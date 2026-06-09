Киев снова ударил по мосту в Чонгаре, движение временно перекрыто
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Движение через мост в районе Чонгара на границе с Крымом снова остановлено, противник провел массированную атаку на объект. В результате удара мост снова получил повреждения. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Киевский режим снова атаковал мост на границе Крыма и Херсонской области, на котором уже начались ремонтные работы по устранению последствий первого удара. Атака была массированной, и, несмотря на работу мобильных огневых групп, врагу удалось снова повредить дорожное полотно. На данный момент движение через пункт пропуска «Джанкой» перекрыто, транспорт отправляют через Армянск и Перекоп.
Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.
Как уточнил Сальдо, в ходе отражения атаки мобильными огневыми группами было сбито больше двадцати украинских беспилотников самолетного типа, в основном на подлете к мосту. Но все перехватить не удалось. Однако, как подчеркнул губернатор, серьезных повреждений удалось избежать.
Большинство целей уничтожено ещё на подлёте. Благодарю наших защитников за работу. Без их действий последствия могли быть гораздо серьёзнее.
Киев специально бьет по мосту, пытаясь нарушить логистику на данном участке дороги и создать проблемы со снабжением Крыма и российских группировок в Херсонской и Запорожской областях.
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