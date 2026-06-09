Американский ударный вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормуза

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Американский ударный вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормуза

Американский ударный вертолёт AH-64 Apache армии США потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в военных кругах, знакомые с ситуацией.

Оба члена экипажа, как сообщается, были спасены. По предварительным данным, лётчики не получили серьёзных травм.

Причина падения вертолёта пока неизвестна - официальные лица подчеркивают, что признаков огневого воздействия противника не выявлено. Полномасштабное расследование инцидента уже начато командованием ВС США.

Инцидент произошёл на фоне сохраняющейся высокой напряжённости в регионе. Последние дни на Ближнем Востоке отмечены резкими колебаниями: периоды обострения чередовались с попытками дипломатического урегулирования. Apache активно используются Пентагоном для патрулирования Ормузского пролива, сопровождения коммерческого судоходства и противодействия иранским быстрым катерам и дронам в рамках операции по обеспечению свободы навигации. Одновременно с этим боевая авиация США участвует в блокаде портов Исламской Республики.

Это первый потерянный вертолёт данного типа с момента эскалации конфликта между США и Ираном.

Ормузский пролив остаётся ключевой артерией мировой торговли нефтью и СПГ - через него проходит около 25% глобальных поставок углеводородов. Любое происшествие здесь немедленно сказывается на ценах на энергоносители и геополитической стабильности.
12 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 07:37
    Маладцы! good Так держать! Хорошая новость - ещё минус один. yes

    "признаков огневого воздействия противника не обнаружено" (с)
    опять что-то засорилось?
    1. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      +2
      Сегодня, 07:44
      А на вертолёте разве оно есть?! laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:49
        дык это ж амерский вертолёт. laughing а вдруг есть?? laughing
        они ж любят комфорт и все удобства. yes
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:42
    Видать персы ударнику какую то свинью подложили.
    Очень интересно. what
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 07:42
    Либо обломками зацепило, либо кондиционер взорвался.. what
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:51
      точно! проклятые обломки со своими хлопкАми. lol а потом от них засоры начинаются.....
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 08:01
        И запоры тоже иногда начинаются...
  4. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 07:43
    Сам упал? Верим)) "Человеческий фактор, ошибка пилота" Прямо как в Афганистане...
  5. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 07:45
    Жалко... что рухнул не поперек пролива....., не злой я...
  6. click80 Звание
    click80
    0
    Сегодня, 07:48
    Шоколадки у пилотов кончились.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:12
    Я все же надеюсь, что это иранская работа
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:26
    Цитата: Schneeberg
    Я все же надеюсь, что это иранская работа

    Американцы не любят признавать свои потери от рук противника...что угодно придумают только не иранцы.