Небо без хозяина. Чему на самом деле учится Европа на Ramstein Flag
В начале июня 2026-го на финскую авиабазу Пирккала под Тампере сели американские F-35A. Пять лет назад это было невозможно физически: Финляндия оставалась вне НАТО, а небо над Карелией обе стороны держали как зону, куда старались не залетать. Теперь машины прилетели, чтобы рассредоточиться по аэродромам и участкам шоссе по логике, которая исходит из простой посылки: Пирккала, как и любая крупная база, есть мишень. С этой посадки удобнее всего смотреть на учения Ramstein Flag 2026: в одном этом эпизоде свёрнуто почти всё, что происходит в них на самом деле.
Цифры и оптика: что показывают и что в этом видят
Параметры впечатляют. С 8 по 19 июня в манёврах участвуют восемнадцать-девятнадцать стран, от 150 до 200 самолётов, до 150 вылетов в сутки, более двадцати площадок от северной Норвегии до юга Испании. Учение идёт сразу в двух операционных районах НАТО: северо-западном (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания) и южном (Испания и Средиземноморье). Боевое оружие применяется лишь в коротком окне 8–12 июня на полигоне Ровайярви в Лапландии. Основная фаза — симуляция: пуски и сбросы моделируются электроникой.
Российское медиаполе из всей этой картины вырезает один кадр: «масштабные учения НАТО у границ России». Кадр не лжёт: финский полётный район действительно лежит севернее линии Тампере–Ювяскюля–Куопио, в нескольких сотнях километров от Карелии и Кольского. Но из кадра вырезана добрая половина учения — испанский сегмент, к российской границе отношения не имеющий вовсе.
Дмитрий Песков отреагировал в привычном ключе: Россия «принимает необходимые меры» на фоне «приближения военной инфраструктуры НАТО», которое будто бы длится «несколько десятилетий». Формула отшлифована до автоматизма, и именно поэтому стоит присмотреться к слову «приближение». Оно рисует НАТО как субъект, который движется к неподвижной российской границе. С Финляндией всё было наоборот. Никто никуда не приближался: это финская граница в одночасье стала границей альянса после февраля 2022-го. Хельсинки полвека держался нейтралитета, который пережил всю холодную войну, и отказался от него за несколько месяцев.
Конец гарантированного неба
Серия выросла на глазах за два года. Первый Ramstein Flag прошёл осенью 2024-го в Греции: около 1100 вылетов, фокус на прорыв эшелонированной ПВО условного противника. Возглавлявший манёвры генерал Джеймс Хеккер назвал их «будущим учений НАТО» — и был точен. В 2025-м манёвры перебрались на нидерландскую базу Леуварден: девяносто с лишним самолётов, главная тема — сшивание машин четвёртого и пятого поколений в единую сеть. Каждое издание расширяло и географию, и замысел. RAFL26 — третий шаг этой логики, доведённый до континентального масштаба.
За техническими аббревиатурами (A2/AD (запрет доступа), интегрированная ПВО/ПРО, гибкое боевое применение, многодоменные операции) стоит одна сквозная мысль, и пришла она с украинского театра. Господство в воздухе больше не достаётся быстро никому. Ни Россия, ни Украина не сумели расчистить себе небо: плотная ПВО, дальнобойные ракеты, дроны и радиоэлектронная борьба превратили воздушное пространство в простреливаемую среду, где крупная неподвижная цель живёт недолго. Вся новая философия НАТО — адаптация именно к такому небу.
Отсюда роль F-35: не столько ударная машина, сколько летающий сенсорный узел: малозаметный самолёт собирает картину и раздаёт целеуказание остальным, включая корабли и наземные комплексы. На Леувардене нидерландский F-35 в полёте обменивался засекреченными данными с национальной системой управления в реальном времени. Платформа важна не тем, что несёт, а тем, что видит и передаёт.
Та же логика стоит за концепцией Agile Combat Employment, гибким боевым применением, которое возвращает нас к Пирккале. Если базу можно накрыть ракетным залпом, авиацию надо рассредоточить: десятки мелких площадок, гражданских полос, участков шоссе, между которыми самолёты и техперсонал перемещаются быстрее, чем противник успевает их засечь. На Леувардене работали с двенадцати баз, в 2026-м их за двадцать. Финляндия с её давней привычкой готовить автодороги под взлётные полосы оказалась идеальным полигоном. F-35 сел на Пирккале не потому, что это надёжный тыл. Надёжного тыла в новой логике нет вовсе: есть сеть расходных точек, ни одна из которых не критична по отдельности. Самолёт прилетел на аэродром, который его собственное командование заранее держит за мишень.
Репетиция без американского режиссёра
Самое важное в этих учениях почти не обсуждают. Впервые за всю серию Ramstein Flag планирует и ведёт штаб Allied Air Command в Рамштайне без соведущей роли командования ВВС США в Европе (USAFE). Центром управления операцией впервые выступает норвежский Будё. Формально — административная деталь. По сути — репетиция Европы, которая учится планировать и вести большую воздушную войну сама.
