«Исторически проблемная дата»: Штанмайер передумал насчёт Олимпиады-2036 в ФРГ

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«Исторически проблемная дата»: Штанмайер передумал насчёт Олимпиады-2036 в ФРГ


Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал идею проведения летних Олимпийских игр 2036 года в стране. Раньше он был категорически против. Причина – исторические аналогии. 2036 год – это ровно сто лет с момента Олимпиады 1936 года, которую нацистская Германия использовала как гигантскую пропагандистскую площадку для своего режима.

Штайнмайер, однако, сменил гнев на милость. В своём новом заявлении он подчеркнул, что Германия располагает «отличными спортивными объектами», а немцы любят спорт. Опасения, конечно, остались, но президент уверен: организаторы смогут ответственно подойти к историческому контексту.

В администрации президента уточнили: Штайнмайер не забыл о нацистском прошлом. Он просто решил, что столетний юбилей – это не только повод для стыда, но и возможность продемонстрировать, какой стала Германия сегодня. Однако скептики напоминают: немецкие ультраправые набирают силу, антисемитизм растёт, а параллели с 1930-ми годами становятся всё явнее.

Пока Германия только в большом списке претендентов. МОК выберет страну для проведения Олимпийских игр в 2027-2029 годах. Конкуренты серьёзные: Катар, Индия, Индонезия, Египет и другие. У каждого свои козыри. У Германии, впрочем, есть инфраструктура и опыт (Олимпиада 1972 года в Мюнхене и Чемпионат мира по футболу в 2006 году).
8 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 11:01
    Однако скептики напоминают: немецкие ультраправые набирают силу, антисемитизм растёт, а параллели с 1930-ми годами становятся всё явнее.

    Вот в чём дело - антисемитизм.
    Так бы сразу и говорили - Нетаньяху против.
    А палестинцы не возражают.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +1
      Сегодня, 11:04
      Могут ведь и выбрать Германию... В пику антифашистам... тенденция такая..
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:11
      hi Позвольте, но у меня все ходы записаны.
      Мелко бриты, гейропа, а значит, и матрасники вызывают на войну Россию через несколько лет и надеются победить до 2036 г. ?
      А ведь Кремль ясно сказал, что победителей со стороны наших врагов - фашистско-нацистского толка не будет, следовательно об Олимпийских играх придётся забыть или переносить на безопасный континент, желающих достаточно.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 11:06
    А вместо Лени Рифеншталь будет Юлиан Репке.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 11:24
      Цитата: faterdom
      А вместо Лени Рифеншталь будет Юлиан Репке.

      Думаю они Париж переплюнут по части геев, трасгендеров и других всяких разных изврвщенцев.
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Сегодня, 11:12
    Штанмайер передумал

    Штанмайер очень созвучно со Шмайсером...
    Или только у меня такая ассоциация!?
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:13
    столетний юбилей – это не только повод для стыда, но и возможность продемонстрировать, какой стала Германия сегодня

    Семимильными шагами прет к тому от чего пыталась уйти.....
  5. 24rus Звание
    24rus
    0
    Сегодня, 11:30
    Штанмайер колебался потому что думал что решившись на повтор через сто лет олимпиады 1936 будет повтор 1945