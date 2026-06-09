Россия начала применять модернизированные крылатые ракеты «Калибр»
5 8654
Российские разработчики модернизировали крылатые ракеты «Калибр», к такому выводу пришли украинские военные, изучив обломки ракет, применявшихся при последних ударах. Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины.
Украинские специалисты изучили обломки двух российских крылатых ракет «Калибр» морского базирования и пришли к выводу, что ВС РФ начали в последнее время применять модернизированные ракеты. Как утверждается, обнаружено два изменения, касающиеся боевой части и компонентной базы. Во-первых, ракета получила кассетную боевую часть, а во-вторых, в ракетах появились электронные компоненты иностранного производства, хотя ранее они в основном были российские.
В результате исследования двух сбитых российских ракет инженеры выяснили, что в «Калибрах» за время войны произошли два изменения.
В том, что российское вооружение модернизируется с учетом применения в зоне СВО, нет ничего странного. Это нормальная практика, и почему она удивляет украинцев, непонятно. Уже неоднократно сообщалось о модернизациях беспилотников и ракет, одних только «Гераней» несколько видов. Улучшается и другая боевая техника с учетом опыта СВО, включая танки и самолеты.
Так что «Калибры» не первые, да и не последние модернизированные ракеты.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация