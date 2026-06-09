Готовивший теракт по заданию ГУР МО Украины россиянин задержан в Петербурге

Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый инициативно вступил в интернет-общение с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и по указанию куратора осуществлял подготовку к диверсионно-террористическому акту.

Очередной агент украинских спецслужб задержан в Санкт-Петербурге. Как заявили в ЦОС ФСБ, россиянин помогал военной разведке Украины готовить диверсионно-террористический акт.Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге российского гражданина 1974 года рождения, работавшего на ГУР МО Украины. Данный гражданин по собственной инициативе связался с украинской военной разведкой, согласившись на выполнение заданий. В частности, по указаниям из Киева он проводил подготовку к диверсионно-террористическому акту. Однако завершить приготовления не сумел, так как был задержан силовиками.Согласно предоставленной информации, задержанный вел разведку местности, где должен был состояться теракт, а также готовился установить там видеокамеру, которая зафиксирует результат. За все это в Киеве обещали выплатить 8,5 тысяч долларов. Естественно, никаких денег задержанный не получил. Вместо этого его поместили под арест и возбудили уголовное дело с перспективой получить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.