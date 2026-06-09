СК возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе

9 июня 2026 года около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки БМВ Х3 возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия.

Взрыв автомобиля произошел в подмосковной Балашихе, водитель погиб. Предварительно, взрывное устройство было установлено под днищем транспортного средства. Об этом сообщают российские ресурсы.По имеющимся данным, взрывное устройство сработало после начала движения автомобиля БМВ Х3 на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи. Водитель получил множественные ранения, очевидцы успели достать его из горящего автомобиля, но от полученных ранений он скончался.Информация о личности водителя пока не раскрывается, Следком возбудил уголовное дело, но данными не делится. Официального заявления пресс-службы Следственного комитета пока не было.На месте работают правоохранители с экстренными службами, идет сбор первичного материала, будет назначен ряд экспертиз.Отметим, что в апреле прошлого года в этом же микрорайоне Авиаторов в результате взрыва автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.