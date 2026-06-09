Россия начала применять модернизированные крылатые ракеты «Калибр»

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Россия начала применять модернизированные крылатые ракеты «Калибр»

Российские разработчики модернизировали крылатые ракеты «Калибр», к такому выводу пришли украинские военные, изучив обломки ракет, применявшихся при последних ударах. Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины.

Украинские специалисты изучили обломки двух российских крылатых ракет «Калибр» морского базирования и пришли к выводу, что ВС РФ начали в последнее время применять модернизированные ракеты. Как утверждается, обнаружено два изменения, касающиеся боевой части и компонентной базы. Во-первых, ракета получила кассетную боевую часть, а во-вторых, в ракетах появились электронные компоненты иностранного производства, хотя ранее они в основном были российские.



В результате исследования двух сбитых российских ракет инженеры выяснили, что в «Калибрах» за время войны произошли два изменения.

В том, что российское вооружение модернизируется с учетом применения в зоне СВО, нет ничего странного. Это нормальная практика, и почему она удивляет украинцев, непонятно. Уже неоднократно сообщалось о модернизациях беспилотников и ракет, одних только «Гераней» несколько видов. Улучшается и другая боевая техника с учетом опыта СВО, включая танки и самолеты.

Так что «Калибры» не первые, да и не последние модернизированные ракеты.
4 комментария
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 14:37
    В результате исследования двух сбитых российских ракет
    Ой ли ? belay
  2. Zacvasetskiy Звание
    Zacvasetskiy
    -1
    Сегодня, 15:11
    Банками с помидорами сбивали?! lol
  3. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +1
    Сегодня, 16:14
    почему она удивляет украинцев, непонятно
    Это позволяет не только оправдывать малую эффективность европейских сверхдорогих систем ПВО, но и требовать у Запада передавать ВСУкам более совершенное оружие. Поэтому ни какого удивления здесь нет, исключительно меркантильные интересы и работа на имидж бандеровской власти.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 16:15
    Мужики, ну хватит прикалываться.
    Украинская ПВО, а это МОГи, дроны-перехватчики, авиация, "Гепарды",модернизированные "Шилки" и т.д., действительно очень эффективно работают по нашим беспилотникам и крылатым ракетам.
    И многое из их средств поражения и самой организации давно пора бы скопировать и внедрить к применению.