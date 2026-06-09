Киев снова ударил по мосту в Чонгаре, движение временно перекрыто

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Киев снова ударил по мосту в Чонгаре, движение временно перекрыто

Движение через мост в районе Чонгара на границе с Крымом снова остановлено, противник провел массированную атаку на объект. В результате удара мост снова получил повреждения. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Киевский режим снова атаковал мост на границе Крыма и Херсонской области, на котором уже начались ремонтные работы по устранению последствий первого удара. Атака была массированной, и, несмотря на работу мобильных огневых групп, врагу удалось снова повредить дорожное полотно. На данный момент движение через пункт пропуска «Джанкой» перекрыто, транспорт отправляют через Армянск и Перекоп.



Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Как уточнил Сальдо, в ходе отражения атаки мобильными огневыми группами было сбито больше двадцати украинских беспилотников самолетного типа, в основном на подлете к мосту. Но все перехватить не удалось. Однако, как подчеркнул губернатор, серьезных повреждений удалось избежать.

Большинство целей уничтожено ещё на подлёте. Благодарю наших защитников за работу. Без их действий последствия могли быть гораздо серьёзнее.

Киев специально бьет по мосту, пытаясь нарушить логистику на данном участке дороги и создать проблемы со снабжением Крыма и российских группировок в Херсонской и Запорожской областях.
38 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 09:09
    Мораль - мосты такого типа можно использовать только в мирное время. А новые надо изначально проектировать с "мангалами", т.е с металлическими фермами с движением по нижнему поясу.

    И еще:

    В Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в районе завода «Арсенал» рядом с Финляндским вокзалом. Над городом поднялся густой столб чёрного дыма, который был виден из разных районов.

    По предварительной информации, причиной возгорания мог стать взрыв в ангаре с химическими реагентами.
    1. Амиго. Звание
      Амиго.
      +3
      Сегодня, 09:18
      Давно нужно было ликвидировать хунту малороссии
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +8
        Сегодня, 09:38
        Цитата: Амиго.
        Давно нужно было ликвидировать хунту малороссии

        Вместе с днепровскими мостами.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +16
    Сегодня, 09:09
    Думаю хахлам надо ушатать хотя бы один мост через Днепр( желательно у Запорожья) и причем чем быстрее мы это сделаем тем быстрее закончатся налеты на логистику Крыма.
    1. Aken Звание
      Aken
      +20
      Сегодня, 09:16
      Думают так все. Но никто не собирается так делать.
      1. knn54 Звание
        knn54
        +1
        Сегодня, 09:43
        --Но никто не собирается так делать.
        Мы же не такие.
    2. next322 Звание
      next322
      +6
      Сегодня, 09:25
      Этого не будет никогда...И это давно всем ясно
    3. torbas41 Звание
      torbas41
      +1
      Сегодня, 10:14
      Думаю хахлам надо ушатать хотя бы один мост через Днепр( желательно у Запорожья)
      Дело в том что в Запорожье всего один мост он и железнодорожный и автомобильный, а так же дорога через плотину ДнепроГЭС им Ленина. Ленина шумеры убрали и с постамента (один из самых больших памятников Ленину в СССР) и с названия, наверное уже пора убирать и саму ГЭС, тогда и мост сам по себе декоммунизируется.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 10:38
        Цитата: torbas41
        в Запорожье всего один мост он и железнодорожный и автомобильный, а так же дорога через плотину ДнепроГЭС им Ленина

        может не надо нести откровенную фигню? Железнодорожный мост Преображенского в нескольких километрах от плотины
  3. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +2
    Сегодня, 09:16
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Думаю хахлам надо ушатать хотя бы один мост через Днепр( желательно у Запорожья) и причем чем быстрее мы это сделаем тем быстрее закончатся налеты на логистику Крыма.

    Мечты-мечты , видимо несбыточные , с войной в "белых перчатках".
    1. Oldi Звание
      Oldi
      +16
      Сегодня, 09:29
      Это не "белые перчатки", это родственники и активы за рубежом, отсутствие полного суверенитета, вот, что это.
      1. BonchB Звание
        BonchB
        +3
        Сегодня, 10:34
        Абсолютно точно. Только сейчас до многих начинает доходить, что случайности не случайны. Никто никакие мосты сносить не будет, точнее не даст на это команду, потому что тогда отберут бабки и дома за рубежом, выгонят детей.
  4. yu ging Звание
    yu ging
    +3
    Сегодня, 09:23
    如果欧盟和美国继续激化冲突，想对俄罗斯造成战略失败，而俄罗斯又无法接受只有自己一个输掉的局面，无法想象怎么不升级到核战争。

