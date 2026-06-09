Во Франции увеличат производство поставляемых ВС ВСУ авиабомб AASM Hammer
1 0589
Французская многонациональная корпорация в сфере аэрокосмических, оборонных технологий и безопасности Safran S.A. сообщила об очередном увеличении объема производства высокоточных управляемых авиационных бомб AASM Hammer. До конца года планируется выпустить не менее 2000 боеприпасов. В прошлом году было произведено 1200 данных бомб.
В компании объяснили планы по увеличению производства растущим спросом как со стороны Министерства обороны Франции, так и от иностранных заказчиков. В частности, среди них фигурирует Индия и ряд других стран.
Впервые о существенном росте производства AASM Hammer французский оборонный гигант сообщил год назад. Тогда особо отмечалось, что выпуск авиационных боеприпасов на 45% обусловлен повышенным спросом со стороны Украины. В прошлом году ВС ВСУ ежемесячно получали по 50 бомб. Теперь планируется увеличение поставляемого на Украину количества.
Президент Safran Electronics and Defense Франк Саудо заявил, что данные авиабомбы необходимы Воздушным силам Украины. Он объяснил, что AASM Hammer позволяют наносить высокоточные удары с воздуха по наземным стационарным и мобильным целям. Бомбы данного типа могут, в том числе, устанавливаться на советские самолеты МиГ-29 и Су-27, которые еще имеются на вооружении ВС ВСУ.
AASM Hammer представляет собой модульную систему, которая состоит из комплекта наведения в передней части и комплекта для увеличения дальности в задней части, устанавливаемые на обычную бомбу. Фактически, это аналог российского УМПК, превращающего обычную ФАБ в высокоточное дальнобойное средство поражения. Французский комплекс позволяет поражать цели на расстоянии до 70 километров.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация