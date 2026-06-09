Сейчас всё это выглядит примерно так: к человеку, который госпитализирован после сильного удара кулаком, приходит тот, кто его ударил, и предлагает пожать ему руку и двигаться дальше. Но чтобы сделать это, нападавший должен хотя бы выразить сожаления по поводу своего поступка.

Они должны сказать, что ничего подобного никогда не повторится.

Японские власти призывают южнокорейских коллег «интенсифицировать» военное сотрудничества на фоне «угрозы углубления связей между Пекином, Пхеньяном и Москвой». Напомним, что в эти дни визит в КНДР совершает председатель КНР Си Цзиньпин, где обсуждаются в том числе вопросы развития связей в сфере обороны и безопасности.На инициативы официального Токио ответил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе пресс-конференции по случаю года нахождения на президентском посту.По словам южнокорейского президента, он не готов принять предложение японских властей о военном сотрудничестве, при этом готов объяснить, почему.Президент Южной Кореи:По словам Ли Чжэ Мёна, японские власти должны сказать, что им «искреннее жаль, ведь причинено много боли».Президент РК:Президент Южной Кореи имеет в виду японскую оккупацию Корейского полуострова. Корея была японской колонией с 1910 по 1945 годы. Освобождена северная часть Кореи была Красной армией в ходе советско-японской войны, на юге высадились американцы на фоне атомных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки. За годы японской оккупации Корея, по самым скромным оценкам, потеряла четверть миллиона человека. Корейские женщины угонялись японскими солдатами в сексуальное рабство, с полуострова вывозились ценности.Официальный Токио до сих пор не принёс никаких извинений за содеянное на Корейском полуострове. Требования принести извинения со стороны Сеула в Японии вызывают раздражение.