С апреля в Израиле размещены бойцы 82-й десантной дивизии США

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С апреля в Израиле размещены бойцы 82-й десантной дивизии США

В апреле 2026 года американские военнослужащие из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии были направлены на территорию Израиля. Это следует из приказа о развёртывании, который получил независимый журналист Кен Клиппенстайн.

В марте Пентагон официально сообщил лишь о переброске частей 82-й дивизии на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM). При этом никаких упоминаний об Израиле не было.

Многие предполагали, что войска отправляются на американские базы в Кувейт или Катар. Однако документ, полученный расследователем Клиппенстайном, показывает, что бойцы 2-го батальона 501-го полка (известного как «Геронимо»/«Джеронимо») в апреле прибыли именно в Израиль для «временного размещения».

82-я воздушно-десантная дивизия считается одной из основных сил быстрого реагирования армии США. Она специализируется на десантных операциях и создании плацдармов для дальнейшего наступательных на территории противника. По словам военного источника, знакомого с планированием, размещение войск связано с обновлёнными совместными планами США и Израиля на случай чрезвычайных ситуаций. Эти планы включают возможные операции против Ирана, в том числе захват стратегически важного острова Харг (Харк) — главного нефтяного терминала страны.

Примечательно то, что Пентагон официально до сих пор не подтверждает присутствие американских войск на территории Израиля.
5 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:45
    Вот вам и ответ на вопрос ,а кто управляет американцами ?
  2. 24rus Звание
    24rus
    0
    Сегодня, 10:48
    Всего один батальон
    Если численость батальона США как в России, то это не о чем
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 10:50
      В США численность батальона больше.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 11:14
        численность хоть и больше, но все равно не о чем
  3. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:31
    США в апреле прибыли именно в Израиль для «временного размещения». Однако дайте точное место размещения для Ирана, ну очень необходимо для очередного удара! А ы ну очень оскорбляет модератора!