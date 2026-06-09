Небензя: Зеленский играет на публику, имитируя готовность к переговорам

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Небензя: Зеленский играет на публику, имитируя готовность к переговорам

Россия стремится к долгосрочному миру, а не к имитации переговоров со спектаклями на публику. Об этом заявил постпред России в СБ ООН Василий Небензя, комментируя призывы Зеленского к личной встрече с Путиным.

Письмо Зеленского с призывами к личной встрече с Путиным и заморозкой конфликта по линии фронта Небензя назвал неумелой провокацией. Распространенное обращение должно было закамуфлировать попытки Киева сорвать любые переговоры по урегулированию конфликта. За просьбами о личной встрече на самом деле ничего нет, так как Зеленский до сих пор не отменил свой же указ, запрещающий ему встречаться с Путиным.



Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России.

На сегодняшний день Украина лишь имитирует готовность к переговорам, а Зеленский играет в этом спектакле главную роль. Причем ведет себя по-хамски, выдвигая ультиматумы. Поэтому никаких переговоров не будет, своих целей Россия будет добиваться военным путем.

До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится.
13 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 07:08
    Зеленский играет на публику, имитируя готовность к переговорам


    Зеленский умеет играть? Разве что на рояле. lol

    Вот основные игроки: И им мир не нужен.
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      0
      Сегодня, 07:19
      Клоун грает на публику,это его истинное предназначение.Для этого его и выбирали на Западе.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 07:09
    Зеленский играет на публику

    Лучше бы помогли ему сыграть в ящик
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 07:35
      Зеленского даже "террористом" не признали, чтобы было с кем "минск-3" подписать.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 07:11
    Россия стремится к долгосрочному миру, а не к имитации переговоров со спектаклями на публику.

    По Марксу это непримиримое противоречие...миром решить его не получится...только военным путем.
    Здесь дело не в Зеленском, а в тех кто стоит за его спиной... Британия,Германия, США, Польша, Франция и так далее...вот кто не хочет мира с Россией.
    Так что смело идём к Победе...других вариантов нет.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 07:29
    И скажем честно, у Зелядурня это получается .
  5. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +3
    Сегодня, 07:38
    По каналу Россия-1 в вечерних новостях в понедельник, 08.06.2026 показывали отрывок из интервью Зеленского. Там он открыто смеётся над Президентом России и сказал, что в письме оскорбил его. А наши в очередной раз всё "проглотили" и дальше улыбаются..... Ведь там "наши люди".
  6. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 07:50
    Небензя хорошо сказал, но в пустоту. С другой стороны, работа у него такая. Если дипломатия сейчас на нуле, значимость ООН на нуле, толку от переговоров и даже договоренностей нет и не будет, то приходится повторять одно и то же. Надо же что-то говорить, раз сели потрындеть в зале заседаний.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:59
      Принципиально, любые переговорные процессы - фуфло, ибо любой подписанный документ не будет стоить бумаги, на которой написан. Гарантия только одна - безоговорочная капитуляция, но до неё.....
      1. Кубик123 Звание
        Кубик123
        0
        Сегодня, 08:10
        Цитата: роман66
        Гарантия только одна - безоговорочная капитуляция, но до неё.....

        Я бы сказал - временная гарантия. Т.е. она существует ограниченный срок. Вот уже и до пересмотра итогов ВМВ ручки у некоторых тянутся. Но такая гарантия все же лучше, чем ее отсутствие, особенно, если она подкреплена силой государства. А если силы у государства нет, то любой гарантией можно подтереться.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 08:46
      -Александр_K:Надо же что-то говорить
      "Птица Говорун отличается умом и сообразительностью".
  7. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 07:54
    Заметил, что у Небензи надпись: Президент РФ. Я ничего не пропустил за ночь?
  8. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    Сегодня, 08:48
    Я совершенно не понимаю, зачем нужен какой-то МИД.
    Всем известно, что внешнюю политику определяют исключительно различные специальные советники, такие как, например, великий эксперт по финансовым рынкам Димитриев или мировой эксперт по внешней политике Ушаков. А на заднем плане находится ещё и третий человек — Абрамович (по сути, теневой «президент»). И именно эти люди были приставлены к Путину «кукловодами», чтобы обеспечивать их интересы.
    Путин, по сути, действует исключительно в соответствии с их «советами» и рекомендациями.
    А роль МИДа? Максимум «рисовать» красные линии и высказывать (конечно, очень осторожно) какие-то ненужные мнения. Так зачем нужен огромный аппарат МИДа, МГИМО, участие в различных международных организациях и т. п.?
    Власть удерживают кукловоды, или «элита».
    «Дипломаты» могут заниматься более полезными делами, студенты МГИМО могут работать курьерами и т. п.
    А места для разведки (как внешней, так и военной) в посольствах? Анализировать прессу и интернет для подготовки информационных отчетов можно и дома, в РФ. Это ясно видно на примере CBO и достигнутых ею результатов.