Причина лежит за океаном и от Европы не зависит. Вашингтон разворачивает внимание и ресурсы к Тихому океану, к сдерживанию Китая, и европейские столицы впервые всерьёз допускают, что американский зонтик может оказаться не вечным и не безусловным. Ответ — программа Readiness 2030. Военные расходы европейских стран должны вырасти к 2030 году до 800 миллиардов евро, около 2,9% ВВП. Из них примерно 650 миллиардов дают фискальные послабления странам, ещё 150 — прямые кредиты на вооружение.
Отдельная строка — небо. НАТО требует от европейцев увеличить наземную ПВО впятеро. Противовоздушный купол, включая инициативу European Sky Shield с её Patriot, IRIS-T и Arrow 3, обойдётся к 2030-му не менее чем в 200 миллиардов евро только на закупки.
Деньги тут же обнажают раскол. Приграничные государства (Польша, страны Балтии) уже тратят 3–4% ВВП и требуют от Берлина, Парижа и Рима подтянуться к целевым показателям, которые к 2035 году хотят поднять до 3,5%. Западная Европа упирается: урезать социальные бюджеты ради танков и батарей ПВО — политически дорогое удовольствие. Угроза в НАТО распределена по географии: ближе к России — острее. А готовность платить по этой географии не распределяется вовсе.
Вот парадокс, на котором строится весь сюжет. Европа строит автономию вдогонку уходящему гегемону и при этом остаётся критически зависимой от него в том, что эту автономию, собственно, и делает автономией: спутниковая разведка, целеуказание, системы боевого управления по-прежнему по большей части американские. Можно завести собственный штаб в Будё, но если глаза и нервы остаются за океаном, самостоятельность такого командования оказывается фигурой речи. Брюссель завёл собственный командный мозг, а глаза и нервы к нему пока чужие.
Учения вообще — это язык. Когда дипломатия между сторонами замолкает, манёвры остаются способом сказать друг другу то, что больше сказать негде: вот наши возможности, вот сценарии, которые мы держим в уме, вот скорость, с которой мы развернёмся. «Учения против учений» — не бессмысленный обмен мускулами, а ритуализированный диалог глухих, в котором читаемость намерений нередко важнее самой демонстрации силы. Беда в том, что язык этот хорош ровно до первого неверно понятого жеста.
Зеркало, которое треснуло
Привычный жанр разговора о таких учениях — симметрия: и НАТО наращивает, и Россия наращивает, обе стороны видят угрозу, истина посередине. Симметрия успокаивает, но огрубляет картину. Стоит посмотреть на российский северо-запад внимательнее — и зеркало трескается.
Главная ставка тут — не сухопутный заслон. Сентябрьские учения «Запад-2025» (12–16 сентября, около 100 тысяч военных) выстроены не вокруг классических глубоких танковых прорывов, а вокруг нестратегического ядерного оружия, радиоэлектронной борьбы, разведывательных БПЛА и береговой обороны. Калининград отыгрывал откровенно оборонительный сценарий: отражение десанта, скрытные сверхбыстрые пуски «Искандера», работа береговых «Балов». Это оборона на запрет доступа, а не плацдарм для броска. На Севере приоритет — морские ядерные силы Северного флота, ПВО большой дальности, средства РЭБ.
Сухопутная составляющая при этом растёт во многом на бумаге. Развёртывание новых соединений (вроде 69-й мотострелковой дивизии в Ленинградской области) идёт, но боеготовые части округа и калининградского корпуса, по доступным признакам, по-прежнему завязаны на украинский театр; их замещают тем, что есть под рукой. Прямых данных в открытом доступе мало, и точную оценку боеспособности я давать не возьмусь. Скажу осторожнее: судя по тому, что видно, держать сухопутную границу с НАТО полнокровными войсками сейчас не главная российская забота, вес явно смещён к ядерному, морскому и асимметричному компонентам.
Отсюда вывод, который не ложится сразу в две привычные схемы. Западная картинка «Россия вот-вот ударит по Балтике» плохо стыкуется с тем, как выглядит российский сухопутный фланг на северо-западе. Но и российская формула «мы лишь принимаем оборонительные меры» обходит молчанием, чем именно эти меры наполнены. Когда сухопутный заслон тонок, а ставка смещается к нестратегическому ядерному оружию и понижению порога его применения, это, по-моему, тревожнее любого учения НАТО, потому что цена ошибки тут другого порядка. Связку «тонкий фланг — ниже порог» я держу как авторскую трактовку, а не как доказанный факт; но логика двух сентябрьских сценариев на неё работает. Симметрии тут нет. Есть две разные ставки, и обе тревожнее, чем риторика каждой из сторон.
Что в итоге
F-35 на Пирккале прилетел не пугать Москву: его командование заранее держит этот аэродром расходным. Если додумать жест до конца, расходной (в чужой большой игре между Вашингтоном и Пекином) оказывается не только финская база, но и вся европейская оборона. Американцы разворачиваются к Тихому океану, и Ramstein Flag по сути проверяет одно: удержат ли европейцы небо, когда хозяина в нём не останется.
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