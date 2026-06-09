Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили, ведётся следствие

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Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили, ведётся следствие

Бюро Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда отстранило от должности главного прокурора организации Карима Ахмада Хана.

Решение, что обращает на себя особое внимание, был принято в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и вступило в силу немедленно.



Карим Хан, занимавший пост с 2021 года, стал известен тем, что в марте 2023 года запросил ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в «незаконной депортации украинских детей». Позже он также инициировал дела против израильского руководства, включая премьера Биньямина Нетаньяху.

Отстранение связано с расследованием Управления ООН по внутреннему надзору. Обвинения в сексуальных действиях в отношении сотрудницы поступили ещё в 2024 году. Примечательно, что именно в 2024-м Хан инициировал арест израильского премьера. Совпадение?

Хан временно уходил в административный отпуск в мае 2025-го, однако дисциплинарное производство продолжилось. По данным источников, свидетели подтвердили часть утверждений по гражданскому стандарту доказывания. Сам Карим Хан категорически отвергает все обвинения, называя их необоснованными и мотивированными политически. Окончательное решение по его будущему примет Ассамблея государств-участников МУС.

Скандал нанёс новый удар по репутации Международного уголовного суда, который и без того подвергается жёсткой критике со стороны России, США, Израиля, Турции и ряда других стран за избирательность и политизацию. Обязанности прокурора временно исполняют его заместители.

Напомним, что Россия членом МУС не является. Ранее в отношении прокуроров МУС санкции ввели Соединённые Штаты Америки.
31 комментарий
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 06:50
    Обвинения в сексуальных действиях в отношении сотрудницы поступили ещё в 2024 году

    Видать за попку ущипнул...там с этим строго...посмотрел ниже колен уже изнасилование в жестокой форме.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 06:53
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Видать за попку ущипнул...там с этим строго...

      Да и у нас такое не прокатит...
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +4
        Сегодня, 07:00
        Цитата: AllX_VahhaB
        Да и у нас такое не прокатит...

        Прокатит...вчера видео гоняли в инете... бородатое лицо вытащило с подъезда женщину на улицу, избило её жестоко ногами и руками...задержан...обвинение нанесение лёгких телесных повреждений... request административка.
        Здесь вам не так как у них... what
        1. K._2 Звание
          K._2
          +5
          Сегодня, 07:04
          Ишь что вздумал, ордер на Беню выдать, да за это его в бараний рог теерь скрутят свои же либеральные фашисты. Это другое.
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 07:25
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Цитата: AllX_VahhaB
          Да и у нас такое не прокатит...

          Прокатит...вчера видео гоняли в инете... бородатое лицо вытащило с подъезда женщину на улицу, избило её жестоко ногами и руками...задержан...обвинение нанесение лёгких телесных повреждений... request административка.
          Здесь вам не так как у них... what

          Так и там такого полно, например в Германии со стороны "понаехавших" с "югов"... Но речь, вроде, не об этом шла? А о:
          Обвинения в сексуальных действиях в отношении сотрудницы

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Видать за попку ущипнул...

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Прокатит...

          Это где же вы работаете, что у вас в порядке вещей коллег по работе за попу щипать?
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            +1
            Сегодня, 07:50
            Цитата: AllX_VahhaB
            Это где же вы работаете, что у вас в порядке вещей коллег по работе за попу щипать?

            Нет конечно, такого у нас нет и не будет...другой вопрос как выкрутится нарушитель из этого по закону.
            Он может сказать что комара, таракана или муху хотел придавить на бёдрах девушки...попробуйте опровергнуть его слова...ошибся с кем не бывает...мол испугался и тому подобное. smile
            Наоборот спасал девушку от опасности...а все остальное поклеп и клевета на его честную персону.
            Тут в дело нужно пускать видео наблюдение.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 06:54
      ...какой там посмотрел ниже колен посмотреть?? belay дверь открыть чтобы пропустить вперёд эту "европейскую" женщину - уже вопли что проявил мужской шовинизьм и нарушил её права ей самой открыть дверь... laughing кстати не стёб - один коллега так в зарубежной командировке и попал - ему там визг устроили и всяческими карами судебными грозить стали. еле отмазался. а Вы говорите - ниже колен посмотреть... это вообще - приравнивается к адски жосткому износу в особо извращённой форме. lol
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 07:02
      там ещё есть и "посткоитальное несогласие"... да-да! это когда вчерась баба тамошняя тебе дала, а на утро она осознала что она оказывается вчера была не согласная! Во как! и всё - и попал ты по полной за износ.... так что вот почему тамошние мужуки друг друга пердолят - так оно безопаснее получается.... несчастные оне... lol
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +3
        Сегодня, 07:16
        вчерась баба тамошняя тебе дала, а на утро она осознала что она оказывается вчера была не согласная! Во