    Если ЕС и США продолжат эскалацию конфликта в попытке нанести России стратегическое поражение, и Россия не сможет смириться с тем, что проиграет только она, то невозможно представить, как избежать эскалации до ядерной войны.
    1. akropin Звание
      akropin
      -1
      Сегодня, 09:36
      У России и Китая общая граница 4200 км. Если предположить, что России наносится стратегическое поражение то Россия обретает западные "демократические ценности". После России следующим станет Казахстан. С ним у Китая 1700 км граница. В итоге, как бы Китайская армия не старалась, 6000 км северных границ она не сможет контролировать. Китай окажется в кольце "демократических государств". И ему не устоять. Вся история Китая подвергнется тяжелейшим испытаниям.
      1. Краснов
        Краснов
        -3
        Сегодня, 09:46
        Уважаемые решили всех насмешить? Запад в плохом состоянии, чтобы кому-то крупному нанести поражение. Смешные ии за две недели Ленина с Ираном растреляли половину своей высокоточки, а восстановить скорее всего уже не получится не когда. А отчёты по Европе там просто кошмар. Например Германия первый квартал -400 тыс рабочих мест. У их гордости автопрома гиганские многомиллиардные убытки. Сейчас идут судорги. Агония вероятна. А без китайского товара эти варвары будут кушать фантики, одеваться в фантики и ездить на фанфиках.
        1. akropin Звание
          akropin
          0
          Сегодня, 11:17
          Я вашу точку зрения приму если вы опишите те бонусы которые приобрела Россия, вернее те кто живет за МКАДом, за последние 12 лет. Ну кроме Крыма, Крым наш!
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 09:42
      Как только Запад закончит грабить Россию с помощью своих марионеток, он придёт за Вами. Не для того вам дали возможность так развиться, чтобы вы могли жить в своё удовольствие. Если вас не смогут сломать военным путём, найдут среди вас тех, кто захочет вас предать по каким то своим личным мотивам. Мы через это прошли, вы следующие на очереди.
      1. yu ging Звание
        yu ging
        +1
        Сегодня, 09:51
        我确实认为，在不远的未来，我们就要面临来自各个方向的非常艰巨的挑战。

        Я действительно считаю, что в ближайшем будущем мы столкнемся с очень сложными вызовами со всех сторон.
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          +1
          Сегодня, 10:02
          Главное, чтобы Запад не столкнул нас с вами лбами в угоду своих интересов.
    3. Arnok Звание
      Arnok
      0
      Сегодня, 09:48
      то невозможно представить, как избежать эскалации до ядерной войны.

      Это как раз несложно представить request
      Путина свои же и вальнут (ну типа инфаркт и т.д.), никому там в верхах проблемы с детками, внучками и недвижкой не нужны. Какая еще ядерка? request
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 10:44
        Путин не один, их много, всех не завалишь
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:28
    Вопрос... как дальше будет развиватся ситуация?
    Что у нас есть очевидное, а что можно предположить как вероятное??? soldier
    1. Arnok Звание
      Arnok
      +1
      Сегодня, 10:05
      Вопрос... как дальше будет развиватся ситуация?
      Что у нас есть очевидное, а что можно предположить как вероятное???

      Чисто мое скромное мнение:
      1.Очевидное.
      Наращивание ударов в глубь РФ как количественно так и качественно. Полная логистическая катастрофа на новых территориях и в Крыму. Стагнация на ЛБС, с небольшими подвижками конечно, в нашу пользу. Константиновку возьмут думаю, Токмачку возможно... Увеличение ракет, дронов у ВСУ в разы, за счет раскочегаривания европейских производств.
      2.Вероятное.
      Вот с итогами сложнее. Я по-прежнем думаю, что Путин до 30-го года будет эту канитель тянуть. Чтобы к выборам 30-го выкатить победу (ну там придумают что-то, чай не дураки в пиаре сидят) и красиво пойти на следующий срок.
      Другой вопрос - за эти 4 года, не окажемся ли мы в таком положении, что войну продолжать будет оооочень тяжело? Тут я могу только экстраполировать OSINT данные и получается фиговенькая картина.
      Я не всепропальщик, отнюдь, но ХОРОШЕГО выхода из СВО для нас, увы, нет. Хотелось бы чтобы вероятный исход был не очень плохим request
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 10:45
        Что за осинт данные????
  6. russ71 Звание
    russ71
    +9
    Сегодня, 09:29
    Киев специально бьет по мосту, пытаясь нарушить логистику на данном участке дороги и создать проблемы со снабжением


    И как же там додумались до такого???!!!
    А мы все "Орешник" по гаражам испытиваем ... и слушаем сказки про не рушимость мостов через Днепр... ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:44
      Цитата: russ71
      А мы все "Орешник" по гаражам испытиваем ... и слушаем сказки про не рушимость мостов через Днепр... ...

