На АЗС Крыма в свободную продажу возвращается бензин, но проблема не решена
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Глава администрации крымского города Армянска Василий Телиженко объявил, что на одной из автозаправок города наконец-то появился бензин в свободной продаже. Похожие сообщения сделали и некоторые другие чиновники, руководящие населенными пунктам ив разных частях полуострова.
И хотя на АЗС Крыма в свободную продажу постепенно возвращается бензин, проблема пока еще окончательно не решена.
Действительно, на некоторых заправках уже свободно продают топливо, а в Симферополь даже вернулись дорожные пробки. В частности, он стал появляться в Ялте и Евпатории.
В то же время лимит в 20 литров на человека пока еще действует, а трудности с заправкой автомобилей для жителей и гостей Крыма пока не преодолены.
Так, в Севастополе для распределения бензина ввели QR-коды, которые можно получить через чат-бот в «Максе». И хотя эту инициативу запустили около полуночи, доступный лимит бензина на день закончился уже примерно через два часа.
Естественно, не обходится и без злоупотреблений. Известны случаи, когда отдельные граждане каким-то образом заправлялись таким количеством топлива, которое на порядок превышало установленные лимиты.
Крым является далеко не единственным регионом, испытывающим перебои с бензином и дизтопливом, хотя именно на полуострове ситуация наиболее критическая. Также проблемы есть в республиках Донбасса, Запорожской, Московской, Курской, Белгородской областях и в других регионах.
Наряду с этим по всей России отмечается существенное подорожание бензина и дизтоплива. Так бензин разных марок в течение недели подорожал в среднем на 28-36 копеек за литр в зависимости от марки.
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