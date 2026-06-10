Небо без хозяина. Чему на самом деле учится Европа на Ramstein Flag

284 4
Небо без хозяина. Чему на самом деле учится Европа на Ramstein Flag


В начале июня 2026-го на финскую авиабазу Пирккала под Тампере сели американские F-35A. Пять лет назад это было невозможно физически: Финляндия оставалась вне НАТО, а небо над Карелией обе стороны держали как зону, куда старались не залетать. Теперь машины прилетели, чтобы рассредоточиться по аэродромам и участкам шоссе по логике, которая исходит из простой посылки: Пирккала, как и любая крупная база, есть мишень. С этой посадки удобнее всего смотреть на учения Ramstein Flag 2026: в одном этом эпизоде свёрнуто почти всё, что происходит в них на самом деле.



Цифры и оптика: что показывают и что в этом видят


Параметры впечатляют. С 8 по 19 июня в манёврах участвуют восемнадцать-девятнадцать стран, от 150 до 200 самолётов, до 150 вылетов в сутки, более двадцати площадок от северной Норвегии до юга Испании. Учение идёт сразу в двух операционных районах НАТО: северо-западном (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания) и южном (Испания и Средиземноморье). Боевое оружие применяется лишь в коротком окне 8–12 июня на полигоне Ровайярви в Лапландии. Основная фаза — симуляция: пуски и сбросы моделируются электроникой.

Российское медиаполе из всей этой картины вырезает один кадр: «масштабные учения НАТО у границ России». Кадр не лжёт: финский полётный район действительно лежит севернее линии Тампере–Ювяскюля–Куопио, в нескольких сотнях километров от Карелии и Кольского. Но из кадра вырезана добрая половина учения — испанский сегмент, к российской границе отношения не имеющий вовсе.

Дмитрий Песков отреагировал в привычном ключе: Россия «принимает необходимые меры» на фоне «приближения военной инфраструктуры НАТО», которое будто бы длится «несколько десятилетий». Формула отшлифована до автоматизма, и именно поэтому стоит присмотреться к слову «приближение». Оно рисует НАТО как субъект, который движется к неподвижной российской границе. С Финляндией всё было наоборот. Никто никуда не приближался: это финская граница в одночасье стала границей альянса после февраля 2022-го. Хельсинки полвека держался нейтралитета, который пережил всю холодную войну, и отказался от него за несколько месяцев.


Конец гарантированного неба


Серия выросла на глазах за два года. Первый Ramstein Flag прошёл осенью 2024-го в Греции: около 1100 вылетов, фокус на прорыв эшелонированной ПВО условного противника. Возглавлявший манёвры генерал Джеймс Хеккер назвал их «будущим учений НАТО» — и был точен. В 2025-м манёвры перебрались на нидерландскую базу Леуварден: девяносто с лишним самолётов, главная тема — сшивание машин четвёртого и пятого поколений в единую сеть. Каждое издание расширяло и географию, и замысел. RAFL26 — третий шаг этой логики, доведённый до континентального масштаба.

За техническими аббревиатурами (A2/AD (запрет доступа), интегрированная ПВО/ПРО, гибкое боевое применение, многодоменные операции) стоит одна сквозная мысль, и пришла она с украинского театра. Господство в воздухе больше не достаётся быстро никому. Ни Россия, ни Украина не сумели расчистить себе небо: плотная ПВО, дальнобойные ракеты, дроны и радиоэлектронная борьба превратили воздушное пространство в простреливаемую среду, где крупная неподвижная цель живёт недолго. Вся новая философия НАТО — адаптация именно к такому небу.

Отсюда роль F-35: не столько ударная машина, сколько летающий сенсорный узел: малозаметный самолёт собирает картину и раздаёт целеуказание остальным, включая корабли и наземные комплексы. На Леувардене нидерландский F-35 в полёте обменивался засекреченными данными с национальной системой управления в реальном времени. Платформа важна не тем, что несёт, а тем, что видит и передаёт.

