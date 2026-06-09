На АЗС Крыма в свободную продажу возвращается бензин, но проблема не решена

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На АЗС Крыма в свободную продажу возвращается бензин, но проблема не решена


Глава администрации крымского города Армянска Василий Телиженко объявил, что на одной из автозаправок города наконец-то появился бензин в свободной продаже. Похожие сообщения сделали и некоторые другие чиновники, руководящие населенными пунктам ив разных частях полуострова.



И хотя на АЗС Крыма в свободную продажу постепенно возвращается бензин, проблема пока еще окончательно не решена.

Действительно, на некоторых заправках уже свободно продают топливо, а в Симферополь даже вернулись дорожные пробки. В частности, он стал появляться в Ялте и Евпатории.

В то же время лимит в 20 литров на человека пока еще действует, а трудности с заправкой автомобилей для жителей и гостей Крыма пока не преодолены.

Так, в Севастополе для распределения бензина ввели QR-коды, которые можно получить через чат-бот в «Максе». И хотя эту инициативу запустили около полуночи, доступный лимит бензина на день закончился уже примерно через два часа.

Естественно, не обходится и без злоупотреблений. Известны случаи, когда отдельные граждане каким-то образом заправлялись таким количеством топлива, которое на порядок превышало установленные лимиты.

Крым является далеко не единственным регионом, испытывающим перебои с бензином и дизтопливом, хотя именно на полуострове ситуация наиболее критическая. Также проблемы есть в республиках Донбасса, Запорожской, Московской, Курской, Белгородской областях и в других регионах.

Наряду с этим по всей России отмечается существенное подорожание бензина и дизтоплива. Так бензин разных марок в течение недели подорожал в среднем на 28-36 копеек за литр в зависимости от марки.

13 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 14:15
    Да и проблем как таковых практически не было , это хохлота и наши диванные пэдриоты развонялись.
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 14:17
    Наряду с этим по всей России отмечается существенное подорожание бензина и дизтоплива. Так бензин разных марок в течение недели подорожал в среднем на 28-36 копеек за литр в зависимости от марки.
    Увы! Цены на бензин и дизтопливо наши нефтяные компании поднимают регулярно и под любым предлогом. Помимо СВО фигурируют повышение нефтяных цен на мировых рынках, понижение цен на нефть на мировых рынках, увеличение налоговой нагрузки и др. Эти хитропремудрые всё равно цены повысят и причину найдут.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 14:20
      Это нормально. Тем более у них есть некий желательный стандарт ещё с 90-х, "литр = доллар".
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -4
      Сегодня, 14:25
      Увы! Цены на бензин и дизтопливо все мировые нефтяные компании поднимают регулярно и под любым предлогом.
      1. Баюн Звание
        Баюн
        +1
        Сегодня, 14:57
        Проблема в устройстве мира. Ростовщик, спекулянт и частично государство, МЕШАЯ ЛЮДЯМ ЖИТЬ, сами живут припеваючи. 1 "мужик" сегодня содержит помимо "2-х генералов" и Чиновника, и Ростовщик, и Спекулянта.

        В 1917-ом Мужик это понял. А что проку? Захребетники взяли реванш в 1991-ом.
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          0
          Сегодня, 15:19
          мужик все понял и погибли миллионы граждан с обеих сторон

          и на мужика тоже работают няни в детском саду, учителя в школе и институте, его защищает армия, полиция, его лечат доктора
          от этого некуда не уйдешь, так работают любые государства
          1. Баюн Звание
            Баюн
            0
            Сегодня, 16:18
            Социализм - высшая форма госустройства в мирах со злом. Социализм помогает людям жить-поживать, а капитализм оказывает госуслуги(за наши же налоги!), разрешая дышать.

            Радует, что мы жили в Развитой Цивилизации. Досадно наблюдать за деградацией "всего регрессивного человечества" в усобные войны и дичь новой сегрегации и цифрового рабовладения.
    3. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +3
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Eugen 62
      Помимо СВО фигурируют повышение нефтяных цен на мировых рынках, понижение цен на нефть на мировых рынках, увеличение налоговой нагрузки и др. Эти хитропремудрые всё равно цены повысят и причину найдут.

      Пффф... причины повышения цен на бензин давно озвучены: smile
      Выросла цена на нефть - растёт цена бензина: компенсация удорожания сырья.
      Упала цена на нефть - растёт цена бензина: компенсация снижения прибылей от продажи нефти.
      Не меняется цена на нефть - растёт цена бензина: компенсация инфляции.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +5
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Alexey RA
        причины повышения цен на бензин давно озвучены:

        92 сразу на 2 рубля подорожал... am Сахалин.
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          0
          Сегодня, 14:41
          92 сразу на 5 копеек подорожал.... Саратовская область
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            +1
            Сегодня, 16:03
            что то странное вижу: человек про сахалин написал, я про саратов ему плюсы, мне минусы за одну и тужу информацию
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +4
        Сегодня, 14:44
        Цитата: Alexey RA
        причины повышения цен на бензин давно озвучены:

        "Нефть дешевеет — бензин дорожает. Нефть дорожает — бензин дорожает. Нефть ничего не делает — бензин всё равно дорожает. Бензин целеустремлённый и плевать хотел на условности. Будь как бензин! "
  3. Краснов
    Краснов
    -8
    Сегодня, 14:30
    Совпадение? Что проблемы с бензином удобных для контрабанды регионах? Которая является любимой кормушкой одной конторы на 3 буквы. Что-то не верится мне что голимые леталки вислоухих тут при делах.