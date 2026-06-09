В Париже назвали позором участие военных ВСУ в параде ко Дню взятия Бастилии

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В Париже назвали позором участие военных ВСУ в параде ко Дню взятия Бастилии

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко выступил против участия представителей Украины в параде ко Дню взятия Бастилии. Французский политик назвал это «позором» для Франции.

Французские власти должны исключить из парада участие представителей Украины, поскольку армия Зеленского «чествует нацистов». В торжествах на Елисейских полях не должно быть украинцев, а в небе Франции самолетов с французско-украинскими экипажами, да еще и раскрашенных в цвета украинского флага. По словам Филиппо, это будет «позором».



Какой позор задействовать на параде армию Владимира Зеленского, которая недавно прославляла нацистов!


Впрочем, Макрон плевать хотел на мнение оппозиционного политика, у него стоит задача «порадовать» своего «друга» Зеленского и показать, что Франция по-прежнему поддерживает Украину, а героизация нацистов Киевом — это всего лишь «незначительный эпизод».

Как ранее сообщалось, власти Франции планируют продемонстрировать всю «мощь» французской армии, устроив 14 июля «грандиозный» военный парад, в ходе которого будет продемонстрирована поддержка Украины. Заключаться она будет в перекрашивании одного из самолетов Mirage 2000 в желто-синий цвет, а также участие украинских пилотов в экипажах двух истребителей.

Стоит отметить, что лидер «Патриотов» Филиппо и раньше демонстрировал антиукраинскую позицию. Он выступает против поставок оружия Киеву, а также за выход Франции из НАТО и ЕС.
17 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:49
    Такая игра слов . Парижу поддерживать нацистов в Прибалтике можно ,а вот в Украине это позор ? Чудеса !
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      0
      Сегодня, 11:00
      Цитата: APASUS
      Такая игра слов . Парижу поддерживать нацистов в Прибалтике можно ,а вот в Украине это позор ? Чудеса !

      Это как количество французов в рядах СС во время ВОВ и бац Франция в антигитлеровской коалиции и за столом переговоров от победителей.. Умеют приспосабливаться лягушкоеды..
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 11:07
        Есть мнение, изложенное одним из авторитетных российских политологов, что Великая французская революция есть утрата Францией своего суверенитета и подчинение Англии.
        Так что на День взятия Бастилии, можно всё что угодно оправдать и принять, что англичане сочтут нужным.
      2. otempora o mores Звание
        otempora o mores
        0
        Сегодня, 11:15
        C'est Charles de Gaulle qui a permis à la France de se retrouver dans le clan des vainqueurs.
        Aujourd'hui aucun responsable politique de ce pays d'imbéciles ne pourrait en faire autant.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:21
      APASUS
      Сегодня, 10:49
      Такая игра слов . Парижу поддерживать нацистов в Прибалтике можно ,а вот в Украине это позор ? Чудеса !

      hi Невероятно, почему муж Панин ещё не предотвратил такой позор для лягушатников?
      request
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:34
      Просто(многие) надеются, что Украина таки вернет...Бастилию.
  2. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 11:03
    В Париже назвали


    Честно говоря, такие громкие "новости" уже надоели за 10 лет в российских СМИ. Из заголовка звучит, как якобы лидеры страны что-то сказали, а из текста явствует, что это слова лишь какого-то представителя из десятков партий в их парламенте.

    "В Берлине призвали к отмене всех санкций!". Уже готовишься прочитать, как канцлер Германии призывает отменить санкции, а в тексте эти заявления всего лишь слова какого-то депутата мeлкой фракции.

    "В ЦРУ признали правоту слов Путина..." - а на деле это какой-т отставной пенсионер из Ютьюба что-то там сказал.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:29
      а из текста явствует, что это слова лишь какого-то представителя из десятков партий в их парламенте

      Вы недооценивание глубину наших глубин на ВО :)) Нет у ультраправой партии Патриоты, организованной в 2017 году Флорианом Филиппо, известным как гей, кстати, которого Ле Пен выгнала взашей из своего "Национального фронта", никаких мест в парламенте и никогда не было. На выборах в Европейский парламент 2019 года во Франции его партия получила аж 0,6% голосов.
    2. Михаил Я2 Звание
      Михаил Я2
      0
      Сегодня, 11:30
      он даже не в парламенте. Он был в партии Мари Ле Пен но она его попросила уйти и он создал свою партию Патриоты которая никуда не прошла
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:03
    Цитата: APASUS
    а вот в Украине это позор ?

    а вукрина это где?
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:04
    Жабоедам к позору не привыкать.......
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:15
      Это точно - утруться и в наглую заявят об очередной "потужной перемоге" (с)... wassat
    2. otempora o mores Звание
      otempora o mores
      +1
      Сегодня, 11:21
      La honte a commencé il y a 50 ans par les élections successives des différents présidents soumis aux USA et désintéressés de l'évolution de leur pays.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 11:25
        Моя твоя не понимает.... laughing
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 11:18
    В Париже назвали позором участие военных ВСУ в параде ко Дню взятия Бастилии

    1. Никак писаки не разберутся с написанием предлога "к" и "ко". Достали уже этим ко дню. Где русский язык учили!? Возможно, где-нибудь на Украине или, например, в трибалтике, где очень любят добавлять лишние буквы к слогам...
    Не ко дню, а к дню, к сковороде, к морде, к лошаде, к корове, к дате и т.д.
    2. А что, вот позор, бандерлоги, фашисты маршируют по Парижу... Уже, ведь, когда-то маршировали, пусть еще пройдут строем, а французы полюбуются на бравых бандерлогов и их покровителей...
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 11:23
    Хм. Странно, что француза бомбит с фашизма, в истории его страны было "Правительство Виши" и даже после 1945 года вместе с пленными японскими войсками боевые действия против вьетнамцев.
  7. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:28
    Что для Микрона есть позор сложно представить! Даже если нацисты сходят в туалет на поле это будет вынужденная необходимость!