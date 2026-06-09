Европа намерена усадить Россию за стол переговоров и принудить к миру

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Европа намерена усадить Россию за стол переговоров и принудить к миру

Европа намерена заменить в переговорах России и Украины США и добиться завершения конфликта, усадив Москву за стол переговоров и принудив к миру. Такие планы озвучивают европейские политики.

Президент Эстонии Алар Карис в ходе пресс-конференции с Зеленским заявил, что в июне-июле у Европы должно появиться «окно возможностей» и необходимо им воспользоваться, чтобы завершить войну. Конечно же, на условиях Запада и поддерживаемого им бандеровского режима. Как планируется, Европа будет давить на Россию, заставляя завершить боевые действия.



Мы к этому всему должны готовиться уже сегодня, потому что достаточно вероятно, что этим летом будет окно возможности. Поэтому мы можем давить на Россию, использовать дипломатические каналы, чтобы Россия тоже села за стол, завершила войну.

О такой возможности ранее говорил и Зеленский, обещая закончить конфликт к ноябрю. Как утверждают на Украине, «нелегитимный» свято верит, что ему удастся победить Россию, потому что позиции ВСУ «как никогда сильны», а удары вглубь России влияют на экономику. В общем, он мечтает войти в историю. Сейчас же у него вся надежда на решения саммитов на уровне ЕС, G7 и НАТО и постоянное санкционное давление.

Июнь и июль в этом году могут определить очень многое. Украинские позиции на фронте сильны. Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч своих солдат убитыми и тяжелоранеными. Российский бюджет с пробоинами. Надо давить дальше и вывести Россию на дипломатический трек.
37 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 14:56
    Пока не будет удара по Европе, они не угомонятся. А удара не будет - дети, деньги и имущество политической верхушки России - там
    1. alexoff Звание
      alexoff
      -2
      Сегодня, 15:00
      ЕС как раз решил ударить по самому больному - ввести ограничения на выдачу виз россиянам!
      https://www.rbc.ru/politics/06/06/2026/6a2386f29a79474d9f5f9252
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      +4
      Сегодня, 15:02
      Пока не будет удара по Европе, они не угомонятся.

      Достаточно нанести удар по англичанке. После этого сразу все сразу успокоятся, вплоть до Польши.
      Англичанка давно напрашивается!
      1. Баюн Звание
        Баюн
        +1
        Сегодня, 15:47
        "Применение ЯО, если вдруг" подозрительно напоминает сказку для "военноверующих" образца 1941-ого о "малой крови на чужой территории".

        Буду рад ошибиться, но оценивая реальность, исхожу из вышесказанного.
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +4
      Сегодня, 15:03
      Европа намерена . и усадив Москву за стол переговоров и принудив к миру.

      Сюрреализм чистой воды! Деформация реальности, отказ от рациональности и от контроля разума, социальных норм и эстетических условностей, позволяющие бессознательному диктовать условия. Ну, может еще и накурились они там все чего-то забористого! yes
    4. Kamarada Звание
      Kamarada
      +4
      Сегодня, 15:10
      Пока не сменится власть и политический строй в России ВСЁ будет только ухудшается. Эти уже доказали свою не состоятельность .
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -1
        Сегодня, 15:42
        Ваши мрии не кому не интересны
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 14:58
    Какие на фитиль пробоины??? Обама "порвал" ту экономику в клочья)))
    А если без юмора чем собрались давить то 23пакетом санкций? Ну если 22 предыдущих не работают то что должно быть в этом чтоб сработало? Или решили идти вабанк?
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 15:07
      Цитата: Ропот 55
      Какие на фитиль пробоины???

