С начала суток на пути к Москве уничтожено 16 украинских БПЛА

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С начала суток на пути к Москве уничтожено 16 украинских БПЛА


Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередного беспилотника на подлёте к городу. Затем – ещё двух. Затем – снова. Итого с начала суток средства ПВО перехватили уже 16 вражеских летательных аппаратов, пытавшихся достичь московского неба. Ещё 8 беспилотников пытались прорваться к столице вчера.



Мэр написал:

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Новые сводки о сбитых беспилотниках, направлявшихся на Москву, появляются сегодня буквально каждый час.

Аэропорт Жуковский в связи с беспилотной опасностью не принимает и не отправляет рейсы. Домодедово, Внуково и Шереметьево работают по согласованию.

В то же время Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили массированную атаку украинских дронов. Уничтожены 20 беспилотников. Их сбивали в районе Северной стороны, парка Победы, мыса Фиолент, мыса Херсонес. Но часть всё же долетела до целей.

На Монастырском шоссе один аппарат попал в частный дом. Возник пожар, есть пострадавший мужчина. В районе Ласпи из-за падения дрона загорелся лес. Режим беспилотной опасности в городе вводили трижды за сутки. Последнее предупреждение действовало с 10:33 до 12:15.

Также под удар украинских БПЛА сегодня попали Калужская, Орловская и Тульская области.
8 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 14:40
    Лупят...Уже это стало обыденностью, как дождь или ветер... am
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 14:42
      Uncle Lee hi ,об этом предупреждали очень давно, только большинство в это не верило и кидались бравурными комментариями,а оно вона как вышло.
      1. andranick Звание
        andranick
        +1
        Сегодня, 15:42
        Цитата: Ропот 55
        только большинство в это не верило и кидались бравурными комментариями

        Да может и верили, и знали, и понимали. Но есть категория людей, которым надо много плюсов и срочно, а "бравурными комментариями" они зарабатывались быстрее. Да и сейчас та же ситуация.
  2. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +1
    Сегодня, 14:40
    Нужно наносить удары по фурам двигающимся по трассам 404, хватит миндальничать и говорить, что с гражданскими мы не воюем. Необходимо точно так же обрушать логистику врага на всех трассах куда можем дотянуться, тем более, что у них гражданскими фурами перевозят вооружение и технику.
  3. Kamarada Звание
    Kamarada
    +3
    Сегодня, 14:44
    Если медведь залёг в берлоге и только ворчит ,то охотники точно его убьют . Собаками затравят или Рогатиной или дымом . Как же неприятно осознавать что царь то оказался терпилой позорным . И всю страну под удар подставил .
  4. Kamarada Звание
    Kamarada
    +2
    Сегодня, 14:45
    Уже писал как то .... Придёт время и в портрет этого деятеля русские люди плевать будут.
  5. AleksByk Звание
    AleksByk
    +1
    Сегодня, 14:57
    На Монастырском шоссе один аппарат попал в частный дом. Возник пожар, есть пострадавший мужчина. В районе Ласпи из-за падения дрона загорелся лес. Режим беспилотной опасности в городе вводили трижды за сутки. Последнее предупреждение действовало с 10:33 до 12:15.


    А мы еще не начинали?
    1. Kamarada Звание
      Kamarada
      +2
      Сегодня, 15:11
      Судя по всему уже и не начнём. Позорный мир ищет царь.