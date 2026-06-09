Украинский эксперт: после открытия границ за рубеж уедет до двух млн украинцев

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Украинский эксперт: после открытия границ за рубеж уедет до двух млн украинцев


После открытия границ за рубеж уедет до двух млн украинцев. Это относительно немного, так как основная масса желающих уже покинула Украину.



Такое мнение украинский эксперт по экономическим вопросам Руслан Черный высказал в эфире одного из местных телеканалов.

По его мнению, как только границы будут открыты, с территории Украины выедут примерно 1,5-2 миллиона человек. Экономист не считает, что это станет поводом для беспокойства киевских властей. Такая миграция не создаст проблем даже с учетом острой нехватки трудовых кадров и того, что около 400 тысяч молодых парней покинули страну, когда власти разрешили выезд для молодежи.

Он пояснил:

В масштабах Украины – это не катастрофа.

По мнению Черного, украинский бюджет фактически держится на предпринимателях, численность которых насчитывает в стране миллион человек. Именно от них идут основные налоговые поступления для государственных нужд.

Согласно последним данным, в европейских странах находится примерно 4,3 миллиона беженцев с Украины. Согласно данным Натальи Науменко, примерно столько пользуются правом временного убежища в государствах ЕС, но выехало их за рубеж приблизительно вдвое больше.

В то же время, по словам главы украинского правительства Юлии Свириденко, для ускорения роста экономики стране требуется дополнительно примерно 4,5 миллиона рабочих рук.

Основная причина мужской миграции с территории Украины – нежелание ее граждан становится военнослужащими украинской армии. Они любыми средствами стараются избежать мобилизации, в то время как ВСУ испытывают острый дефицит личного состава на передовой.
18 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    -2
    Сегодня, 12:22
    бюджет фактически держится на предпринимателях, численность которых насчитывает в стране миллион человек.

    Миллион ЧПешников-проституток, это впечатляет. Только они рассредоточились по всему миру.
  2. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 12:28
    В то же время, по словам главы украинского правительства Юлии Свириденко, для ускорения роста экономики стране требуется дополнительно примерно 4,5 миллиона рабочих рук.

    Какое ускорение роста и какой экономики? Она есть в 404-й ?
    1. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 12:59
      Какое ускорение роста и какой экономики? Она есть в 404-й ?

      Как ни странно...
      https://www.worldometers.info/ru/ввп/украина-ввп/
      1. bambr731 Звание
        bambr731
        0
        Сегодня, 13:21
        Как ни странно...

        Сергей hi Нарисовать график "роста" любой может и выложить это на любую международную платформу. У нас в РФ, пишут, кругом сплошной рост и средняя зарплата за 100 тыс. Что-то я у нас в Рязанской губернии о таких зарплатах даже не сдышал. 40-50 тыс. уже круто. Другая планета наверное
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 12:30
    Он пояснил:

    В масштабах Украины – это не катастрофа.

    Сама Украина - это уже катастрофа.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 12:44
    Не страшно, завезут арабов, пакистанцев, негров и среднеазиатов, вот уж поднимут экономику, создадут новое государство
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:47
      уже завозят -индусов и пакистанцев ,они идут работать на предприятия и сферы обслуживания, а высвобождающийся абориген -украинец идет на ЛБС.
    2. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +1
      Сегодня, 12:51
      В разорённую Украину они не поедут. Платить им там много не будут, а воевать они хотят ещё меньше, чем украинцы.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 12:56
        Цитата: Юрась_Беларусь
        В разорённую Украину они не поедут. Платить им там много не будут, а воевать они хотят ещё меньше, чем украинцы.

        Что Вы, что Вы! Им такого в уши надуют, наобещают! Побегут как миленькие. Там их кинут. Может на укропках женятся
      2. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:58
        Цитата: Юрась_Беларусь
        В разорённую Украину они не поедут.

        Поедут .Вы что думаете из Пакистана инженеров повезут .А там есть провинции ,где грамотность в дефиците тоже на 24 года ,было 68,2% умеют читать и писать
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 13:04
      Так для справки.... Государство как обзываться будет? recourse
  5. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 12:52
    Не эксперт а оптимист какой то .И отъезд дополнительно 1.5 млн не критично и предпринимателей у него аж миллион целый...бодрый какой то.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:02
    В масштабах Украины – это не катастрофа.

    О чем тогда говорить? winked
  7. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 13:05
    если государства Украина не станет лично я плакать не буду туда ему и дорога
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 13:32
      Цитата: Грац
      если государства Украина не станет лично я плакать не буду

      А вот я буду плакать, от радости. laughing lol
  8. Pitlot Звание
    Pitlot
    0
    Сегодня, 13:12
    Ни куда они не поедут, не куда будет. Сейчас для них более менее открыт путь в гейропу, но его скоро закроют.
  9. guest Звание
    guest
    -1
    Сегодня, 13:31
    ВСУ испытывают острый дефицит личного состава на передовой.

    Вот это, к сожалению, не соответствует действительности.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:54
    Цитата: carpenter
    Сама Украина - это уже катастрофа
    Язва на теле Восточной Европы!