      А Вы не в курсе, что бюджет РФ немножко дефицитен настолько, что уже даже до Путина дошло, что что-то идёт не так? Не в курсе, что сейчас наши горе-министры старательно ищут, на кого бы свалить за это ответственность? Не в курсе, что у нас Силуанов и ЦБ предлагали Путину резать оборонные расходы?
      1. Краснов
        Краснов
        +2
        Сегодня, 15:14
        Это Вам такое сказал телемарафон? При таких ценах на нефть?
        1. pvs Звание
          pvs
          0
          Сегодня, 15:29
          Цены на нефть набивают мошну хозяев нефтяных скважин. Бюджет получает только налоги. Вернее НЕ получает. Не так давно ВВП предлагал олигархам погасить долги перед государством за счет сверх прибылей от продажи нефти. О результатах слышно не было.
        2. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 15:30
          Цитата: Краснов
          Это Вам такое сказал телемарафон?

          О том, что у нас с бюджетом черт-те что, сказал Путин в апреле, по итогам первого квартала. Про то, что "Представители Центробанка и Минфина России уведомили Кремль, что текущий уровень прогнозируемых расходов на оборону грозит ростом дефицита бюджета.. ...Чиновники предложили урезать оборонные расходы" пишут блумберг и форбс.
          1. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 15:44
            Блумьерг и форсе??? Смешно
          2. 27091965i Звание
            27091965i
            +1
            Сегодня, 16:04
            Добрый день.
            О том, что у нас с бюджетом черт-те что, сказал Путин в апреле, по итогам первого квартала. Про то, что "Представители Центробанка и Минфина России уведомили Кремль, что текущий уровень прогнозируемых расходов на оборону грозит ростом дефицита бюджета.. ...Чиновники предложили урезать оборонные расходы" пишут блумберг и форбс.

            Не знаю, что с финансированием оборонных расходов, мой товарищ занимается капремонтом зданий госучреждений. Это финансируется из госбюджета, капремонт делать прекратили, перешли на "косметический" ремонт, так как деньги перестали поступать на эти расходы, "дорабатывают" остатки денег.
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -1
        Сегодня, 15:43
        Этот дефицит ерунда, напечатают и все
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 16:01
          Цитата: Nastia Makarova
          Блумьерг и форсе??? Смешно

          Цитата: Nastia Makarova
          Этот дефицит ерунда, напечатают и все

          А вот это - действительно, смешно
      3. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 15:43
        Цитата: Андрей из Челябинска
        бюджет РФ немножко дефицитен настолько,

        дефицит бюджета за январь май 6 трлн руб. (2,6% ВВП)
        Согласно Пакту стабильности и роста ЕС, предельно допустимый бюджетный дефицит стран ЕС составляет 3% их ВВП, а предельно допустимый госдолг — 60% ВВП. https://eadaily.com/ru/news/2025/04/25/odna-boltovnya-pro-agressiyu-rossii-plan-es-po-narashchivaniyu-voennyh-rashodov-fikciya
        Россия пока вполне укладывается в нормативы ЕС, хотя в самом ЕС прогнозы показывают превышение нормы
        Дефицит бюджета в странах ЕС, как ожидается, увеличится с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,5% ВВП в текущем году и 3,6% ВВП в 2027 году. В еврозоне прогнозируется рост с 2,9% ВВП до 3,3% ВВП в 2026 году и до 3,5% ВВП в следующем году. https://www.interfax.ru/business/1090925
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 16:05
          Цитата: BrTurin
          Россия пока вполне укладывается в нормативы ЕС

          Нет.
          Цитата: BrTurin
          Согласно Пакту стабильности и роста ЕС, предельно допустимый бюджетный дефицит стран ЕС составляет 3% их ВВП

          В год. А у нас - 2,6% набраны за 5 мес. Дело в том, что 2,6% указываются по отношению к бюджету на год, а не к бюджету с января по май
  3. 501Legion Звание
    501Legion
    +4
    Сегодня, 15:00
    смешно эту бредятину читать. они там сучары что в облаках летают
  4. uber Звание
    uber
    -2
    Сегодня, 15:01
    А заглот до диафрагмы они готовы исполнить? Нет? Ну тогда не интересно...
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 15:04

    Президент Эстонии Алар Карис в ходе пресс-конференции с Зеленским заявил, что в июне-июле у Европы должно появиться «окно возможностей

    Интересно...что это за возможности?
    Ракеты Британии, США, Франции что ли по Москве?
    Или какое то наступление...с высадкой десанта самоубийц на побережье Крыма?
    Что за окно?
    Кто нибудь прояснит это. what
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +3
      Сегодня, 15:25
      Интересно...что это за возможности?

