Самый амбициозный проект истребителя FCAS пал жертвой разногласий разработчиков

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Самый амбициозный проект истребителя FCAS пал жертвой разногласий разработчиков

Германия и Франция остались без истребителя шестого поколения, проект FCAS (Future Combat Air System) закрывается из-за возникших разногласий. Теперь об этом объявлено официально.

Один из самых амбициозных проектов Европы, реализация которого позволила бы Франции, Германии и Испании после 2040 года получить истребитель шестого поколения, закрывается. Попытки Макрона и Мерца как-то повлиять на решение провалились, накануне они признали, что все потуги оказались напрасными. Нового истребителя, который должен был заменить Dassault Rafale во Франции и Eurofighter Typhoon в Германии, не будет.



Причиной закрытия проекта FCAS называют разногласия между участвующими в разработке компаниями. Изначально предполагалось, что основными разработчиками станут Dassault Aviation и Airbus, которым будет помогать испанская Indra Sistemas. Однако французы попытались взять на себя главенствующую роль, немцы требовали равного участия, а испанцы поддержали немцев. К тому же разногласия возникли и по конструкции самолета. Франции требовался носитель ядерного оружия с возможностью базирования на авианосцах, тогда как Германия выступала за разработку двух модификаций. В общем, договориться не удалось.

Как предполагается, после закрытия проекта FCAS (Future Combat Air System) французы начнут разрабатывать собственный истребитель шестого поколения, благо некоторые наработки все же остались. А Германия, скорей всего, присоединится к проекту создания истребителя GCAP, который разрабатывают Великобритания, Италия и Япония. Испания пока в раздумьях.
11 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:47
    Денег хватит ли этой европейской банде??? Они ведь ещё хотят свою баллистической ракету создать. what
    Штаны ведь лопнут от натуги.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 07:33
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Денег хватит ли этой европейской банде???

      Нашли о чем переживать. В отличии от нас, у них деньги всегда найдутся.
      Поверьте, Окраине они далеко не последние отдают.
      Это наша пропаганда так подает, что создается впечатление, что ЕС завтра - банкрот.
      1. mimmo002 Звание
        mimmo002
        0
        Сегодня, 07:47
        la europa stampa la carta euro come fosse vera moneta proprio come fa USA col dollaro e il sistema funziona perche molti all'estero le accettano
        1. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Сегодня, 08:03
          Цитата: mimmo002
          la europa stampa la carta euro come fosse vera moneta proprio come fa USA col dollaro e il sistema funziona perche molti all'estero le accettano

          Именно поэтому уповать на нехватку средств у ЕС глупо.
          Да и вообще, считать деньги в чужом кармане полная дурь.
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            0
            Сегодня, 08:29
            глупо это переоценивать возможности европы,
            так и они постоянно считают деньги в наших карманах
      2. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 08:27
        а ихняя пропаганда создает впечатление что в России *экономика в клочья*

        и ума и денег на этот проект например не нашлось,поверьте пукрам отдали очень много, хотя сами могут произвели всего 1 танк леопрд-2 за 33 года
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:10
    Чем больше ругаются между собой, тем лучше. Вот так ЕС и развалится. laughing
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 07:16
    Зачем им шестое поколение,когда есть чудесный шведский Saab JAS 39 Gripen
    недалёкого ещё 1988 года wassat
    1. Дмитрий356 Звание
      Дмитрий356
      0
      Сегодня, 07:24
      Грипен спроектирован под американский двигатель. Что позволяет Штатам влиять на ситуацию.
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 08:30
      Зачем им Грипен, если у них есть Еврофайтер и Рафаль?
  4. mimmo002 Звание
    mimmo002
    0
    Сегодня, 07:44
    questo dimostra le "grande" cosione della europa, un banda di nazioni dove ogni uno pensa a rubare a l'altro e chi vorrebbe entrare nella unione lo fa perche spera anche lui vivere a scrocco. molti di noi italiani vorremmo uscire da questo carcere senza barriere e tornare a crescere con la nostra lira