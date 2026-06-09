В Париже назвали позором участие военных ВСУ в параде ко Дню взятия Бастилии
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко выступил против участия представителей Украины в параде ко Дню взятия Бастилии. Французский политик назвал это «позором» для Франции.
Французские власти должны исключить из парада участие представителей Украины, поскольку армия Зеленского «чествует нацистов». В торжествах на Елисейских полях не должно быть украинцев, а в небе Франции самолетов с французско-украинскими экипажами, да еще и раскрашенных в цвета украинского флага. По словам Филиппо, это будет «позором».
Какой позор задействовать на параде армию Владимира Зеленского, которая недавно прославляла нацистов!
Впрочем, Макрон плевать хотел на мнение оппозиционного политика, у него стоит задача «порадовать» своего «друга» Зеленского и показать, что Франция по-прежнему поддерживает Украину, а героизация нацистов Киевом — это всего лишь «незначительный эпизод».
Как ранее сообщалось, власти Франции планируют продемонстрировать всю «мощь» французской армии, устроив 14 июля «грандиозный» военный парад, в ходе которого будет продемонстрирована поддержка Украины. Заключаться она будет в перекрашивании одного из самолетов Mirage 2000 в желто-синий цвет, а также участие украинских пилотов в экипажах двух истребителей.
Стоит отметить, что лидер «Патриотов» Филиппо и раньше демонстрировал антиукраинскую позицию. Он выступает против поставок оружия Киеву, а также за выход Франции из НАТО и ЕС.
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