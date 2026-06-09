С начала суток продвижение ВС РФ фиксируется одновременно в четырёх регионах

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С начала суток продвижение ВС РФ фиксируется одновременно в четырёх регионах

С начала суток 9 июня российские войска продвинулись на нескольких участках фронта. Продвижение нельзя назвать прорывным, однако тенденция сохраняется – сразу в четырёх регионах ВСУ потеряли территории.

Общая площадь суточных территориальных потерь противника составила порядка 30 квадратных километров. В частности, российские войска продвинулись в черте населённого пункта Казачья Лопань, что к северу от Харькова. Также ВС РФ продолжают занимать территории в районе так называемого Миропольского балкона на востоке Сумской области. Там под контроль ВС РФ сегодня перешёл участок площадью порядка 10 квадратных километров. Ранее большая его часть соответствовала «серой зоне».



В той же Сумской области враг потерял несколько квадратных километров в районе населённых пунктов Сопычь и Бачевск. Это приграничье, где ранее располагался международный автомобильный пункт пропуска. Теперь, по понятным причинам, он не функционирует.

В Запорожской области армия России перевела под свой контроль новый участок территории к западу от ранее освобождённого Гуляйпольского.

Четвёртым регионом, где фиксируется продвижение наших войск, является Донецкая Народная Республика. В частности, подразделения ВС РФ взяли под контроль часть микрорайона Новосёловка, входящего в Константиновку. Это крайняя западная часть этого города, который является юго-восточными воротами Славянско-Краматорской агломерации.
3 комментария
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 13:43
    Спасибо,парни,подняли настроение с утра! fellow
  2. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    0
    Сегодня, 13:58
    СВО перешёл в стадию полной имитации и перекидывания ракетами. Видать согласовывают последние хотелки. Коллективному Путину надо к выборам закончить это, даже не знаю как назвать.
  3. Sancheas Звание
    Sancheas
    0
    Сегодня, 13:59
    Работайте, братья! Цитата В. В. П.