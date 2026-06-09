Госдума приняла закон для защиты россиян от кибермошенников

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Госдума приняла закон для защиты россиян от кибермошенников


Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит новые меры защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Документ, известный как «Антифрод 2.0», объединяет около 30 инициатив. Первый пакет был принят в 2025 году.



Закон ограничивает общее количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Максимум – 20 штук.

Банки обязаны обезопасить свои приложения и сайты от вредоносных программ. Они также будут предлагать клиентам установить дополнительную защиту на их устройствах. Вводится механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.

Операторы связи должны передавать в государственную систему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Если из-за бездействия оператора гражданин лишился денег, компания возместит ущерб.

Создаётся база данных IMEI-кодов мобильных устройств. Наполнять базу будут операторы и органы власти.

Также россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Родители получат возможность уведомлять оператора о передаче SIM-карты ребёнку. Пожаловаться на мошенников можно будет через «красную кнопку» на портале «Госуслуги».

Изначально законопроект содержал нормы об ужесточении правил восстановления доступа к «Госуслугам». Однако к третьему чтению эту норму исключили.

В апреле Минцифры анонсировало третий пакет мер («Антифрод-3.0»). Будет ужесточена выдача SIM-карт, введены защищённые «симки» для детей и новые правила восстановления доступа к «Госуслугам».

После принятия депутатамм предыдущих защитных мер мошенническая деятельность в сетях различного типа, к сожалению, не исчезла.
11 комментариев
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  1. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    Сегодня, 15:31
    После принятия депутатами предыдущих защитных мер мошенническая деятельность в сетях различного типа, к сожалению, не исчезла.

    Ну а после принятия этого то закона точно исчезнет? Или все как всегда?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 15:39
      Цитата: moreman78
      Ну а после принятия этого то закона точно исчезнет?

      Мошенничество может только сократиться. Жулики нынче грамотные пошли - технически подкованные, обученные тонкостям психологии, наверняка попытаются обойти все препятствия. Возможности им, конечно, подурезали, но полностью искоренить это явление вряд ли удастся.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 15:31
    Проснулись только! Уж сколько у населения украдено, сколько жизней загублено, а наша бюрократия только раскачалась! Вопрос будет ли все это работать?!
  3. сайгон Звание
    сайгон
    +5
    Сегодня, 15:37
    Граждане депутаты вы б луче тарифы ЖКХ тормазнули , ну что б не повышались лет пять . А то мошейники от зависти рыдают
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 15:43
    Надо просто разбомбить хахлячьи кол.центры и выключатель интернет по всей Усраине.
    1. Oldi Звание
      Oldi
      +2
      Сегодня, 15:48
      А вот это табу по неизвестным причинам, у Ирана такого табу нет к примеру. А у РФ есть, наряду с табу по ударам по платинам, туннелям, бензозаправкам, жд вокзалам, телекоммуникациям и органам власти.
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +1
        Сегодня, 16:09
        Цитата: Oldi
        Ирана такого табу нет к примеру. А у РФ есть

        Интересно, а реально хоть кто то знает о причинах? А то тут я на медне высказал предположение о предателях в Кремле, там админ по просьбе "сознательных" форумчан сразу удалил, спасибо не забанили.
  5. Eugen Alpine Звание
    Eugen Alpine
    0
    Сегодня, 15:44
    А не пойти ли в очко товарищам из Госдумы со своей защитой?! Вон я смотрю они меня от педофилов защищают так, что полинтернета только с впном работает. Паразиты.
  6. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 15:46
    Через 3 года родили...

    В национальном собрании Франции (парламент) законы принимаются очень быстро и оперативно. Подозреваю, что в парламентах других стран Европы аналогично. А часть полномочий нововведений - это вообще прерогатива МВД (в европейских странах "МВД" это не полиция как в РФ, а только касается все что касается любых дел связанных с жизнью внутри страны )

    У нас как всегда - спустя 500 лет
    Может эта дума вообще не нужна?
  7. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    -1
    Сегодня, 15:49
    После принятия депутатамм предыдущих защитных мер мошенническая деятельность в сетях различного типа, к сожалению, не исчезла.
    laughing lol
    Депутаты сломались, несите новых!
    Если серьезно, то конечно не исчезла, одними запретами работать - грубо, просто и не эффективно, такой подход показывает только низкий уровень мышления и профпригодности "кадров" из Госдумы и чиновников на местах.
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 16:10
    Ничего ужасного для себя в законе не вижу. Вообще, считаю, что банковских карт на руках должно быть не 20 штук, а штук 5 максимум. Лично я обхожусь зарплатной. Пришла получка, зашел в банкомат, и получил деньги. Почему мои деньги должны лежать не у меня в кармане, не понимаю. Сбой интернета, и ты - остался голодным.
    Сим карты. Ну, ужесточить контроль - дело неплохое. Вопрос в реализации. Но опять таки меня лично не затронет. Два телефона, 2 симки. На одной тариф, которого нет практически ни у кого, сейчас, и давненько уже, такой тариф вы просто не подключите. Поминутный, только звонки. Который год атаки оператора отбиваю! smile
    Резюмирую. Мне закон никак не навредит. Пусть будет.