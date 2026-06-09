FT: Renault планирует сильно урезать доходы от военных заказов для Украины
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Автоконцерн Renault, по информации Financial Times, намерен ограничить доходы от военных проектов уровнем в 5% от общей выручки. Причина? Нежелание превращаться в оборонного подрядчика. И, главное, страх нарушить ESG-требования «зелёных» инвесторов.
Renault осторожно заходит в оборонный сектор. При этом стремится сохранить репутацию гражданского автоконцерна и не хочет отпугивать акционеров, для которых «этика» важнее прибыли. Одним из основных акционеров Renault, к слову, является французское государство. Но и оно, похоже, не в силах заставить концерн отказаться от «принципов».
Напомним, в январе Renault договорился с французской компанией Turgis Gaillard о производстве дронов для Киева. К концу года партнёры планировали выйти на 600 беспилотников в месяц. Теперь, судя по всему, эти планы будут скорректированы.
Renault, однако, не отказывается от военных заказов полностью. Обсуждаются проекты с бельгийской John Cockerill и производителем бронетехники Arquus. Речь снова о дронах. Но переговоры, как отмечает FT, могут не привести к сделке.
В России Renault уже включён в список компаний, против которых применяются специальные экономические меры. В Госдуме предлагали приравнять логотип автоконцерна к фашистской символике, если он начнёт производить дроны на Украине. Не будем забывать, что по дорогам нашей страны продолжают ездить многие тысячи автомобилей «Рено», и вряд ли их владельцы чем-то провинились...
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