      Неплохо бы, вместо сарая, по мосту в Куеве произвести испытание "Орешника".
      На каждый удар отвечать ударом по днепровскому мосту.
      1. Русич Звание
        Русич
        +1
        Сегодня, 09:55
        Цитата: carpenter
        На каждый удар отвечать ударом по днепровскому мосту.

        Не мы должны отвечать, а они...
  7. tank64rus Звание
    tank64rus
    +6
    Сегодня, 09:31
    Кто бы мог подумать,что по мостам можно бить. И как теперь "эксперты" будут оправдывать неприкосновенность мостов через Днепр.
  8. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +5
    Сегодня, 09:36
    Киев специально бьет по мосту, пытаясь нарушить логистику на данном участке дороги и создать проблемы со снабжением Крыма и российских группировок в Херсонской и Запорожской областях

    А,все думают ,что не специально.
    Спасибо журналистам,что разъяснили
  9. БойКот Звание
    БойКот
    +6
    Сегодня, 09:48
    В последнее время массово пошли статьи о недопустимости расшатывания общественного мнения, которого хотят добиться враги России ударами по гражданской инфраструктуре. И никто не пишет о том, где граница между расшатыванием и справедливым недовольством беззубостью властей? А я спрошу. Один мост был уничтожен. Второй (Крымский) неоднократно пытались, один раз успешно, и, я уверен, еще попытаются хотя бы повредить. Сейчас третий. и Это только мосты. А еще операция "паутина", НПЗ и т. д. А мы по сараям Орешником. Нет, я не отрицаю, много уже поломали там, но результат где? Что-то не то ломаем кажется. Заправки вместо поставки топлива, склады вместо возможности производить и завозить БПЛА. Прибалтика бьет по Ленинкгаду - молча терпим. Еще раз - граница где? Мы должны консолидироваться с терпилами, извините за выражение?
    PS: на бан даже не обижусь, и так от матерного воздерживаться приходится, тяжело.
    1. Русич Звание
      Русич
      -3
      Сегодня, 09:58
      Цитата: БойКот
      PS: на бан даже не обижусь, и так от матерного воздерживаться приходится, тяжело.

      На ВО подобные комментарии поощряются. Так что, на бан даже не надейтесь))
  10. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 10:00
    the RU is slowly but surely being killed by a 1,000 cuts
    it is so obvious whats going on,
    but for some reason the actions taken to stop it are totally pathetic
    I said many time , first when this all kicked off, the uk, west will not stop ever
    some of you are seeing this, some just do not get it

    ones who do not get it, they must be thinking,it wont effect us,
    wrong it will soon
  11. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +1
    Сегодня, 10:02
    украинцы сносят нам логистику,зато мы мосты у них не трогаем,мы ведь толератные,лучше эконом форум провести
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +1
      Сегодня, 10:18
      Наверное, боимся, что снесут наши через Волгу и Енисей
  12. Краснов
    Краснов
    0
    Сегодня, 10:09
    Нужно срочно просить совбес направить больше соцработников в богадельню Арбатский ВО. Сделать их способными нести службу. И превлекать Росгвардию к задачам ПВО. Доигралить кремлёвские в очередной раз какой уже по счету в договорняки и гуманизм.
  13. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 10:16
    Похоже, хозяин Затокского моста обиделся...
  14. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 10:30
    Киев снова ударил по мосту в Чонгаре, движение временно перекрыто
    ВСУ переосмыслили творчески лозунг "Можем повторить".
    PS Пожалуйста, прекратите писать об уничтожении мостов и тоннелей на Украине. Если бы могли, давно сделали. Не могут, вот и всё. Есть в российской армии умные люди, всё понимают прекрасно.
  15. Кариб Звание
    Кариб
    0
    Сегодня, 11:25
    Может пора бить по мостам через Неман, через Днепр. Очень хороший повод, проводить обучение мало-разумных. Тополем осколочно фугасной БГ с блоком коррекции. Всё равно Тополя вроде уже выводят, заменяют на Тополь М.