Т-90 с лазерами мощностью 10 кВт: Индия тестирует новое средство защиты танков

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Т-90 с лазерами мощностью 10 кВт: Индия тестирует новое средство защиты танков

Индийское командование намерено задействовать лазерное оружие в качестве нового средства защиты бронетехники от беспилотников на малой дальности, которая, как утверждается, превысит 1,5 км.

Как указывается в издании IDRW, проходящий тестирование лазерный комплекс мощностью 10 кВт предназначается для танков Т-90 Bhishma и Arjun, состоящих на вооружении индийской армии. Время его реакции составит менее двух секунд. Платформа, работающая на основе ИИ, объединяет в себе инфракрасную и радиолокационную системы наведения с обзором на 360°.



Она предназначена для борьбы с различными воздушными угрозами, в том числе с БПЛА, барражирующими боеприпасами, и способна справиться со скоординированными групповыми атаками. По замыслам военных, лазерные «щиты» будут использоваться для прикрытия крупных танковых подразделений численностью от 20 до 40 ОБТ, действующих совместно в ходе наступательных манёвров.

Несмотря на эти ожидания, установка лазерных систем на бронетехнику сопряжена со значительными техническими трудностями. Одно из ключевых ограничений связано с энергоснабжением. Так, лазерные излучатели имеют КПД в районе 30–40%. Это означает, что для выдачи луча мощностью 10 кВт системе требуется мгновенно потреблять от бортовой сети около 25–30 кВт энергии. Однако генераторы танков рассчитаны на питание штатной электроники (СУО, радиостанции, приводов башни) и не имеют такого резерва.
11 комментариев
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  1. 24rus Звание
    24rus
    0
    Сегодня, 12:37
    Автономные генераторы придётся ставить чтоб прокормить этот девайс
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      0
      Сегодня, 13:46
      Мне интересно: неужели нельзя создать какой-нибудь, достаточно примитивный по современным меркам боевой модуль с парой-тройкой (да хоть десяток можно навесить, для танка мелочь) автоматических дробовиков? И какую-нибудь малогабаритную и маломощную всеракурсную РЛС?
  2. Александр_K Звание
    Александр_K
    +2
    Сегодня, 12:45
    Лазеры, дробь, обычные пули или осколки - дрон может сбить всё что угодно. Проблемы во-первых в обнаружении и наведении, во-вторых, в стоимости средств поражения, особенно в сравнении с дронами, а в третьих, в стоимости всего комплекса ПВО с радаром, ИИ и прочими тепловизионными прицелами, на который можно даже хорошую ракету потратиться.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 12:50
      Всё так. Это как с зенитным огнём на заре его появления, на том же флоте. Без быстрого единого целеуказания объекта поражения и перенаправлении огня, нет смысла даже если небольшой пятачок утыкать зенитками. А тут ещё вопрос массовости атаки дронов со всех ракурсов. Не, ну как некая инженерная задача честь и хвала индусам. Почему нет.
    2. Александр_K Звание
      Александр_K
      +1
      Сегодня, 12:50
      Противодроновое ПВО должно быть недорогое, массовое, разное, т.к. есть недорогие медленные но многочисленные дроны, а есть высотные, типа Риппера, или скоростные как Ланцет. А есть ракеты, которые добавляют в стаю специально для средств ПВО.
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 13:18
      Придется выбирать ОПТИМАЛЬНЫЙ диапазон волн-между дальностью и тепловым КПД. Лазеры очень
      чувствительны к перегреву. Так что использование по максимуму ограничено временем.
  3. PASus Звание
    PASus
    0
    Сегодня, 12:59
    Суперконденсаторы в комплекте с пикосекундными (фемто) генераторами излучения творят чудеса.
    Возможно для индусов не проблема создать транзисторы столь высокой мощности при столь коротком импульсе.
    Хорошая идея в целом, если система будет быстро реагировать на угрозу (в том числе быстрые сервоприводы) то и птуры на лету прожарит до полной анигиляции.
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 13:09
      Сверхкорткие импульсы бессмысленны, они не выведут из строя даже самый маленький дрон. Используются импульсы, начиная с десятых долей секунды. Для питания таких лазеров имеет смысл использовать источники с бустированием суперконденсаторами, ионисторами и аккумуляторами для форсирования импульсной мошности до десятков и сотен кВт.
    2. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 13:22
      в комплекте с пикосекундными (фемто) генераторами излучения

      Физику не обманешь.
      Разрушает не мощность а энергия.
      Десять в минус пятнадцатой степени слишком короткий импульс, что бы передать достаточную энергию.
      Такие лазеры хороши для связи...
  4. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 13:08
    С КАЗ есть такая неожиданная проблема что КАЗ надо производить, тестировать, вносить изменения, повторять много раз. К сожалению у нас предпочитают трындеж вокруг КАЗ, а бойцы пусть как-нибудь сами, им ведь выживать под огнем врага, а не важным шишкам из МО и ВПК request
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 13:25
      Сначала, нужно чтобы этот КАЗ обрёл место в общей военной системе. Для этого военным теоретикам нужно придумать необходимость не на один день, а на будущее, как это будет работать со всем вокруг, а уже потом разрабатывать, тестировать, производить.