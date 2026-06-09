Ходжес признал невозможность перехвата российской баллистики системами Patriot
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Прикрывающие Киев американские системы ПВО Patriot оказались бессильны перед российскими ракетами, не сумев отразить атаку в ходе последнего массированного удара по украинской столице. Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.
Запад два года выстраивал мощнейшую многоуровневую и очень дорогую систему ПВО для защиты Киева, однако российские военные нашли возможность преодолеть выстроенную защиту, сделав американские ЗРК Patriot фактически бесполезными. По словам Ходжеса, разработанные специально для перехвата баллистических ракет комплексы ПВО не сумели перехватить ни одной.
Девять ракет были выпущены по Киеву. Девять ракет достигли своих целей. Ни одна не была перехвачена и успешно поражена батареями Patriot, которые США специально предоставили для защиты от подобных ударов.
Как подчеркивает Ходжес, система защиты Киева «провалилась». Причем не по техническим или каким-то другим причинам, а из-за российских ракет, которые «научились» обходить системы ПВО. И как бы ни было это неприятно говорить, но ракеты ЗРК Patriot не способны перехватывать российскую баллистику, и это уже факт.
А самое главное, что показала последняя российская атака, — это появление у России возможности «надежно» поражать любые объекты в Киеве. А это не только удар по Украине, но и по ее западным союзникам.
Возможности России, позволяющие надежно наносить удары по Киеву, независимо от развернутых для его защиты систем ПВО, создает стратегическое давление на украинское правительство, на партнеров по западному альянсу, предоставивших эти системы защиты.
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