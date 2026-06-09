Американский ударный вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормуза
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Американский ударный вертолёт AH-64 Apache армии США потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в военных кругах, знакомые с ситуацией.
Оба члена экипажа, как сообщается, были спасены. По предварительным данным, лётчики не получили серьёзных травм.
Причина падения вертолёта пока неизвестна - официальные лица подчеркивают, что признаков огневого воздействия противника не выявлено. Полномасштабное расследование инцидента уже начато командованием ВС США.
Инцидент произошёл на фоне сохраняющейся высокой напряжённости в регионе. Последние дни на Ближнем Востоке отмечены резкими колебаниями: периоды обострения чередовались с попытками дипломатического урегулирования. Apache активно используются Пентагоном для патрулирования Ормузского пролива, сопровождения коммерческого судоходства и противодействия иранским быстрым катерам и дронам в рамках операции по обеспечению свободы навигации. Одновременно с этим боевая авиация США участвует в блокаде портов Исламской Республики.
Это первый потерянный вертолёт данного типа с момента эскалации конфликта между США и Ираном.
Ормузский пролив остаётся ключевой артерией мировой торговли нефтью и СПГ - через него проходит около 25% глобальных поставок углеводородов. Любое происшествие здесь немедленно сказывается на ценах на энергоносители и геополитической стабильности.
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