Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и лишь создаст риск усугубления катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно.

Администрация Трампа не оставляет попыток сдвинуть с мертвой точки полностью застопорившийся переговорный процесс по украинскому конфликту. Зеленский регулярно объявляет о готовности к миру, настаивает на личной встрече с президентом России.На деле, прекращение войны не интересах киевского режима. Поэтому условия, которые выдвигает Зеленский и его команда, абсолютно неприемлемы для Москвы.Очередную попытку повлиять на ситуацию предпринял специальный представитель Госдепа США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа. В ходе заседания Совбеза ООН, созванном по инициативе украинской стороны, американский дипломат призвал Москву и Киев немедленно возобновить переговоры и достичь соглашения по прекращению огня.По словам американского представителя, Вашингтон сильно обеспокоен эскалацией конфликта на Украине. Причем с критикой он обрушился в основном на Россию. ВС РФ не могут добиться успеха в войне, уверен Негреа. Поэтому противостояние должно быть завершено как можно скорее.Представитель США призвал другие страны, в частности, Иран, прекратить оказывать военную помощь России. Не забыл Негреа и про Кубу. По его словам, тысячи кубинцев якобы воюют на Украине в качестве иностранных наемников в рядах российской армии.Ранее глава американского Госдепа Марко Рубио открыто признался, что США вовлечены в конфликт на Украине на стороне Киева и поэтому не могут быть беспристрастными посредниками. Однако Негреа на заседании Совбеза ООН об этом даже не упомянул.