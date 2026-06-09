Найдены тела ещё двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА в Азовском море
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Министерство иностранных дел Азербайджана сообщает, что в ходе поисково-спасательной операции в Азовском море обнаружены тела еще двух моряков. Это граждане республики: Гисмет Алиев 1969 года рождения и Фуад Оруджов 1981 года рождения. Таким образом, к настоящему времени найдены тела всех четверых погибших азербайджанских моряков.
После завершения соответствующих процедур их отправят на родину для передачи родственникам. Вместе с ними в страну вернутся двое сопровождающих, которые приехали в Ейск. Еще девятнадцать моряков-граждан Азербайджана прибудут в республику сегодня днем.
Ранним утром 5 июня ударные беспилотники атаковали два грузовых судна в Таганрогском заливе. Согласно первичным данным, в результате ударов по гражданским судам «Натра» и «Циркон» в Азовском море пять членов экипажей погибли. Поначалу сообщалось, что все они граждане Азербайджана. Позднее появилось уточнение, что один моряк — россиянин. Затем выяснилось, что он жив. Всего в момент атаки БПЛА на кораблях находились 25 моряков. Шестеро из них получили ранения, четверых доставили в больницу города Ейск.
Оба судна шли под флагами Белиза и Палау из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки. Официальный Баку сообщил, что сухогрузы не принадлежат Азербайджану.
В Киеве признали, что корабли были атакованы беспилотниками, запущенными ВСУ. Информацию эту подтвердил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди. Суда были атакованы ВСУ по той причине, что в Киеве считают их деятельность «незаконной», объяснил Бровди. При этом он ни словом не обмолвился о погибших в результате террористической атаки моряках.
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