В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»

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В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»

Концерн «Калашников» начал поставку в войска модернизированного комплекта обмундирования «Новатор» для умеренного климата. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Калашников» начал отгрузку Минобороны крупной партии нового комплекта вещевого имущества «Новатор». Данное обмундирование в прошлом году прошло апробацию в зоне СВО, получив «исключительно положительные» отзывы от военных. А презентация новой формы от компании ООО «Триада-ТКО» прошла в марте 2025 года.



ООО «Триада-ТКО» в рамках апробации поставляет изделия из состава перспективного комплекта экипировки «Новатор» в модернизированной расцветке ЕМР-М для умеренного климата в адрес заказчика.

Согласно сообщению, в комплект входят: костюм демисезонный (всесезонный); костюм ветроводозащитный; костюм утепленный; куртка флисовая; белье нательное флисовое; всесезонный шарф из негорючего материала; фуражка из софтшелла и шапка из флиса.

Полностью комплект «Новатор» состоит из всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.2 для умеренного климата, поставки которого начались в войска, летней фуражки и перчаток, рукавиц, бронешлема «Новатор-БШ», бронежилета «Новатор-БЖ» и рюкзака «Новатор-ТС» со спальными мешками.
20 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:10
    Как не умели наши шить форму ,думаю так и не научились. Конечно прогресс есть, по сравнению той же афганской. Но 10 лет назад носил пиксель ,не понравилось, очень холодная и не удобная . Прикупал форму из США ,есть очень крутые шмотки. Не все конечно понравились, но термобелье просто супер. Куртки ,шорты, часть брюк материал просто крутой ,сшито конечно индусами
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 13:19
      Цитата: APASUS
      Как не умели наши шить форму ,думаю так и не научились. Конечно прогресс есть, по сравнению той же афганской. Но 10 лет назад носил пиксель ,не понравилось, очень холодная и не удобная . Прикупал форму из США ,есть очень крутые шмотки. Не все конечно понравились, но термобелье просто супер. Куртки ,шорты, часть брюк материал просто крутой ,сшито конечно индусами

      Ездил в Тунис и в Сахаре проезжал блок-посты рядом с ливийской границей. Какая же форма и портупея была на тунисцах, качество материала, пошив и конечно обувь. Как мне потом сказали форму шьют по французским лекалам из французских тканей на местных фабриках. а обувь чисто французская. А у нас ботиночки лакированные офицерские рубашки синтетика...шойгу наверное в детстве страдал от отсутствия лакированных ботиночек и нейлоновой рубашки
      1. helilelik Звание
        helilelik
        0
        Сегодня, 13:55
        Вы,видимо,очень далеки от армии,и не знаете ,что рубашек,тем более синтетических,уже давно нет,а вместо них введены футболки. Шойгу можно ругать за многое,но офисная форма в стопитсот раз комфортнее,чем старообрядческая шерстяная повседневка. Ну и Аляска вместо шинели-это вообще праздник.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 13:28
      т.е вы ничего не знаете про эту форму, но делаете вывод что шить форму не умеют
      в сша форма и делается из тех же материалов

      кбс стрелок по функционалу получше будет чем у тех же дырявых морпехов сша, а те бронежилеты что приняла армия сша на вооружение-это какой-то позор
    3. Светлан Звание
      Светлан
      +2
      Сегодня, 13:36
      Посмотрел фотки, вставил что покупал американскую и сделал вывод что шить не научились. Самому не смешно?

      Главное во всех этих формах, не покрой воротника, покрой манжетов и не красивых карманов. Главное это материал из которого форма сшита. О нем в статье к сожалению ни слова. Влаго- и ветро- стойкость это ни о чем. Резиновый костюм он тоже ни влагу ни ветер не пропускает.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 13:43
        про этот комплект полно видео в сети
        влага-ветро стойкость это очень хорошо, и там не резина, а мембрана
  2. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 13:12
    Концерну надо его назвать "Дружба" Или дружба-2 - от той пилы, которой они пилят бюджет.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -1
      Сегодня, 13:29
      но при этом поставляет форму и снаряжение, которое будет выдаваться солдатам
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 13:30
      Цитата: СергейСмирнов3663
      Концерну надо его назвать "Дружба" Или дружба-2 - от той пилы, которой они пилят бюджет.

      ООО «Триада-ТКО» , входит в Концерн Калашников и занимается "Производство прочей одежды и аксессуаров одежды" Ей принадлежит десяток швейных фабрик по всей стране. Компания на 100%, с уставным капиталом в 10 000 рублей принадлежит ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКХ-ГРУПП", которая состоит из одного единственного работника - генерального директора! В сети можете найти его ФИО. Ему принадлежит ещё куча шарашек, типа ООО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАЛАШНИКОВ" и подобные... Везде 100% собственности и 10 000 уставного капитала. И... Многомиллиардные контракты от МО РФ! fellow
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 13:49
        так ключевое слова *входит в Концерн Калашников* и поставляет форму и снаряжение в армию

        на многомиллиардые контраккты поставляются кбс стрелок и теперь новатор
        25 тысяч комплектов кбс стрелок поставленные в армию=5 млрд рублей (многомиллиардные контракты)
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:23
    Ну слава Богу, раз у нас начали выпускать необходимые ткани типа мембранных, флиса и тп в товарных количествах да ещё видимо крой делать не на отвались.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 13:41
      Цитата: Копчёный
      да ещё видимо крой делать не на отвались.

      В том то и дело что на отвались....брючки в бедрах узкие, Вы думаете полугалифе которые раньше были кроили для красоты?...нет и в которых и я "щеголял" по полосе препятствий , в них мотня никогда не рвалась когда ногу закидываешь чуть ли не выше головы
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 13:53
      в старый вкпо комплект уже входили флиски и мембрана, и качество пошива вкпо хорошее
  4. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    0
    Сегодня, 13:27
    https://yandex.ru/video/preview/15876035530222537683
  5. Бережный Звание
    Бережный
    0
    Сегодня, 13:28
    Послушать бы живого человечка из военных, какие это «исключительно положительные» отзывы он мог бы нам рассказать.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:45
      ИМХО тут два момента. Первый, сколько людей столько мнений. Второй, заниматься выпуском очередного варианта обмундирования, при нескольких существующих, да в военное время, это занятие ну скажем так, для очень богатой страны.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 13:54
      так в сети много есть видео, комплект хороший
  6. Havoc Звание
    Havoc
    +3
    Сегодня, 13:36
    Лично моё мнение , что основа любой формы это обувь, если ты натёр ноги или они у тебя замёрзли то ты уже не боец. А вот с этим в армии беда, единственный вариант покупать на стороне.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 13:55
      берцы фарадей которые выдают в армии очень хорошего качества, вот летние от бтк были плохие
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:52
    Лишь бы дегенералы комплекты не разворовали! wink