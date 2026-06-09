Найдены тела ещё двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА в Азовском море

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Найдены тела ещё двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА в Азовском море

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщает, что в ходе поисково-спасательной операции в Азовском море обнаружены тела еще двух моряков. Это граждане республики: Гисмет Алиев 1969 года рождения и Фуад Оруджов 1981 года рождения. Таким образом, к настоящему времени найдены тела всех четверых погибших азербайджанских моряков.

После завершения соответствующих процедур их отправят на родину для передачи родственникам. Вместе с ними в страну вернутся двое сопровождающих, которые приехали в Ейск. Еще девятнадцать моряков-граждан Азербайджана прибудут в республику сегодня днем.

Ранним утром 5 июня ударные беспилотники атаковали два грузовых судна в Таганрогском заливе. Согласно первичным данным, в результате ударов по гражданским судам «Натра» и «Циркон» в Азовском море пять членов экипажей погибли. Поначалу сообщалось, что все они граждане Азербайджана. Позднее появилось уточнение, что один моряк — россиянин. Затем выяснилось, что он жив. Всего в момент атаки БПЛА на кораблях находились 25 моряков. Шестеро из них получили ранения, четверых доставили в больницу города Ейск.

Оба судна шли под флагами Белиза и Палау из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки. Официальный Баку сообщил, что сухогрузы не принадлежат Азербайджану.

В Киеве признали, что корабли были атакованы беспилотниками, запущенными ВСУ. Информацию эту подтвердил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди. Суда были атакованы ВСУ по той причине, что в Киеве считают их деятельность «незаконной», объяснил Бровди. При этом он ни словом не обмолвился о погибших в результате террористической атаки моряках.
8 комментариев
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  1. Русич Звание
    Русич
    +3
    Сегодня, 13:38
    Алиев молчит... Зашёлся в скорби?
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 13:46
      Я не я и лошадь не моя. Корыта не азербайджанские, несчастный случай на производстве. Он еще с наркетом обниматься полезет.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:46
      Да, тьфу на него! Когда наши уже начнут топить суда, идущие в Одессу? Каких ещё надо?
    3. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 13:47
      Молчит конечно. Это же Украина, с неё кроме анализов ничего не получишь, ни на поприще политическом ни на финансовом.
    4. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 13:48
      Носатый таракан забился в угол, тож не на Россию бочку катить.
    5. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:54
      Русич
      Алиев молчит... Зашёлся в скорби?

      Потому что знает, что от Зелика он ничего не возьмет, даже заявления не сделал.
  2. ИгУ Звание
    ИгУ
    +1
    Сегодня, 13:44
    Автор! Почему фотография другого судна приведена?
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 13:46
    Ай-ай-ай, один "брацкий" народ уничтожил представителей другого "брацкого" народа request