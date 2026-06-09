В США требуют расследования вероятной умышленной атаки Израиля на USS Liberty
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В палате представителей США прозвучала речь, посвящённая одному из самых спорных эпизодов в истории американского флота.
Конгрессмен Томас Мэсси выступил с трибуны, заявив, что вспоминает 59-ю годовщину трагедии с USS Liberty и желает добиться правды. Он приветствовал выживших членов экипажа, присутствовавших на мероприятии.
Мэсси сослался на заявления бывших высокопоставленных американских чиновников, которые ставили под сомнение официальную версию «случайной ошибки идентификации корабля». Конгрессмен назвал атаку, вероятно, преднамеренной и призвал Конгресс провести новое расследование, пока ещё живы последние свидетели тех событий.
Речь идёт о событиях 8 июня 1967 года. Во время Шестидневной войны между Израилем и арабскими государствами американский разведывательный корабль USS Liberty находился неподалёку от побережья Синайского полуострова. Корабль, как заявлено, имел «чёткие американские опознавательные знаки». Около 14:00 по местному времени его сначала атаковали израильские реактивные самолёты (Mirage и Super Mystère), которые совершили несколько заходов, обстреливая судно из пушек и сбрасывая напалм. А примерно через 20 минут к атаке присоединились три израильских торпедных катера, которые выпустили торпеды и открыли огонь из пушек.
Одна торпеда попала в борт, вызвав значительную по своим размерам пробоину. В результате атаки погибли 34 американских военнослужащих, включая находившихся на борту морских пехотинцев, ещё 171 человек получили ранения. Корабль был значительно повреждён, но остался на плаву. Помощь американскому кораблю предложили советские моряки, но принята она не была. В итоге USS Liberty отплыл на Мальту.
Израиль немедленно заявил, что корабль ошибочно приняли за египетский, принёс извинения и позже выплатил США компенсацию. Официальные расследования США и Израиля признали инцидент трагической ошибкой в условиях войны. Однако многие выжившие, офицеры разведки и отдельные конгрессмены десятилетиями утверждают, что Израиль знал о национальной принадлежности корабля, а атака могла иметь стратегические мотивы. Споры вокруг обстоятельств трагедии продолжаются по сей день.
Выступление конгрессмена стало одним из немногих случаев в Конгрессе, когда официальное лицо публично требует возобновления расследования этого болезненного для американского флота эпизода с участием войск Израиля.
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