Зеленский просит у Запада денег для перевода ВСУ на контрактную службу
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Киевский режим лихорадочно изыскивает новые способы пополнения рядов ВСУ. Ужесточение мобилизации нужных результатов не дает. Разве что увеличивается количество самовольных оставлений части.
По оценкам украинских властей, от мобилизации в стране разными способами уклоняются порядка двух миллионов мужчин призывного возраста. Попытка привлечь добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет полностью провалилась.
На этом фоне Зеленский объявил о необходимости перевода украинской армии на контрактную основу. Эту идею глава киевского режима озвучил в интервью британской газете The Guardian. Правда, есть серьезная проблема с ее реализацией. Для выплат контрактникам у Киева просто нет денег.
Зеленский не скрывает, что и в этом вопросе рассчитывает на помощь Запада. По его словам, довольствие украинских военных сейчас намного ниже, чем выплаты контрактникам в Вооруженных силах России. По этой причине в ряды ВСУ добровольно вступать никто не желает.
Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни. Для этого нам нужно дополнительное финансирование. Очень надеюсь, что наши друзья помогут.
Проблема усугубляется резким снижением количества иностранных наемников, готовых воевать в рядах украинской армии. В декабре прошлого года Минобороны Украины расформировало так называемый Иностранный легион. Служивших в нем зарубежных военных отправили в штурмовые подразделения. Это привело к тому, что «дикие гуси» начали массово расторгать контракты.
Пытаясь привлечь иностранных наемников, Киев развернул пропагандистскую кампанию в зарубежных соцсетях. Заманивают иностранцев обещаниями больших выплат в размере пяти тысяч долларов в месяц. Однако на деле выплачивают в десять раз меньше.
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