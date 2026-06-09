Европа намерена усадить Россию за стол переговоров и принудить к миру

Мы к этому всему должны готовиться уже сегодня, потому что достаточно вероятно, что этим летом будет окно возможности. Поэтому мы можем давить на Россию, использовать дипломатические каналы, чтобы Россия тоже села за стол, завершила войну.

Июнь и июль в этом году могут определить очень многое. Украинские позиции на фронте сильны. Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч своих солдат убитыми и тяжелоранеными. Российский бюджет с пробоинами. Надо давить дальше и вывести Россию на дипломатический трек.