      Скорее всего они связаны с внутри политической обстановкой в РФ накануне осенних выборов в ГД.
      Даже судя по высказываниям участников данного сайта (а это какой никакой срез общества), на лицо недовольство действиями (или бездействием) власти. Есть "усталость" общества от затянувшейся непонятной войны. Проблемы внутриэкономические, которые ведут, мягко говоря, к снижению благосостояния населения.
      Правящей партии так или иначе придется что то обещать населению по радикальному исправлению ситуации, если она планирует остаться у власти.
      Вот на этом, видимо, Запад и намерен сыграть
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 15:42
      Что за окно?
      Кто нибудь прояснит это.

      Вероятно для этого нужно пребывать под наркотой.
      «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 15:06
    Наше руководство со своей соплежуйской политикой приведет Россию к принуждению к миру на условиях запада.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 15:45
      Даже пусть и так, война закончится, пусть забирают деньги
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 16:19
        Даже пусть и так, война закончится, пусть забирают деньги

        Есть нюанс - в капиталистическом государстве (а РФ им является) выплата контрибуций обычно ложится на плечи трудящихся, что ведет к их еще большему обнищанию
  7. Александр_K Звание
    Александр_K
    +3
    Сегодня, 15:07
    Такие заявления для внутреннего употребления: чтобы европейский бизнес не бунтовал, чтобы на Украине еще чутка поднатужились. Геббельс продвигал свои гениальные идеи похожим образом.
  8. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 15:08
    Зеленский, обещая закончить конфликт к ноябрю. Как утверждают на Украине, «нелегитимный» свято верит, что ему удастся победить Россию, потому что позиции ВСУ «как никогда сильны», а удары вглубь России влияют на экономику.

    В общем, он мечтает войти в историю.

    Обычно, известность в истории приходит посмертно.
    Зеленскому, как недофюреру, селюковского недонацисткого государства, подходит выражение - вляпаться в историю, желательно мокрым пятном, от поражения, например, "Калибром"...
  9. NICK111 Звание
    NICK111
    +5
    Сегодня, 15:09
    Что бы мы не говорили, на фоне СВО Запад сильно консолидировался. Ранее этого не наблюдалось. Медленно, но уверенно они переводят экономики на военные рельсы. Парад персонажей в Таллине это просто очередной спектакль, призванный продемонстрировать "нерушимое единство в проведении Генеральной линии Партии". Они уверены, что "зрители" в Москве внимательно смотрят эту постановку.
    1. Краснов
      Краснов
      -3
      Сегодня, 15:18
      Аааааа. Спасибо Вам за моё хорошое настроение. Экономики на военные рельсы в Большой Бангладешевке. Без Китая эти деграданты смогут выпускать только резиновые галоши.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -3
      Сегодня, 15:46
      Какие военные рельсы? Скоро ес революция будет
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +1
        Сегодня, 16:17
        Скоро ес революция будет

        И какие движущие силы этой революции?
        Что, на смену капитализму в ЕС придет социализм?
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:13
    А какие аргументы есть у Европы ,заставят замолчать Каллас или Урсула отречется от трона ?
  11. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 15:23
    В последнее время появилось ощущение что что то назревает серьёзное : или будет какой то сильный удар по кохлам,или же "Хасавюрт 2.0"...как то мало внимания наше руководство обращает на ситуацию в Крыму,да и вообще с налётами на гражданские объекты.
    А вот фраза Президента: "Работайте,братья!"-- всё таки вселяет позитив....
  12. esoterica Звание
    esoterica
    +2
    Сегодня, 15:27
    Значит скоро Лавров объявит про новый "дух Берлина".
  13. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 15:33
    А может лучше Украину принудить, а Зеленского просто посадить.
    В тюрьму.
  14. Комментарий был удален.
  15. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 15:46
    То, что метелят эстоооонннские гундяи, вообще редко поддается объяснению. Вот такая чудо-нация.