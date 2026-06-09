Лидер «Талибана» запретил госслужащим пользоваться смартфонами

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Лидер «Талибана» запретил госслужащим пользоваться смартфонами


Лидер исламистского движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада издал устное распоряжение, которое запрещает участникам организации и государственным служащим в Афганистане пользоваться смартфонами. Уличённые в использовании устройств будут считаться правонарушителями и предстанут перед военным судом.

Распоряжение разослано Министерством юстиции руководителям военных судов, действующих под управлением военного подразделения Верховного суда движения в восьми зонах страны. Уведомление получили также командиры полиции и руководители разведывательных структур.

Три дня назад отдельное распоряжение исламского образовательного департамента запретило учащимся приносить смартфоны в школы и религиозные учебные заведения.

Талибы, которые пришли к власти в Афганистане 2021 году, пытаются построить закрытое исламское государство. Смартфоны с их доступом в интернет этому явно мешают, и поэтому за них так крепко взялись.

Интересно, что официальный запрет касается именно государственных служащих и членов движения. Насчёт простых афганцев в устном распоряжении ни слова. Видимо, контролировать миллионы смартфонов талибы пока не в состоянии.
26 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 10:06
    ...оно конечно почти что правильно запретили такое гос.служащим чтобы утечки информации не было. но, что, гонцов что ли теперь посылать с сообщениями? what прям как в средневековье: дорогу гонцу эмира бухарского! срочное сообщение от эмира бухарского!
    1. 123_123 Звание
      123_123
      +7
      Сегодня, 10:12
      Остаются кнопочные телефоны с смс. С точки зрения обеспечения безопасности и отсутствия собственных технических возможностей ее обеспечения, мера понятная, хотя и неудобная.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:18
        кнопочные телефоны - тоже могут перехватывать.... старых кнопочников почти не осталось. а новые кнопочные как писала Кашперская - тоже небезопасны в плане перехвата. вот не знаю как оно с пейджерами....
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +4
          Сегодня, 10:32
          Цитата: Nexcom
          вот не знаю как оно с пейджерами

          Евреи рекомендуют пользоваться пейджерами...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 10:34
            ...которые они минируют, подбрасывают как в Иране а потом оп и всё....
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              +1
              Сегодня, 10:38
              Цитата: Nexcom
              ...которые они минируют, подбрасывают как в Иране а потом оп и всё....

              Да как вы могли так плохо подумать, аллах разве такое позволит?
        2. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +2
          Сегодня, 10:37
          Дмитрий, как раз старые кнопочные телефоны работают без проблем, по себе знаю. И живут долго. smile
          Кратко: Нокиа 112, куплена в декабре 2011 года. Родной аккумулятор, заряжаю 1-2 раза в неделю. Имею и смартфон. Заряжаю через день. Не уверен, что он, с родной батареей, проживет хотя бы 10 лет. wink
          Поэтому кто поумнее - старые телефоны не повыбрасывал, и пользуется.
          Один нюанс. У меня еще лежит Нокиа 3310. Крышка акб раскололась, батарейка уже не дышит. Но если потребуется, я куплю батарейку, они есть в интернете в продаже. Просто замотаю корпус синей изолентой, и он будет работать. smile
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 11:17
            У меня еще лежит Нокиа 3310

            у меня тоже такой был. Вечный аппарат. yes
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:23
      Цитата: Nexcom
      оно конечно почти что правильно запретили такое гос.служащим чтобы утечки информации не было. но, что, гонцов что ли теперь посылать с сообщениями?

      hi Дмитрий, в госучреждениях можно обычные проводные телефоны использовать для связи по рабочим вопросам.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:27
        Да внутри то учреждений - это понятно. Кстати там вообще пешком можно дойти и переговорить приватно. Как вот на расстояниях то обезапаситься - почти вся техника связи буржуинская и операционки там тоже буржуинские.... а особенно для талибов - у них то нет никаких своих разработок по спецсвязи, это ж бармалеи в халатах, тапках и в чалмах с пуштунками. Александр hi
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        Сегодня, 10:41
        Александр, я думаю, что в Афганистане не проблема как пойти, и поговорить лично, в одном учреждении, так и гонца послать. Ну, или голубиную почту использовать. laughing Можно и по стационарному телефону, если они еще там остались. smile
    3. 1944-1989 Звание
      1944-1989
      0
      Сегодня, 10:37
      Даже сегодня у такого посыльного есть одно преимущество: сообщение невозможно перехватить электронным способом. Посыльного можно захватить и, например, поджарить на открытом огне, но это все равно не гарантирует раскрытия информации.
    4. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:16
      Устное распоряжение д.б доведено на местах до каждого под его роспись.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +4
    Сегодня, 10:14
    Им там видней. Возможно в этом есть резон.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 10:16
    Пейджерами пользоваться не запретили? wassat
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 10:19
      Пейджер не так опасен. Ну, печень порвёт. Подумаешь?
      Главное, незамутнённый, не знающий сомнений, верноподданический моск.
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 10:16
    Ишаков к друг другу с глиняными табличками отправляют? laughing laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 10:19
      Ишак не туда может уйти или заартачится - задержка получения сообщения. Или морковкой враги заманят и перехватят. laughing тоже чревато получается. laughing
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +3
        Сегодня, 10:23
        Не, ввести должность "проводник ишака" и обмениваться информацией, его то морковкой не заманят ведь. laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 10:24
          ...личный привилегированный проводник ишака? laughing
          зачотная должность будет. yes

          зы проводника долларами можно заманить. yes это ещё круче и легче чем морковка.
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        Сегодня, 10:43
        Ишак не туда может уйти или заартачится - задержка получения сообщения
        Все равно побыстрее, чем Почтой России получится... Ишаку что главное? Навигатор. Значит навигатор должен сесть на ишака, достать морковку, и вести ишака в правильном направлении! laughing
  5. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    +3
    Сегодня, 10:18
    Правильное решение.Откат в средневековье.
  6. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    0
    Сегодня, 10:19
    Каждый сходит с ума в меру своей образованности! Да здравствует Каменный век.
  7. Малынец_ Звание
    Малынец_
    +2
    Сегодня, 10:20
    Да ещё и девочек с 9 лет можно выдавать замуж...узаконенная пе дофилия..ислам.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:21
    Как наших депутатов перевести с смартфонов на " балайки" .У меня было развлечение - оставлял смартфон в помещении с подчинёнными. Через час я по рекламе в моём смартфоне знал о чём они говорили.
    Да и сечас если произнёсу слово из 5 букв ,реклама от женщин с низкой соцответственностью зашкаливает .В на какой он сервер отпраляет мою речь в России или куда нибудь ещё?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:31
      ...поменьше материться надо возле телефона. laughing гугль вас неправильно и превратно понимает, Андрей hi laughing