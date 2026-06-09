Иран фактически загнал Трампа в угол, диктуя условия для мирного соглашения

Никакого соглашения не может быть достигнуто, если наши замороженные средства не будут разблокированы и санкции не будут сняты.

Соединенные Штаты пытаются внести изменения в меморандум о взаимопонимании, не согласовав их с Ираном, что является неприемлемым, заявляют власти исламской республики.Заявления Дональда Трампа о том, что США и Иран якобы скоро подпишут мирное соглашение, не соответствует истине, непрямые переговоры даже не вышли на финальный этап, а меморандум о взаимопонимании еще не готов. Да и не будет готов в ближайшее время из-за существующих разногласий. Как пишет катарская Al Jazeera, США внесли изменения в проект меморандума, не согласовав их с Ираном, а это неприемлемо.Иран, в свою очередь, предупреждает, что без разблокировки замороженных средств и снятия санкций никакого меморандума не будет. Трамп пытается отвергать эти требования, перенеся их на более поздние переговоры, но Тегеран продолжает стоять на своем. По сути, Иран загнал Трампа в угол, и если тот хочет получить мирное соглашение, а он очень хочет, то президенту США придется принять иранские условия.Другого выхода у США нет, Иран понял, что держит американского лидера за одно место, и ослаблять свою хватку не собирается. А грозить Ирану новыми ударами бесполезно, Тегеран заявил, что готов к продолжению конфликта.