Та же логика стоит за концепцией Agile Combat Employment, гибким боевым применением, которое возвращает нас к Пирккале. Если базу можно накрыть ракетным залпом, авиацию надо рассредоточить: десятки мелких площадок, гражданских полос, участков шоссе, между которыми самолёты и техперсонал перемещаются быстрее, чем противник успевает их засечь. На Леувардене работали с двенадцати баз, в 2026-м их за двадцать. Финляндия с её давней привычкой готовить автодороги под взлётные полосы оказалась идеальным полигоном. F-35 сел на Пирккале не потому, что это надёжный тыл. Надёжного тыла в новой логике нет вовсе: есть сеть расходных точек, ни одна из которых не критична по отдельности. Самолёт прилетел на аэродром, который его собственное командование заранее держит за мишень.

Репетиция без американского режиссёра


Самое важное в этих учениях почти не обсуждают. Впервые за всю серию Ramstein Flag планирует и ведёт штаб Allied Air Command в Рамштайне без соведущей роли командования ВВС США в Европе (USAFE). Центром управления операцией впервые выступает норвежский Будё. Формально — административная деталь. По сути — репетиция Европы, которая учится планировать и вести большую воздушную войну сама.

Причина лежит за океаном и от Европы не зависит. Вашингтон разворачивает внимание и ресурсы к Тихому океану, к сдерживанию Китая, и европейские столицы впервые всерьёз допускают, что американский зонтик может оказаться не вечным и не безусловным. Ответ — программа Readiness 2030. Военные расходы европейских стран должны вырасти к 2030 году до 800 миллиардов евро, около 2,9% ВВП. Из них примерно 650 миллиардов дают фискальные послабления странам, ещё 150 — прямые кредиты на вооружение.

Отдельная строка — небо. НАТО требует от европейцев увеличить наземную ПВО впятеро. Противовоздушный купол, включая инициативу European Sky Shield с её Patriot, IRIS-T и Arrow 3, обойдётся к 2030-му не менее чем в 200 миллиардов евро только на закупки.

Деньги тут же обнажают раскол. Приграничные государства (Польша, страны Балтии) уже тратят 3–4% ВВП и требуют от Берлина, Парижа и Рима подтянуться к целевым показателям, которые к 2035 году хотят поднять до 3,5%. Западная Европа упирается: урезать социальные бюджеты ради танков и батарей ПВО — политически дорогое удовольствие. Угроза в НАТО распределена по географии: ближе к России — острее. А готовность платить по этой географии не распределяется вовсе.

Вот парадокс, на котором строится весь сюжет. Европа строит автономию вдогонку уходящему гегемону и при этом остаётся критически зависимой от него в том, что эту автономию, собственно, и делает автономией: спутниковая разведка, целеуказание, системы боевого управления по-прежнему по большей части американские. Можно завести собственный штаб в Будё, но если глаза и нервы остаются за океаном, самостоятельность такого командования оказывается фигурой речи. Брюссель завёл собственный командный мозг, а глаза и нервы к нему пока чужие.

Учения вообще — это язык. Когда дипломатия между сторонами замолкает, манёвры остаются способом сказать друг другу то, что больше сказать негде: вот наши возможности, вот сценарии, которые мы держим в уме, вот скорость, с которой мы развернёмся. «Учения против учений» — не бессмысленный обмен мускулами, а ритуализированный диалог глухих, в котором читаемость намерений нередко важнее самой демонстрации силы. Беда в том, что язык этот хорош ровно до первого неверно понятого жеста.

Зеркало, которое треснуло


Привычный жанр разговора о таких учениях — симметрия: и НАТО наращивает, и Россия наращивает, обе стороны видят угрозу, истина посередине. Симметрия успокаивает, но огрубляет картину. Стоит посмотреть на российский северо-запад внимательнее — и зеркало трескается.

Главная ставка тут — не сухопутный заслон. Сентябрьские учения «Запад-2025» (12–16 сентября, около 100 тысяч военных) выстроены не вокруг классических глубоких танковых прорывов, а вокруг нестратегического ядерного оружия, радиоэлектронной борьбы, разведывательных БПЛА и береговой обороны. Калининград отыгрывал откровенно оборонительный сценарий: отражение десанта, скрытные сверхбыстрые пуски «Искандера», работа береговых «Балов». Это оборона на запрет доступа, а не плацдарм для броска. На Севере приоритет — морские ядерные силы Северного флота, ПВО большой дальности, средства РЭБ.

