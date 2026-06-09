Европа намерена усадить Россию за стол переговоров и принудить к миру
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Европа намерена заменить в переговорах России и Украины США и добиться завершения конфликта, усадив Москву за стол переговоров и принудив к миру. Такие планы озвучивают европейские политики.
Президент Эстонии Алар Карис в ходе пресс-конференции с Зеленским заявил, что в июне-июле у Европы должно появиться «окно возможностей» и необходимо им воспользоваться, чтобы завершить войну. Конечно же, на условиях Запада и поддерживаемого им бандеровского режима. Как планируется, Европа будет давить на Россию, заставляя завершить боевые действия.
Мы к этому всему должны готовиться уже сегодня, потому что достаточно вероятно, что этим летом будет окно возможности. Поэтому мы можем давить на Россию, использовать дипломатические каналы, чтобы Россия тоже села за стол, завершила войну.
О такой возможности ранее говорил и Зеленский, обещая закончить конфликт к ноябрю. Как утверждают на Украине, «нелегитимный» свято верит, что ему удастся победить Россию, потому что позиции ВСУ «как никогда сильны», а удары вглубь России влияют на экономику. В общем, он мечтает войти в историю. Сейчас же у него вся надежда на решения саммитов на уровне ЕС, G7 и НАТО и постоянное санкционное давление.
Июнь и июль в этом году могут определить очень многое. Украинские позиции на фронте сильны. Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч своих солдат убитыми и тяжелоранеными. Российский бюджет с пробоинами. Надо давить дальше и вывести Россию на дипломатический трек.
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