скоро ты можешь остаться один против Ирана».

Биби нуждается в продолжении войны, чтобы оставаться политически живым в Израиле, а Трампу нужно, чтобы война закончилась, чтобы оставаться политически живым в США...