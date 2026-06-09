СК возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе

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СК возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе

Взрыв автомобиля произошел в подмосковной Балашихе, водитель погиб. Предварительно, взрывное устройство было установлено под днищем транспортного средства. Об этом сообщают российские ресурсы.

По имеющимся данным, взрывное устройство сработало после начала движения автомобиля БМВ Х3 на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи. Водитель получил множественные ранения, очевидцы успели достать его из горящего автомобиля, но от полученных ранений он скончался.



9 июня 2026 года около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки БМВ Х3 возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия.

Информация о личности водителя пока не раскрывается, Следком возбудил уголовное дело, но данными не делится. Официального заявления пресс-службы Следственного комитета пока не было.



На месте работают правоохранители с экстренными службами, идет сбор первичного материала, будет назначен ряд экспертиз.

Отметим, что в апреле прошлого года в этом же микрорайоне Авиаторов в результате взрыва автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
13 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 10:29
    Диверсии продолжаются, охота на шишек и людей принимающих решения. Ко всем охрану не приставить, здесь работа контрразведки и подобных служб
    1. Z-1457 Звание
      Z-1457
      +2
      Сегодня, 10:37
      Пока что информации по личности погибшего = ноль! Поэтому делать такие заявления не надо, потому что потом может быть неловко. )
      1. esoterica Звание
        esoterica
        0
        Сегодня, 11:22
        Пока что информации по личности погибшего = ноль! Поэтому делать такие заявления не надо, потому что потом может быть неловко


        Тут даже к бабке ходить не надо, какое-то "либо": силовик/разработчик/разведчик.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 10:36
    А на Уукраине машины никто не взрывает уже давно, это не наши методы
    1. al3x Звание
      al3x
      +4
      Сегодня, 10:41
      А кому их там взрывать? В Россию всякое отребье без всякой фильтрации миллионами завезли за последние годы, в тч и упоротых хххлов, и причастных к всевозможным террористическим организациям. В этом плане Украина для украинцев и главарей их режима безопаснее кратно.
    2. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 11:01
      это и не обязательно, известно где живет какая-нибудь из высокопоставленных вражин и расписание его поездок, отправить гераньки навестить его когда он дома и всё это же не сложно, для этого не надо рисковать своими людьми в стане врага, но кремль с 22 года занимается чистоплюйством что больше всего раздражает лично меня, не надо думать и заботиться о той стороне, кремль должен и обязан заботиться о своих, а не о чужих, это главное что забывают в кремле
  3. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    -2
    Сегодня, 10:44
    Кого на этот раз щелкнули враги? Этак скоро всех пощелкают, ответа не получая!
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 10:47
    Интересно ,что даже убийство наших генералов, не меняет общей линии СВО. Кого должны подорвать ,что бы наши начали охоту, за главарями террористов ?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 10:49
      Цитата: APASUS
      Кого должны подорвать ,что бы наши начали охоту, за главарями террористов ?

      Абрамовича. Но это не точно
      1. Kamarada Звание
        Kamarada
        0
        Сегодня, 10:58
        Для того чтобы начать ликвидировать внешних врагов , нужен 37 год и тов . СТАЛИН. В России МАТУШКЕ нет суверенной политики. Элиты продажные или даже антируссские . Бизнес весь работает на запад ,экономика подчиняется клубу епштейна. Российский лидер одряхлел и рисует красные линии. Вся внутренняя и внешняя политика прос р а нн а . Идёт геноцид РУССКИХ и замещение их азиатами . Как можно в таких условиях ещё и победить в ной ВО . ? Чушь . !!!Русским людям надо готовиться к ещё более худшим временам . !
  5. Грац Звание
    Грац
    -1
    Сегодня, 10:57
    а всё почему, потому что не отвечаем взаимно, войны не ведутся и не выигрываются в белых перчатках
  6. Иши Звание
    Иши
    0
    Сегодня, 11:11
    Найдите Мадьяра и передайте привет из России.
    Пожалуйста!
  7. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 11:27
    Мне житель Ростова говорил, что к ним понаехало просто невообраимая тьма укров. У них по глазам видно, что это все "ждуны", которые в нужный час готовы достать оружие из заранее созданных схронов.