ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии в Ульяновской области

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ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии в Ульяновской области


Сотрудники ФСБ и ФСИН совместными усилиями пресекли подготовку теракта в исправительном учреждении Ульяновской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Выявлен сторонник международной террористической организации, отбывающий наказание.

Осуждённый планировал в священный для мусульман день (праздник Курбан-байрам) напасть на персонал колонии. Тем самым, как отметили в спецслужбе:

Движимый мотивом религиозной ненависти и вражды фигурант в канун празднования светлого и значимого для мусульман праздника «Курбан байрам», своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного Ислама.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, части 1, статьи 205 УК РФ – «Приготовление к совершению террористического акта». Фигурант – мужчина 1985 года рождения. Сейчас он изолирован от других осуждённых и содержится в другом учреждении.

30 мая Басманный суд Москвы принял решение об аресте фигуранта дела о покушении на изготовление взрывного устройства. Его планировалось использовать для разрушения здания Минюста России. Ранее, 14 апреля, сотрудники ФСБ задержали трёх человек, причастных к подготовке взрыва рядом с московским бизнес-центром.
6 комментариев
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  1. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 10:09
    Религия- зло.Она разъединяет людей.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 10:11
      Влад, все зло от разделения Веры на религии.
      "Есть много вер, и все несхожи, Что значит - ересь, грех, ислам? Любовь к Тебе я выбрал, Боже! Все прочее - ничтожный хлам"!
    2. Ady66 Звание
      Ady66
      +2
      Сегодня, 10:14
      Религия - опиум для народа. А ещё: Вы не в церкви (мечети, синагоге), Вас не обманут. smile
  2. Сержант Звание
    Сержант
    -4
    Сегодня, 10:20
    Видимо,допекли арестанта,раз решился на такое...
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 10:26
    Не написано, это грждане РФ или иностранцы. Готовят и осуществляют. В своих странах они не нужны, созданы условия для приезда в РФ. Как будто ФСБ делать нечего. У них здесь и с укропскими ждунами работы дополна. Хорошо, что следят и предупреждают теракты
  4. dementor873 Звание
    dementor873
    0
    Сегодня, 10:28
    Движимый мотивом религиозной ненависти и вражды фигурант в канун празднования светлого и значимого для мусульман праздника «Курбан байрам», своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного Ислама.

    Зачем вообще дают комментарий в подобном ключе?