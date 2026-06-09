Небензя: Зеленский играет на публику, имитируя готовность к переговорам
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Россия стремится к долгосрочному миру, а не к имитации переговоров со спектаклями на публику. Об этом заявил постпред России в СБ ООН Василий Небензя, комментируя призывы Зеленского к личной встрече с Путиным.
Письмо Зеленского с призывами к личной встрече с Путиным и заморозкой конфликта по линии фронта Небензя назвал неумелой провокацией. Распространенное обращение должно было закамуфлировать попытки Киева сорвать любые переговоры по урегулированию конфликта. За просьбами о личной встрече на самом деле ничего нет, так как Зеленский до сих пор не отменил свой же указ, запрещающий ему встречаться с Путиным.
Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России.
На сегодняшний день Украина лишь имитирует готовность к переговорам, а Зеленский играет в этом спектакле главную роль. Причем ведет себя по-хамски, выдвигая ультиматумы. Поэтому никаких переговоров не будет, своих целей Россия будет добиваться военным путем.
До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится.
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