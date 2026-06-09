Во Франции увеличат производство поставляемых ВС ВСУ авиабомб AASM Hammer

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Во Франции увеличат производство поставляемых ВС ВСУ авиабомб AASM Hammer

Французская многонациональная корпорация в сфере аэрокосмических, оборонных технологий и безопасности Safran S.A. сообщила об очередном увеличении объема производства высокоточных управляемых авиационных бомб AASM Hammer. До конца года планируется выпустить не менее 2000 боеприпасов. В прошлом году было произведено 1200 данных бомб.

В компании объяснили планы по увеличению производства растущим спросом как со стороны Министерства обороны Франции, так и от иностранных заказчиков. В частности, среди них фигурирует Индия и ряд других стран.



Впервые о существенном росте производства AASM Hammer французский оборонный гигант сообщил год назад. Тогда особо отмечалось, что выпуск авиационных боеприпасов на 45% обусловлен повышенным спросом со стороны Украины. В прошлом году ВС ВСУ ежемесячно получали по 50 бомб. Теперь планируется увеличение поставляемого на Украину количества.

Президент Safran Electronics and Defense Франк Саудо заявил, что данные авиабомбы необходимы Воздушным силам Украины. Он объяснил, что AASM Hammer позволяют наносить высокоточные удары с воздуха по наземным стационарным и мобильным целям. Бомбы данного типа могут, в том числе, устанавливаться на советские самолеты МиГ-29 и Су-27, которые еще имеются на вооружении ВС ВСУ.

AASM Hammer представляет собой модульную систему, которая состоит из комплекта наведения в передней части и комплекта для увеличения дальности в задней части, устанавливаемые на обычную бомбу. Фактически, это аналог российского УМПК, превращающего обычную ФАБ в высокоточное дальнобойное средство поражения. Французский комплекс позволяет поражать цели на расстоянии до 70 километров.
9 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 15:02
    Ну это не предел,будет ещё увеличение и ещё и не только этих бомб
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 15:12
      Увы, увы...ракеты,снаряды,патроны,пушки,
      стрелковка, танки, самолеты, связь...все оружие, наемники потоком идёт для ВСУ с запада...это не считая передачи развединформации.
      Мы воюем уже с НАТО... это надо открыто признать.
      1. Мамин-Сибиряк Звание
        Мамин-Сибиряк
        -1
        Сегодня, 15:42
        ...и НАТА показало свою импотенцию в полной мере.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -1
      Сегодня, 15:51
      для сравнения: В январе 2026 года российские ВКС достигли нового рекорда, применив 5717 единиц планирующих авиабомб по объектам противника (184 бомбы вдень)

      франция произвела 1200 бомб (100 в месяц), и готовиться произвести 1800(150 в месяц)
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +5
    Сегодня, 15:10
    Если наше руководство не решается бить по центрам принятия решений на это решится Украина.Судя по тому как все более современное вооружение поставляется Украине ждать этого не долго.
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 15:17
      Ну если ход эскалации задаёт противник, то нет никаких сомнений, что они первые и по штабам начнут бить, и по бункерам, как только им подгонят баллистику, сделанную якобы вна Украине.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        -1
        Сегодня, 15:53
        ну вот эта эскалация и приведет в радиоактивным пустошам на территории пукраины
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 15:25
    Послать Петрова с Башировым , достопримечательности вокруг этого заводика поглядеть.
  4. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 15:54
    Цитата: al3x
    Ну если ход эскалации задаёт противник, то нет никаких сомнений, что они первые и по штабам начнут бить, и по бункерам, как только им подгонят баллистику, сделанную якобы вна Украине.

    Они бьют куда могут достать. Тем что у них есть. А есть у них то, чтш им дают на западе. Дадут мощнее - будут и бить мощнее. Без оглядок на каких-то партнеров.
    Открыл карту и смотрю на мосты Украины, по которым к нашим парням на лбс и гражданам приграничных районов подвозят смерть из стран нато. Смотрю и недоумеваю. Пятый год как недоумеваю.