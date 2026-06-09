С начала суток продвижение ВС РФ фиксируется одновременно в четырёх регионах

С начала суток 9 июня российские войска продвинулись на нескольких участках фронта. Продвижение нельзя назвать прорывным, однако тенденция сохраняется – сразу в четырёх регионах ВСУ потеряли территории.Общая площадь суточных территориальных потерь противника составила порядка 30 квадратных километров. В частности, российские войска продвинулись в черте населённого пункта Казачья Лопань, что к северу от Харькова. Также ВС РФ продолжают занимать территории в районе так называемого Миропольского балкона на востоке Сумской области. Там под контроль ВС РФ сегодня перешёл участок площадью порядка 10 квадратных километров. Ранее большая его часть соответствовала «серой зоне».В той же Сумской области враг потерял несколько квадратных километров в районе населённых пунктов Сопычь и Бачевск. Это приграничье, где ранее располагался международный автомобильный пункт пропуска. Теперь, по понятным причинам, он не функционирует.В Запорожской области армия России перевела под свой контроль новый участок территории к западу от ранее освобождённого Гуляйпольского.Четвёртым регионом, где фиксируется продвижение наших войск, является Донецкая Народная Республика. В частности, подразделения ВС РФ взяли под контроль часть микрорайона Новосёловка, входящего в Константиновку. Это крайняя западная часть этого города, который является юго-восточными воротами Славянско-Краматорской агломерации.

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