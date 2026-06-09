Зеленский просит у Запада денег для перевода ВСУ на контрактную службу

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Зеленский просит у Запада денег для перевода ВСУ на контрактную службу

Киевский режим лихорадочно изыскивает новые способы пополнения рядов ВСУ. Ужесточение мобилизации нужных результатов не дает. Разве что увеличивается количество самовольных оставлений части.

По оценкам украинских властей, от мобилизации в стране разными способами уклоняются порядка двух миллионов мужчин призывного возраста. Попытка привлечь добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет полностью провалилась.

На этом фоне Зеленский объявил о необходимости перевода украинской армии на контрактную основу. Эту идею глава киевского режима озвучил в интервью британской газете The Guardian. Правда, есть серьезная проблема с ее реализацией. Для выплат контрактникам у Киева просто нет денег.

Зеленский не скрывает, что и в этом вопросе рассчитывает на помощь Запада. По его словам, довольствие украинских военных сейчас намного ниже, чем выплаты контрактникам в Вооруженных силах России. По этой причине в ряды ВСУ добровольно вступать никто не желает.

Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни. Для этого нам нужно дополнительное финансирование. Очень надеюсь, что наши друзья помогут.

Проблема усугубляется резким снижением количества иностранных наемников, готовых воевать в рядах украинской армии. В декабре прошлого года Минобороны Украины расформировало так называемый Иностранный легион. Служивших в нем зарубежных военных отправили в штурмовые подразделения. Это привело к тому, что «дикие гуси» начали массово расторгать контракты.

Пытаясь привлечь иностранных наемников, Киев развернул пропагандистскую кампанию в зарубежных соцсетях. Заманивают иностранцев обещаниями больших выплат в размере пяти тысяч долларов в месяц. Однако на деле выплачивают в десять раз меньше.
8 комментариев
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 10:02
    Зеленский просит у Запада денег для перевода ВСУ на контрактную службу

    Вот ведь какие недогадливые партнёры, всё время приходится им напоминать про их обязанность обеспечивать все запросы Зели, а ещё лучше - предвидеть их.
    Бестолковые какие-то!negative
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:08
      Дайте денег.
      P.S А с переводом украинской армии на контрактную основу...мы подождем.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:03
    1001 способ для личного обогащения зеленского и его кураторов.Нет тела - нет страховых выплат родственникам .
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 10:03
    Очень надеюсь, что наши друзья помогут.

    "Заграница нам поможет. Запад с нами!"(с)
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 10:08
      Что- то запад не стремится выслать подлежащих годных к службе......
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 10:08
    это все больше похоже на "Horns and Hooves"
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 10:13
    "Мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни."
    Так деньги, вообще-то, только живым нужны. Шансы выжить на ЛБС с учётом продолжительности конфликта стремятся к нулю. Ну, или без рук-ног остаться перспектива. "Ты же голенький пришёл в этот мир, и ты голенький уйдёшь из него!"
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:16
    Правда, есть серьезная проблема с ее реализацией. Для выплат контрактникам у Киева просто нет денег.
    нарик таки думает, что за бОльшее бабло все побегут умирать за него?