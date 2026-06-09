Готовивший теракт по заданию ГУР МО Украины россиянин задержан в Петербурге

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Готовивший теракт по заданию ГУР МО Украины россиянин задержан в Петербурге

Очередной агент украинских спецслужб задержан в Санкт-Петербурге. Как заявили в ЦОС ФСБ, россиянин помогал военной разведке Украины готовить диверсионно-террористический акт.

Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге российского гражданина 1974 года рождения, работавшего на ГУР МО Украины. Данный гражданин по собственной инициативе связался с украинской военной разведкой, согласившись на выполнение заданий. В частности, по указаниям из Киева он проводил подготовку к диверсионно-террористическому акту. Однако завершить приготовления не сумел, так как был задержан силовиками.



Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый инициативно вступил в интернет-общение с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и по указанию куратора осуществлял подготовку к диверсионно-террористическому акту.


Согласно предоставленной информации, задержанный вел разведку местности, где должен был состояться теракт, а также готовился установить там видеокамеру, которая зафиксирует результат. За все это в Киеве обещали выплатить 8,5 тысяч долларов. Естественно, никаких денег задержанный не получил. Вместо этого его поместили под арест и возбудили уголовное дело с перспективой получить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

19 комментариев
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  1. sub307 Звание
    sub307
    +2
    Сегодня, 12:06
    Молодцы конечно, что отловили очередного агента украинских спецслужб...,понятно - скоро будет следующий, а...вот когда, наконец, "последний"? . Может уже пора руководство ГУР как то.... ,ну вы поняли.
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      -5
      Сегодня, 12:34
      И что это изменит? Всё будет ещё хуже. На место старых воров придут новые. Вот и всё. Дело ведь не в СБУ, а в ЦРУ, БНД и Ми5.
  2. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 12:08
    -в Киеве обещали выплатить 8,5 тысяч долларов.
    До Киева не добрался...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:13
      как он не понял что какелам нельзя верить? они даже Доню кинули со сделкой по ресурсам - заморозили, как пишут. хотя если он сам списался с какелами - тогда понятно что это за фрукт...
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 13:02
        Цитата: Nexcom
        как он не понял что какелам нельзя верить? они даже Доню кинули .......
        Сколько лет там ЦРУ своих агентов-политтехнологов напрвляло. Но у укропов и своё, природное враньё сильно развито. Сколько там, особенно на ЗУ было и есть, наверно, всяких ведьм и колдунов, умеющих загадить мозги
    2. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 12:17
      с перспективой получить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

      Этому индивидууму грозит несколько статей УК. От измены до подготовки терр.акта и убийства. Таких надо "закрывать" пожизненно и где дохнут быстро.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:11
    Может надо пересмотреть меру наказания - не можем расстрелять, тогда повесить .
  4. Kamarada Звание
    Kamarada
    +2
    Сегодня, 12:11
    Вот пока таких сволочей не начнут прилюдно казнить их будет больше и больше. Хотя кто их казнить то будет. В самых верхах такие же сидят .
  5. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 12:13
    В 50 с лишним лет полез в диверсанты , видать совсем уже плохо с мозгами.
    То пионЭры , то пенсионЭры ....всем почему то и доллары нужны и адреналин😁
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +2
      Сегодня, 12:35
      Адреналин - это попутно. Основа - доллары. Так устроен капитализм.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 12:43
    Очередной агент украинских спецслужб задержан в Санкт-Петербурге. Как заявили в ЦОС ФСБ, россиянин помогал военной разведке Украины готовить диверсионно-террористический акт.

    Смертная казнь необходима. Тема более во время войны для предателей. Глядишь и меньше их будет. what
  7. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +3
    Сегодня, 12:46
    Цитата: tralflot1832
    Может надо пересмотреть меру наказания - не можем расстрелять, тогда повесить .

    Были случаи, когда при задержании таких "диверсантов", спецназ ФСБ ликвидировал на месте... при оказанном сопротивлении.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:01
    Похоже тело знало на что шло ? Значит надо присесть на дорожку
  9. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:12
    Как видим без всяких мигрантов есть кому совершать теракты
  10. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 13:14
    Может пора уже вводить вышку и суды-тройку?
  11. Вася_2 Звание
    Вася_2
    0
    Сегодня, 13:17
    нАкол!
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  12. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 13:41
    Тот случай, когда надежды, что ум придет с возрастом, не оправдались. К сожалению, есть те, у кого малолетний дeбилизм сразу переходит в старческий маразм без какой-то паузы между ними.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:55
    Цитата: sub307
    Может уже пора руководство ГУР как то.... ,ну вы поняли
    Давно пора! И не только ГУР!
  14. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 13:56
    Пожилой сантэхник Петрэнко...