FT: Renault планирует сильно урезать доходы от военных заказов для Украины

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FT: Renault планирует сильно урезать доходы от военных заказов для Украины


Автоконцерн Renault, по информации Financial Times, намерен ограничить доходы от военных проектов уровнем в 5% от общей выручки. Причина? Нежелание превращаться в оборонного подрядчика. И, главное, страх нарушить ESG-требования «зелёных» инвесторов.



Renault осторожно заходит в оборонный сектор. При этом стремится сохранить репутацию гражданского автоконцерна и не хочет отпугивать акционеров, для которых «этика» важнее прибыли. Одним из основных акционеров Renault, к слову, является французское государство. Но и оно, похоже, не в силах заставить концерн отказаться от «принципов».

Напомним, в январе Renault договорился с французской компанией Turgis Gaillard о производстве дронов для Киева. К концу года партнёры планировали выйти на 600 беспилотников в месяц. Теперь, судя по всему, эти планы будут скорректированы.

Renault, однако, не отказывается от военных заказов полностью. Обсуждаются проекты с бельгийской John Cockerill и производителем бронетехники Arquus. Речь снова о дронах. Но переговоры, как отмечает FT, могут не привести к сделке.

В России Renault уже включён в список компаний, против которых применяются специальные экономические меры. В Госдуме предлагали приравнять логотип автоконцерна к фашистской символике, если он начнёт производить дроны на Украине. Не будем забывать, что по дорогам нашей страны продолжают ездить многие тысячи автомобилей «Рено», и вряд ли их владельцы чем-то провинились...
6 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 13:21
    "Леопард" вышел на испытания - вот это новость!
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 13:26
    Ну я уже 6 лет езжу на Рено и менять не собираюсь. Если наши не могут дать достойную замену то и нечего трындеть! Прировняйте к чему хотите там, не поменяется ничего!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Вадим С
      Прировняйте к чему хотите там, не поменяется ничего!

      В Рено заменят шильдик и все дела.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 14:01
      рено обычный автомобиль, уровня весты, так что есть достойная замена
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 13:30
    В Госдуме предлагали приравнять логотип автоконцерна к фашистской символике

    Кто это так отличился?
    Была несколько лет назад реношка. Ух, пронесло!))
  4. otempora o mores Звание
    otempora o mores
    0
    Сегодня, 13:56
    "La Douma d'État a proposé d'assimiler le logo du constructeur automobile à des symboles fascistes s'il se lance dans la production de drones en Ukraine"

    Renault est devenu le moins mauvais des constructeurs d'automobiles français, il pourrait se focaliser sur l'automobile en laissant les drones à Volkswagen.