ФСБ и НАК разработают новые меры по борьбе с терроризмом в СЗФО

1 639 16
ФСБ и НАК разработают новые меры по борьбе с терроризмом в СЗФО


Директор ФСБ и председатель НАК (Национального антитеррористического комитета) Александр Бортников заявили о выработке дополнительных мер по нейтрализации террористических угроз на территории Северо-Западного федерального округа.



Поводом стала тревожная статистика. С 2023 года число терактов в регионе выросло в три раза. Основной вектор угроз: массированные атаки украинских беспилотников и попытки втянуть в террористическую деятельность подростков.

Заседание НАК прошло в Москве. В нём участвовали генпрокурор, главы профильных ведомств, полпреды президента в округах, руководители спецслужб. Бортников подчеркнул: обстановка на Северо-Западе остаётся сложной из-за атак украинских БПЛА.

Акценты в профилактике смещаются в сторону молодёжи. Вербовщики активно работают через интернет. Их цель – подростки. Неокрепшие умы легче поддаются манипуляции. Им обещают лёгкие деньги, романтизируют «подвиги». Итог – поджоги военкоматов, попытки диверсий, подрывная деятельность в соцсетях.

Бортников указал на необходимость «внести существенные коррективы» в организацию работы. Нужны адекватные меры реагирования на новые угрозы и усиление воспитательной работы в школах и вузах. Неприятие террористической, неонацистской и экстремистской пропаганды должно стать нормой.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 14:06
    Сомневаюсь в адекватных мерах. Вот банально, вижу только в СМИ как озвучивают очередное преступление тем же подростком и не вижу в СМИ, что произошёл суд над таким же подростком. Как у него берут интервью с вопросами вроде: "как это чувствовать себя когда в 15 лет уже уничтожил свою жизнь?", "какие планы на предстоящую отсидку"?, "из хлебного мякиша лепить всякое есть в планах?", "любимый исполнитель шансона уже выбран?" и тд. Да ещё такое на линейке крутить школьникам неплохо бы, а не тупо гайки закручивать как привыкли.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 14:37
      Клановая структура общества затрудняет расследования. Еще во времена СССР приговор выносил глава тейпа, а потом судья. Часто межклановые (уголовные)разборки преподносятся как терроризм.
      Местная полиция часто противодействует приезжим силовикам-им здесь жить. Целые районы живут по законам шариата.
      Руководство РФ вникало только тогда, когда это касалось Москвы. Руководство силовиков практически не занималось причинами. Даже Кадыров не контролирует ситуацию полностью. Про Ингушетию вообще молчу. А турки с британцами эффективно раскачивают ситуацию.
      Местное духовенство практически состоит из исламистов.
      С другой стороны бездействие приведет к такому взрыву, что мало не покажется.
      1. ian Звание
        ian
        +4
        Сегодня, 14:43
        knn54 (Николай) Ваш комментарий несомненно показывает хорошее знание вопроса.
        Только вот речь немного не об этом. Речь не о Грозном и Махачкале, а о Санкт-Петербурге и Сыктывкаре. hi
        Хотя с "целыми районами живущими по законам шариата" вы не так уж и промахнулись..... recourse
        1. knn54 Звание
          knn54
          +2
          Сегодня, 14:53
          Михалыч, в конце 19 век жандармы(те самые) разгромили ваххабитскую структуру в Поволжье, с центром в Самаре. Концы вели на Северный Кавказ, а далее в Турцию. Сегодня эта зараза проникла и в другие регионы. Но они же граждане России.
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 15:09
        И вовсе не в этом дело. Обществом в детских садах и школах формируется пассивно-добродушный тип детской психики, об этом ещё Сухомлинский писал. Вот вербовщики и прорываются там где слабый заслон в сознании. В целом система воспитания в стране никуда не годится. И как исправлять не вполне ясно. Вопрос был поставлен ещё в 70-ые годы прошлого века, четкого ответа нет до сих пор.
  2. Владимир60 Звание
    Владимир60
    +2
    Сегодня, 14:09
    Да не с последствиями надо бороться, а причиной! Фашизм уничтожать на корню!
  3. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 14:10
    Поводом стала тревожная статистика.

    «внести существенные коррективы» в организацию работы.

    Кто будет эти коррективы исполнять. С таким дефицитом кадров в МВД, ФСБ и др., это кажется утопическим.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +5
      Сегодня, 14:21
      С таким дефицитом кадров в МВД, ФСБ и др., это кажется утопическим.
      Насчёт кадров в МВД согласен. А вот про дефицит кадров в ФСБ слышу впервые. Попробуйте ради эксперимента устроиться туда на работу! smile
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:44
        Eugen 62
        А вот про дефицит кадров в ФСБ слышу впервые.
        Попробуйте ради эксперимента устроиться туда на работу!

        Я знаю, о чем говорю. Нехватка персонала впечатляющая. А насчет устройства согласен, с улицы туда просто так никого не берут. Это касается также и Мин. Обороны.
    2. сайгон Звание
      сайгон
      +2
      Сегодня, 14:56
      Кадровый голод в МВД это как ба лукавство. Надо таки точно отличать голод тех кто работает в низовом звене типа ППС и оперов с участковыми . Но уже в выше низовом , среднем и вышесреднем с голодом кадровым уже совсем не так и типа плохо , а скорее ай как хорошо ! А уж у бдящих , следящих и надзирающе конторлирующих , да в скажем штабах и в ОХЧ , да в ( админы еще раз часть материального обеспецения тыловые )Голода нет . Вывод погона с просветами паралельными и звездами должны работать в низовом звене как ну скажем шефы или аки в советское время с горда рабочих на уборочную .
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 14:13
    Не хрен было к нам хохлоту стадами запускать , теперь удивляемся.
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +3
    Сегодня, 14:20
    Вербовщики активно работают через интернет. Их цель – подростки. Неокрепшие умы легче поддаются манипуляции. Им обещают лёгкие деньги, романтизируют «подвиги».
    Результат отсутствия идеологии в стране, страна без идеологии... Я повторял и буду повторять эту классическую цитату - Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!!!!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Fitter65
      Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!!!!
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 14:45
    Говорят сегодня ещё одного генерала подорвали, самое время начинать шевелиться
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 14:56
    Запоздалая реакция властей...ну а меры реагирования как правило запреты...для молодёжи это неправильно.
  8. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +3
    Сегодня, 15:04
    А ведь главное зло мессенджер "Телеграмм" побороли. belay Или не в нём было дело и в очередной раз ошиблись? Как теперь вербуют подростков?