        smile Не виноватая я !!!
        Он сам пришёл!!!
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        Сегодня, 07:36
        Там говорят скоро даже у жены надо будет обязательно требовать заверенное письменное согласие перед тем как оскоромиться... Очень эротичная поди процедура.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 07:40
          дык там давно брачный контракт подписывают - и вроде как там тоже даже всё-всё прописано - и сколько раз дадут и при каких условиях. lol а больше - ни-ни, перерасход недопустим! laughing
      3. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 07:40
        - Рабинович, говорят вы стали импотентом? И что вы по такому случаю ощущаете?
        - Вы таки знаете - чувство глубокого, искреннего облегчения!
        laughing (С)
        Тьфу-тьфу-тьфу конечно...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 07:43
          а на первом свидании баба суёт подписать соглашение о знакомстве - типа что разрешено на первом свидании и что низзя - мне рассказывали про это тамошние мужуки. и типа если не подпишешь - то свидание не состоится. короче там с бабой дела иметь - это как по минному полю без миносискателя прогуливаться - то ли подорвёшься , то ли нет....
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +3
            Сегодня, 07:59
            Мужчина, помни - стягивая с женщины трусики ты тем самым выдергиваешь чеку из гранаты! (С) belay laughing
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 08:02
              Во! good очень точно охарактеризовали - у них это именно так и получается.
              совсем тамошние бабы мужуков там зашугали. wassat
      4. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 07:58
        Nexcom
        Сегодня, 07:02
        там ещё есть и "посткоитальное несогласие"... да-да! это когда вчерась баба тамошняя тебе дала, а на утро она осознала что она оказывается вчера была не согласная!

        hi Так вот оказывается, откуда у них все проблемы с демографией, когда даже законные мужья боятся спать со своими законными, опасаясь будущих разборок с несогласием добровольности супружьего долга.
        laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 08:03
          hi а то! оттуда всё и происходит. и ведь не просто ещё посадит. а "за моральную травму" сдерет по суду так что совсем в бомжа превратишься - без всего оставит.
          вот у мужуков там только два выхода - или к проституткам ходить для расслабления или пополнять ряды гомосни. печальная перспектива то....

          ну или искать славянку или ещё какую иностранку у которой нет такого воспитания и мозги пока ещё не набекрень....
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:03
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:50

      hi Интересно, как будет реагировать Кремль и чиновники высшего ранга в случае попыток иностранных государств и прочих структур осуществить действия по ордеру МУС в отношении ВВП?
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 08:37
        Посмеются...если честно...совершенно другой менталитет.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 06:53
    Ибо нехрен... Мужскую бы ущипнул, ничего бы не было.... wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:55
      laughing Василий, ты как всегда - в точку попал! good Приветствую hi

      зы так там после такого уже ведь и не отмажешься - пригласят на ночь сразу. lol
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        Сегодня, 07:09
        Главно, что не в пятую.... wassat
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 07:11
          О да, конечно! Нивапрос! yes
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 06:54
    А кастрюлеголовые то как пэрэмогали по этому ордеру , визжали що Путина арестуют , Рашка - город в Сербии развалится и они запануют.
  4. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +4
    Сегодня, 07:05
    С таким Елицом,только самому давать,жирный,лысый,плюгавый,мерзкий типок,по любому в первых ролях гей сообщества,видать мужика хотел увести
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 07:13
    Да чё докопались до бедного Хана? Ему по закону 4 жены положены. И даже, если у него уже есть одна, то это не сексуальные домогательства,а поиск трёх недостающих жён wassat
  6. юрий. Звание
    юрий.
    0
    Сегодня, 07:37
    Доболтался (есть более емкое слово, но оно не является литературным). Неумный человек, на Израиль голос поднял.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:15
    Его надо срочно выдать в Россию! У нас проведут более качественное следствие wink
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:30
    Цитата: ZovSailor
    даже законные мужья боятся спать со своими законными, опасаясь будущих разборок с несогласием добровольности супружьего долга.

    Показательна в этом плане судебная разборка Джонни Деппа(Джека Воробья) со своей благоверной.
  9. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 08:33
    Рочему наш Басманный суд никаких ордеров на арест на него до сих пор не выдал? Ведь террорист в чистом виде - насильственным образом власть в России сменить хочет
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:39
    Цитата: BAI
    Рочему наш Басманный суд никаких ордеров на арест на него до сих пор не выдал?

    А что...идея рабочая!
    good
    В суд этих... в Басманный суд всех.