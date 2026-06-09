После открытия границ за рубеж уедет до двух млн украинцев. Это относительно немного, так как основная масса желающих уже покинула Украину.Такое мнение украинский эксперт по экономическим вопросам Руслан Черный высказал в эфире одного из местных телеканалов.По его мнению, как только границы будут открыты, с территории Украины выедут примерно 1,5-2 миллиона человек. Экономист не считает, что это станет поводом для беспокойства киевских властей. Такая миграция не создаст проблем даже с учетом острой нехватки трудовых кадров и того, что около 400 тысяч молодых парней покинули страну, когда власти разрешили выезд для молодежи.Он пояснил:По мнению Черного, украинский бюджет фактически держится на предпринимателях, численность которых насчитывает в стране миллион человек. Именно от них идут основные налоговые поступления для государственных нужд.Согласно последним данным, в европейских странах находится примерно 4,3 миллиона беженцев с Украины. Согласно данным Натальи Науменко, примерно столько пользуются правом временного убежища в государствах ЕС, но выехало их за рубеж приблизительно вдвое больше.В то же время, по словам главы украинского правительства Юлии Свириденко, для ускорения роста экономики стране требуется дополнительно примерно 4,5 миллиона рабочих рук.Основная причина мужской миграции с территории Украины – нежелание ее граждан становится военнослужащими украинской армии. Они любыми средствами стараются избежать мобилизации, в то время как ВСУ испытывают острый дефицит личного состава на передовой.

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