ФСБ и НАК разработают новые меры по борьбе с терроризмом в СЗФО
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Директор ФСБ и председатель НАК (Национального антитеррористического комитета) Александр Бортников заявили о выработке дополнительных мер по нейтрализации террористических угроз на территории Северо-Западного федерального округа.
Поводом стала тревожная статистика. С 2023 года число терактов в регионе выросло в три раза. Основной вектор угроз: массированные атаки украинских беспилотников и попытки втянуть в террористическую деятельность подростков.
Заседание НАК прошло в Москве. В нём участвовали генпрокурор, главы профильных ведомств, полпреды президента в округах, руководители спецслужб. Бортников подчеркнул: обстановка на Северо-Западе остаётся сложной из-за атак украинских БПЛА.
Акценты в профилактике смещаются в сторону молодёжи. Вербовщики активно работают через интернет. Их цель – подростки. Неокрепшие умы легче поддаются манипуляции. Им обещают лёгкие деньги, романтизируют «подвиги». Итог – поджоги военкоматов, попытки диверсий, подрывная деятельность в соцсетях.
Бортников указал на необходимость «внести существенные коррективы» в организацию работы. Нужны адекватные меры реагирования на новые угрозы и усиление воспитательной работы в школах и вузах. Неприятие террористической, неонацистской и экстремистской пропаганды должно стать нормой.
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