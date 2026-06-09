В ЕС могут отменить льготное предоставление статуса беженца украинским мужчинам

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В ЕС могут отменить льготное предоставление статуса беженца украинским мужчинам

Власти ряда европейских стран все чаще заявляют о необходимости ограничить приток украинских мужчин призывного возраста, дабы помочь Киеву решить проблему нехватки личного состава в рядах ВСУ. Сделать это непросто с учетом либерального миграционного законодательства ЕС. Но других способов помочь Киеву продолжать войну с Россией просто нет.

В Германии подсчитали, что за последние 16 месяцев 60% украинских беженцев, прибывших в ФРГ, составляют мужчины призывного возраста. Хотя в период действия военного положения на Украине выезд для этой категории граждан закрыт, они находят множество лазеек, чтобы сбежать из страны и не оказаться на фронте.

Согласно статистике, опубликованной Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF) ФРГ, в Германии по состоянию на 30 мая этого года официально зарегистрирован 1 миллион 348 тысяч беженцев из Украины. Среди них 356 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. Год назад это число составляло 1 млн 254 тысячи человек, включая 298 тысяч мужчин призывного возраста.

В отчете BAMF отмечается, что в первые два года после начала конфликта в Германию из Украины приезжали в основном женщины и дети. С августа прошлого года, когда Киев разрешил выезд за рубеж мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет, их доля среди беженцев выросла.

Немецкие СМИ выяснили, что правительство ФРГ рассматривает возможность пересмотра законодательных норм и прекращение автоматического предоставления украинским мужчинам призывного возраста защитного статуса. Такие изменения могут быть приняты во всем Евросоюзе. В случае принятия новых правил, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет будут проходить обычную процедуру предоставления убежища.
19 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:44
    Вопрос стоит о жизни ,не побегут в ЕС ,побегут дальше. Часть конечно в ЕС останется ,особенно упертая ,та что верит в законы Европы
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 12:05
      Сделают обрезание и нет проблем.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 12:11
        дык пейсы придётся отращивать и от осэледца избавляться.... laughing
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 12:43
          hi Видел с этим чубом уже у нас на улице, причём видно, что вчера башку брил, старался выделываться. Причём сколько у нас всяких укропских кружков, которые противозаконное стараются...... И заукраинцы аж в АН высказываются
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 12:50
        Покрасят морды и перейдут с сала,на бананы.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 12:15
      Цитата: APASUS
      не побегут в ЕС ,побегут дальше.

      и боюсь, что в Россию
      1. APASUS Звание
        APASUS
        -1
        Сегодня, 12:52
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: APASUS
        не побегут в ЕС ,побегут дальше.

        и боюсь, что в Россию

        Не побегут. Я эту публику знаю хорошо. Им так нормально голову поставили ,они дети викингов и древних создателей цивилизаций. У них в венах кровь ариев .Мы для них неандертальцы
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 13:50
          Цитата: APASUS
          Мы для них неандертальцы
          хоxол всегда хохoл, за халяву принципы засунет очень далеко
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 11:44
    Вот и будут они по всей еуропе бегать туды-сюды , но не вернутся ни за что
    украина цэ еуропа
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:53
      да в ЕС и Швеции только об этом и трындят, но реально не отправляют какелов обратно.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 11:58
        от мечты до реальности — пропасть... yes
        hi
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 12:31
        Цитата: Nexcom
        да в ЕС и Швеции только об этом и трындят, но реально не отправляют какелов обратно.
        Дания к уропам тоже неровно дышит, прям, перживает Фредриксен, заводы укропские ждёт к себе
  3. Kamarada Звание
    Kamarada
    +3
    Сегодня, 11:47
    Кто то сомневался что война будет до последнего хохла ? Хуже того .... кончатся украинцы найдут - купят по миру миллионы других идиотов . Сделают ВСЕ чтобы завалить Русского медведя. Тут вопрос, проснётся ли когда нибудь русский мишка( мы ещё и не начинали) или забьют-затравят в берлоге?
  4. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 12:14
    А ,СМИ пишет про это все 6 лет. Мол ,вот-вот....
    Подозреваю, что в реальности Европа радуется - приехали белые ,с образованием, работящие и часто богатые....
    Подымают экономику (наиболее значимо, проговорились - в Польше. до 15%)
    Но в официальных наших СМИ, этого естественно нет.... незачем простым правду знать?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Макс1995
      А ,СМИ пишет про это все 6 лет. Мол ,вот-вот....
      Подозреваю, что в реальности Европа радуется - приехали белые ,с образованием, ...... наших СМИ, этого естественно нет....
      как раз и было. Получили каких-то работящих образованных, но и прощелыг тоже, кто только на пособия живёт. Вот от этих и хотят избавиться. Всё было в СМИ, и про низкосоциальных укропок и про органы и про отбирание детей из неполных приезжих семей. Всё было.
  5. Inженегр Звание
    Inженегр
    0
    Сегодня, 12:28
    зарегистрирован 1 миллион 348 тысяч беженцев из Украины. Среди них 356 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.

    Ну то есть из общего числа всего лишь четверть? А если убрать непризывного возраста от 18 до 25 лет, то и того меньше? Картинка явно не в тему.
  6. Pohoda Звание
    Pohoda
    +1
    Сегодня, 12:30
    Посмотрите на всю ситуацию реалистично, а не с точки зрения простой пропаганды. Если бы у жителей Российской Федерации была такая же возможность, как у вашего «братского народа», думаете ли вы, что ситуация была бы другой?
    Вспомните первую волну мобилизации и сколько людей быстро уехало из РФ.
    А что касается вопроса «украинских беженцев... экономических мигрантов», то никто и никогда не будет их возвращать. Начинаются лишь дискуссии об изменении их статуса беженцев. И это теоретически вступило бы в силу только с 2028 года.
    Посмотрите на страны, окружающие РФ, и все жители (особенно образованные и молодые) хотят стать жителями ЕС.
    И это вдвойне относится к вашим «братьям». И это несмотря на то, что они вообще не имеют представления о том, как живется в ЕС. Но для них, видимо, лучше, чем на Украине или где-то еще.
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      0
      Сегодня, 12:39
      Но для них, видимо, лучше, чем на Украине или где-то еще.

      Вы знаете... я думаю там, где в твой гараж могут пустить баллистическую ракету чисто, чтобы "посмотреть как там что ляжет" - это очень низкая планка для "где-то еще лучше".
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:57
    Цитата: Reptiloid
    Вот и будут они по всей еуропе бегать туды-сюды
    Там пособия! wink