Госдума приняла закон для защиты россиян от кибермошенников

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит новые меры защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Документ, известный как «Антифрод 2.0», объединяет около 30 инициатив. Первый пакет был принят в 2025 году.Закон ограничивает общее количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Максимум – 20 штук.Банки обязаны обезопасить свои приложения и сайты от вредоносных программ. Они также будут предлагать клиентам установить дополнительную защиту на их устройствах. Вводится механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.Операторы связи должны передавать в государственную систему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Если из-за бездействия оператора гражданин лишился денег, компания возместит ущерб.Создаётся база данных IMEI-кодов мобильных устройств. Наполнять базу будут операторы и органы власти.Также россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Родители получат возможность уведомлять оператора о передаче SIM-карты ребёнку. Пожаловаться на мошенников можно будет через «красную кнопку» на портале «Госуслуги».Изначально законопроект содержал нормы об ужесточении правил восстановления доступа к «Госуслугам». Однако к третьему чтению эту норму исключили.В апреле Минцифры анонсировало третий пакет мер («Антифрод-3.0»). Будет ужесточена выдача SIM-карт, введены защищённые «симки» для детей и новые правила восстановления доступа к «Госуслугам».После принятия депутатамм предыдущих защитных мер мошенническая деятельность в сетях различного типа, к сожалению, не исчезла.

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