Ходжес признал невозможность перехвата российской баллистики системами Patriot

Девять ракет были выпущены по Киеву. Девять ракет достигли своих целей. Ни одна не была перехвачена и успешно поражена батареями Patriot, которые США специально предоставили для защиты от подобных ударов.

Возможности России, позволяющие надежно наносить удары по Киеву, независимо от развернутых для его защиты систем ПВО, создает стратегическое давление на украинское правительство, на партнеров по западному альянсу, предоставивших эти системы защиты.