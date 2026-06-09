С начала суток на пути к Москве уничтожено 16 украинских БПЛА
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередного беспилотника на подлёте к городу. Затем – ещё двух. Затем – снова. Итого с начала суток средства ПВО перехватили уже 16 вражеских летательных аппаратов, пытавшихся достичь московского неба. Ещё 8 беспилотников пытались прорваться к столице вчера.
Мэр написал:
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Новые сводки о сбитых беспилотниках, направлявшихся на Москву, появляются сегодня буквально каждый час.
Аэропорт Жуковский в связи с беспилотной опасностью не принимает и не отправляет рейсы. Домодедово, Внуково и Шереметьево работают по согласованию.
В то же время Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили массированную атаку украинских дронов. Уничтожены 20 беспилотников. Их сбивали в районе Северной стороны, парка Победы, мыса Фиолент, мыса Херсонес. Но часть всё же долетела до целей.
На Монастырском шоссе один аппарат попал в частный дом. Возник пожар, есть пострадавший мужчина. В районе Ласпи из-за падения дрона загорелся лес. Режим беспилотной опасности в городе вводили трижды за сутки. Последнее предупреждение действовало с 10:33 до 12:15.
Также под удар украинских БПЛА сегодня попали Калужская, Орловская и Тульская области.
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