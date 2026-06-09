Ходжес признал невозможность перехвата российской баллистики системами Patriot

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Ходжес признал невозможность перехвата российской баллистики системами Patriot

Прикрывающие Киев американские системы ПВО Patriot оказались бессильны перед российскими ракетами, не сумев отразить атаку в ходе последнего массированного удара по украинской столице. Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Запад два года выстраивал мощнейшую многоуровневую и очень дорогую систему ПВО для защиты Киева, однако российские военные нашли возможность преодолеть выстроенную защиту, сделав американские ЗРК Patriot фактически бесполезными. По словам Ходжеса, разработанные специально для перехвата баллистических ракет комплексы ПВО не сумели перехватить ни одной.



Девять ракет были выпущены по Киеву. Девять ракет достигли своих целей. Ни одна не была перехвачена и успешно поражена батареями Patriot, которые США специально предоставили для защиты от подобных ударов.

Как подчеркивает Ходжес, система защиты Киева «провалилась». Причем не по техническим или каким-то другим причинам, а из-за российских ракет, которые «научились» обходить системы ПВО. И как бы ни было это неприятно говорить, но ракеты ЗРК Patriot не способны перехватывать российскую баллистику, и это уже факт.

А самое главное, что показала последняя российская атака, — это появление у России возможности «надежно» поражать любые объекты в Киеве. А это не только удар по Украине, но и по ее западным союзникам.

Возможности России, позволяющие надежно наносить удары по Киеву, независимо от развернутых для его защиты систем ПВО, создает стратегическое давление на украинское правительство, на партнеров по западному альянсу, предоставивших эти системы защиты.
20 комментариев
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +8
    Сегодня, 07:53
    Ходжес. А это не только удар по Украине, но и по ее западным союзникам.

    Конечно, хотелось бы по западным союзникам напрямую ударить, но хоть так... winked
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:54
    А хахлы сбивают и даже больше чем мы запускаем.
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 07:55
    Возможности России, позволяющие надежно наносить удары по Киеву, независимо от развернутых для его защиты систем ПВО
    Осталось за малым - снести хунту майданную....
  4. Доктор Бармалей Звание
    Доктор Бармалей
    +2
    Сегодня, 07:55
    Ну если уже до Ходжеса дошло...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 08:03
      Цитата: Доктор Бармалей
      Ну если уже до Ходжеса дошло...

      Так у него кастрюли нет на голове. А скакуны их даже снимать не собираются. У них сейчас мулька гуляет, что скоро ВСУ будут пить кофе в Москве. fool Вот действительно - до последнего украинца.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 08:29
        скоро ВСУ будут пить кофе в Москве.

        Не кофе, а баланду, и не в Москве, а в Магадане... Но в целом - верно. lol
        Гена, добрейшего! hi
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      +1
      Сегодня, 08:20
      Ну если уже до Ходжеса дошло...

      Алексанлр hi До них до всех доходит очевидное когда они получают статус "экс". Когда они при должности им хоть кол на голове затеши
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 08:02
    Бла- бла-бла......................
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 08:32
      Работа такая..... Хорошо оплачиваемая...
      КотоВася! hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 08:36
        ПесоРома... hi то что оплачивают- мелочи, сам возьмет, сколько утащить сможет....
  6. axren1 Звание
    axren1
    0
    Сегодня, 08:08
    Ну и почему эти твари еще живы или Абрамович запрещает?
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:10
    Ходжес злейший враг России.
    К его словам стоит прислушаться.
  8. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 08:12
    Вики говорит что он покинул армию 11 лет назад.
    Вопрос: знает ли он ТТХ современных моделей антиракет системы патриот?
    Ответ: совсем не обязательно.
    А давать интервью всяким изданиям это хлеб всех бывших. От Кедми до этого Ходжиса. Ибо сидеть на пенсии скучно и за интервью им платят.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:14
    Цитата: Ирек
    А хахлы сбивают и даже больше чем мы запускаем.
    У них статистика основана на совсем других алгоритмах wink
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:16
    Массированный, комплексный удар мало кто может отразить полностью...
    Если уж рассуждать так, по серьезному/по взрослому, ранее НЕ ЛЕТЕЛО именно потому, что все понимали/помнили, что тут же полетит в ответ так, такое, что агрессору мало не покажется!
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:27
      Точнее, полностью отразить такой удар не сможет НИКТО... даже частично отразить такой удар могут очень не многие... soldier
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 08:38
        даже частично отразить такой удар могут очень не многие...

        Виталя поправил бы. "Не только лишь все".))
  11. ботан.su Звание
    ботан.su
    0
    Сегодня, 08:23
    А самое главное, что показала последняя российская атака, — это появление у России возможности «надежно» поражать любые объекты в Киеве.

    Самое главное - это решимость поражать любые объекты в Киеве (и на всей Украине). А вот решимость то еще не появилась.
  12. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:25
    экс-командующий войсками

    Очередной "экс". На ВО их почему-то любят.
  13. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 08:30
    Почему до сих пор тогда не уничтожены батареи Патриот в том же Киеве? в Борисполе на территории аэропорта стоят себе спокойно Патриоты, весь город об этом прекрасно знает.