Сухопутная составляющая при этом растёт во многом на бумаге. Развёртывание новых соединений (вроде 69-й мотострелковой дивизии в Ленинградской области) идёт, но боеготовые части округа и калининградского корпуса, по доступным признакам, по-прежнему завязаны на украинский театр; их замещают тем, что есть под рукой. Прямых данных в открытом доступе мало, и точную оценку боеспособности я давать не возьмусь. Скажу осторожнее: судя по тому, что видно, держать сухопутную границу с НАТО полнокровными войсками сейчас не главная российская забота, вес явно смещён к ядерному, морскому и асимметричному компонентам.

Отсюда вывод, который не ложится сразу в две привычные схемы. Западная картинка «Россия вот-вот ударит по Балтике» плохо стыкуется с тем, как выглядит российский сухопутный фланг на северо-западе. Но и российская формула «мы лишь принимаем оборонительные меры» обходит молчанием, чем именно эти меры наполнены. Когда сухопутный заслон тонок, а ставка смещается к нестратегическому ядерному оружию и понижению порога его применения, это, по-моему, тревожнее любого учения НАТО, потому что цена ошибки тут другого порядка. Связку «тонкий фланг — ниже порог» я держу как авторскую трактовку, а не как доказанный факт; но логика двух сентябрьских сценариев на неё работает. Симметрии тут нет. Есть две разные ставки, и обе тревожнее, чем риторика каждой из сторон.

Что в итоге


F-35 на Пирккале прилетел не пугать Москву: его командование заранее держит этот аэродром расходным. Если додумать жест до конца, расходной (в чужой большой игре между Вашингтоном и Пекином) оказывается не только финская база, но и вся европейская оборона. Американцы разворачиваются к Тихому океану, и Ramstein Flag по сути проверяет одно: удержат ли европейцы небо, когда хозяина в нём не останется.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 04:54
    Возле самой границы России развёрнут небывалой величины плацдарм для нападения...Когда-то ракеты на Кубе едва не заставили американцев (какие они нежные!!!) развязать ТМВ с применением СЯС, а тут носители ТЯО тренируют по 150 вылетов в сутки со сбросом B61 разных модификаций...
    Что-то сломано в российской стратегии, если вся это кодла потеряла всякий страх...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 06:14
      Автор заблуждается, утверждая, что матрасы переносят основной вектор силы в АТР.
      После сходки НАТО не надо в 2023 г. в документах врагов появилась запись о необходимости нанесения стратегического поражения РФ, как главной цели альянса и глобалистов.
      Ещё более это утверждение окрепло после развязанных сионистами и агрессорами-террористами коалиции Эпштейна двух войн против ИРИ, где недогегемона уже опустили ниже плинтуса.
      В двух альянсах АТР против дядюшки Си - QUAD и AUKUS основными провокаторами вокруг Тайваня и рстровов выступают азиатские страны, оставляя место янки в роли управляющего хаосом наблюдателя.
      Считаю одним из решений для РФ кроме учений в Северном, Баренцевом море проведение испытаний ЯО в закрытых районах Атлантики, Сев Ледовитого океана с показательными стрельбами.
  2. Велизарий Звание
    Велизарий
    +3
    Сегодня, 04:54
    По мере ухудшения общего положения дел статьи становятся все смелее и смелее. Так здесь автор раскрывает "секрет полишинеля" о том,что вступления Финляндии и Швеции это следствие начала и феерического ведения " СВО",нарушая тем самым негласный запрет на обсуждения этой темы, разрушающей всю мифологию "угрозы от вступления Украины в НАТО".
    Учитывая протяжность границы и "пустой" в военном отношении северо-запад,это не только привело НАТО к Питеру ,но и резко повысило риски для Северного Флота. Причем Путины приходят и уходят ,а русский народ остается, и остается он в данном случае уже с этими странами в НАТО.Эту реальность уже не изменить. Что тут делать ? Но это уже будет решать будущее руководство страны, С военной точки зрения ,имхо, развертывать больше носителей ТЯО ,усиливать РВСН вместо малополезной ,а в случае Северного флота и ставшей практически бесполезной, морской составляющей.Готовить рубежи обороны.
    Ну а в целом-заниматься собственной страной,не влезая в конфликты с соседями.
  3. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 05:50
    Природа не любит однообразия.Вовсех ее клеточках заложены противоречия.Мир повторяет путь,проделанный в Первую Мировую войну.Схлестнулись одинаковые по форме капитализмы.В недрах которых заложены крайне правые идеи.В Первую Мировую столкнулись между собой империи.Им суждено было распаться.Свежих идей не существует.И это наталкивает на большую тревогу.