Представитель США в ООН призвал Москву и Киев к немедленному прекращению огня

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Представитель США в ООН призвал Москву и Киев к немедленному прекращению огня

Администрация Трампа не оставляет попыток сдвинуть с мертвой точки полностью застопорившийся переговорный процесс по украинскому конфликту. Зеленский регулярно объявляет о готовности к миру, настаивает на личной встрече с президентом России.

На деле, прекращение войны не интересах киевского режима. Поэтому условия, которые выдвигает Зеленский и его команда, абсолютно неприемлемы для Москвы.

Очередную попытку повлиять на ситуацию предпринял специальный представитель Госдепа США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа. В ходе заседания Совбеза ООН, созванном по инициативе украинской стороны, американский дипломат призвал Москву и Киев немедленно возобновить переговоры и достичь соглашения по прекращению огня.

По словам американского представителя, Вашингтон сильно обеспокоен эскалацией конфликта на Украине. Причем с критикой он обрушился в основном на Россию. ВС РФ не могут добиться успеха в войне, уверен Негреа. Поэтому противостояние должно быть завершено как можно скорее.

Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и лишь создаст риск усугубления катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно.

Представитель США призвал другие страны, в частности, Иран, прекратить оказывать военную помощь России. Не забыл Негреа и про Кубу. По его словам, тысячи кубинцев якобы воюют на Украине в качестве иностранных наемников в рядах российской армии.

Ранее глава американского Госдепа Марко Рубио открыто признался, что США вовлечены в конфликт на Украине на стороне Киева и поэтому не могут быть беспристрастными посредниками. Однако Негреа на заседании Совбеза ООН об этом даже не упомянул.
12 комментариев
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  1. Mixanus Звание
    Mixanus
    +3
    Сегодня, 10:52
    Да щас прям ..хоохлоидов с жидобанлерами добъем !! Это дело принципа уже
    Слава Иран !!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 11:04
      hi С таким же успехом РФ призывала лженедоЗапад ещё с 90-х годов прошлого века прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран, агрессивно- террористические методы "оборонного блока" НАТО не надо в отношении Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Венесуэлы, Кубы и многих других.
      Наконец, одно из основных требований России к мелко бритам и матрасникам- прекратить поставки вооружений и разведданных бандеронацистам.
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        0
        Сегодня, 11:17
        Цитата: ZovSailor
        hi С таким же успехом РФ призывала лженедоЗапад ещё с 90-х годов прошлого века прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран, агрессивно- террористические методы "оборонного блока" НАТО не надо в отношении Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Венесуэлы, Кубы и многих других.
        Наконец, одно из основных требований России к мелко бритам и матрасникам- прекратить поставки вооружений и разведданных бандеронацистам.

        Хорошо написали и добавить нечего hi
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 10:56
    Видимо требует любитель мирных сделок чтоб наши как обычно ничего не предпринимали и выполнили план Лондона
  3. Kamarada Звание
    Kamarada
    0
    Сегодня, 11:05
    ООН превратился в Клуб импотентов и в ничего ге значющую говорилку.
  4. SAG Звание
    SAG
    +1
    Сегодня, 11:06
    Сдушаемся, товарищ говорящая голова! Разрешите приступить немедленно? ! ? soldier
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:06
    Угу... Осталось только под козырек взять.... wassat
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:08
    ❝ Представитель США в ООН призвал Москву и Киев к немедленному прекращению огня ❞ —

    — На Нетаньяху с призывами к прекращению огня сначала потренируйтесь ...
  7. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 11:11
    Поэтому условия, которые выдвигает Зеленский и его команда, абсолютно неприемлемы для Москвы.

    Вообще-то Зеленский выдвигает перемирие без условий. Это у нас условие- ВСУ уходит с Донбасса.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 11:20
      У Вас видимо устаревшая информация. Намедни были выдвинуты 5 ть условий.

      Лидеры "евротройки" и Зеленский обозначили пять условий достижения справедливого и прочного мира.
      Первое условие – прекращение боевых действий.
      Второе – нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров.
      Третье условие – после вступления в силу режима прекращения огня Украина должна получить юридически обязывающие гарантии безопасности, в которые входит развертывание многонациональных сил в Украине.
      Четвертое – российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине ущерб, причиненный в ходе боевых действий.
      Пятое условие – любые договоренности должны обеспечивать защиту интересов европейской безопасности. Часть переговоров, касающаяся Евросоюза и НАТО, потребует согласия стран ЕС и союзников по Североатлантическому альянсу.
  8. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 11:18
    Пусть на колени падает, ревет и умоляет, все равно мир на Украине возможен только при выполнении условий России
  9. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 11:19
    В ходе заседания Совбеза ООН, созванном по инициативе украинской стороны, американский дипломат призвал Москву и Киев немедленно возобновить переговоры и достичь соглашения по прекращению огня.

    Ты Трампа призови немедленно прекратить бомбить Иран, а потом других призывай am