Президент Южной Кореи требует от Японии извинений за годы оккупации

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Президент Южной Кореи требует от Японии извинений за годы оккупации

Японские власти призывают южнокорейских коллег «интенсифицировать» военное сотрудничества на фоне «угрозы углубления связей между Пекином, Пхеньяном и Москвой». Напомним, что в эти дни визит в КНДР совершает председатель КНР Си Цзиньпин, где обсуждаются в том числе вопросы развития связей в сфере обороны и безопасности.

На инициативы официального Токио ответил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе пресс-конференции по случаю года нахождения на президентском посту.

По словам южнокорейского президента, он не готов принять предложение японских властей о военном сотрудничестве, при этом готов объяснить, почему.

Президент Южной Кореи:

Сейчас всё это выглядит примерно так: к человеку, который госпитализирован после сильного удара кулаком, приходит тот, кто его ударил, и предлагает пожать ему руку и двигаться дальше. Но чтобы сделать это, нападавший должен хотя бы выразить сожаления по поводу своего поступка.

По словам Ли Чжэ Мёна, японские власти должны сказать, что им «искреннее жаль, ведь причинено много боли».

Президент РК:

Они должны сказать, что ничего подобного никогда не повторится.

Президент Южной Кореи имеет в виду японскую оккупацию Корейского полуострова. Корея была японской колонией с 1910 по 1945 годы. Освобождена северная часть Кореи была Красной армией в ходе советско-японской войны, на юге высадились американцы на фоне атомных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки. За годы японской оккупации Корея, по самым скромным оценкам, потеряла четверть миллиона человека. Корейские женщины угонялись японскими солдатами в сексуальное рабство, с полуострова вывозились ценности.

Официальный Токио до сих пор не принёс никаких извинений за содеянное на Корейском полуострове. Требования принести извинения со стороны Сеула в Японии вызывают раздражение.
6 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +2
    Сегодня, 06:46
    Покайся, Танакич, тебе скидка будет! wassat
  2. Руслан М Звание
    Руслан М
    +1
    Сегодня, 06:48
    вначале требуют признания, а потом будут требовать компенсации основываясь на признании. ни одна нормальная страна ни в чем подобном не признается.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 07:19
    Милые бранятся только тешатся. И дрожат от страха при этом. КНДР -сила! soldier
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:19
    Меня больше интересует, а когда мы с Германии будем требовать репарации за миллионы погибших и тысячи разрушенных городов и деревень?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 08:34
      У меня для Вас плохая новость. Репарации уже получены.
  5. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 08:33
    Зачем им извинения? В рамке на стену повесить? Деньгами брать надо.