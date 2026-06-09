«Исторически проблемная дата»: Штанмайер передумал насчёт Олимпиады-2036 в ФРГ
9848
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал идею проведения летних Олимпийских игр 2036 года в стране. Раньше он был категорически против. Причина – исторические аналогии. 2036 год – это ровно сто лет с момента Олимпиады 1936 года, которую нацистская Германия использовала как гигантскую пропагандистскую площадку для своего режима.
Штайнмайер, однако, сменил гнев на милость. В своём новом заявлении он подчеркнул, что Германия располагает «отличными спортивными объектами», а немцы любят спорт. Опасения, конечно, остались, но президент уверен: организаторы смогут ответственно подойти к историческому контексту.
В администрации президента уточнили: Штайнмайер не забыл о нацистском прошлом. Он просто решил, что столетний юбилей – это не только повод для стыда, но и возможность продемонстрировать, какой стала Германия сегодня. Однако скептики напоминают: немецкие ультраправые набирают силу, антисемитизм растёт, а параллели с 1930-ми годами становятся всё явнее.
Пока Германия только в большом списке претендентов. МОК выберет страну для проведения Олимпийских игр в 2027-2029 годах. Конкуренты серьёзные: Катар, Индия, Индонезия, Египет и другие. У каждого свои козыри. У Германии, впрочем, есть инфраструктура и опыт (Олимпиада 1972 года в Мюнхене и Чемпионат мира по футболу в 2006 году).
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация