Британия впервые опередила Россию по вложениям в ядерный арсенал

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Британия впервые опередила Россию по вложениям в ядерный арсенал

Мировые расходы на ядерное оружие в 2025 году достигли рекордных показателей, составив почти 119 млрд долларов. Согласно исследованию Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN), девять государств, обладающих ядерными арсеналами, увеличили затраты на 19% по сравнению с предыдущим годом. В пересчете на время это эквивалентно расходам в размере около 3768 долларов каждую секунду.

Крупнейшим инвестором в развитие ядерных сил вновь стали Соединенные Штаты. Вашингтон направил на эти цели 69,2 млрд долларов, что превышает совокупные расходы всех остальных ядерных держав, вместе взятых. Наибольший годовой прирост также зафиксирован у США - сразу на 12,4 млрд долларов. Второе место занял Китай с расходами в 13,5 млрд долларов, а Великобритания, увеличившая финансирование до 12,6 млрд долларов, впервые опередила Россию, чьи затраты оцениваются в 9,5 млрд долларов.



Авторы доклада отмечают, что рост расходов носит долгосрочный характер. Большинство государств продолжают масштабные программы модернизации стратегических сил и создания новых систем вооружений, рассчитанных на эксплуатацию до середины XXI века и далее. По имеющимся оценкам, только Франция, Великобритания и США планируют направить на поддержание и развитие своих ядерных потенциалов десятки миллиардов долларов в ближайшие годы, а совокупные долгосрочные обязательства отдельных стран могут превышать триллион долларов.

Отдельное внимание в исследовании уделяется роли военно-промышленного комплекса. По данным ICAN, не менее 25 крупных компаний, связанных с разработкой и обслуживанием ядерного оружия, получили в 2025 году около 38 млрд долларов доходов от соответствующих контрактов. Общий объем действующих обязательств по таким контрактам оценивается почти в 394 млрд долларов. Кроме того, значительные средства были направлены на лоббистскую деятельность в интересах оборонной промышленности.

На фоне роста военных расходов эксперты обращают внимание на сокращение финансирования международных гуманитарных и социальных программ. По оценке авторов доклада, суммы, направляемые на развитие ядерных арсеналов, сопоставимы с бюджетами крупных международных организаций и могли бы использоваться для решения глобальных проблем в сфере развития, здравоохранения и продовольственной безопасности. Тем не менее текущие тенденции свидетельствуют о том, что ведущие мировые державы рассматривают ядерное сдерживание как один из ключевых элементов обеспечения собственной безопасности и намерены сохранять этот курс на протяжении десятилетий.
13 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:54
    Хахлы обиделись що им не дали.
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +1
      Сегодня, 18:07
      Цитата: Ирек
      Хахлы обиделись що им не дали.

      Не накаркайте
  2. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 17:01
    Некорректное сравнивать кто сколько вложил, оценивать надо готовый продукт. Поскольку цена одного и того же товара- материала в сша и в России может отличаться в разы
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 17:09
      Учитывая, что англия сама ничего не изготавливает))) ракеты американские, "начинка" спецБЧ тоже, только упаковка наннобритовская.
      1. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        0
        Сегодня, 18:08
        Цитата: ТермиНахТер
        Учитывая, что англия сама ничего не изготавливает))) ракеты американские, "начинка" спецБЧ тоже, только упаковка наннобритовская.

        Но изготавливать умеет... И что им в голову стукнет...
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 18:18
        "начинка" спецБЧ

        английская, американские только ракеты
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 17:03
    . впервые опередила Россию, чьи затраты оцениваются в 9,5 млрд долларов.

    Так у России ещё лет 5 назад, ядерный щит был обновлен на 70%. Сегодня наверное на все 85%. Так что мы заканчиваем, а они только начинают, судя по росту расходов.
  4. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    0
    Сегодня, 17:03
    А может эти нехорошие люди в свой бюджет лохлов включили? С них станется. А так то всем видно кудой мир катится.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:04
    а Великобритания, увеличившая финансирование до 12,6 млрд долларов, впервые опередила Россию, чьи затраты оцениваются в 9,5 млрд долларов.


    Это не показатель. Уровень цен, зарплат и прочих расходов на условную единицу не учтен. Еще во времена СССР говорили, что РВСН - самый дешевый вид вооруженных сил в армии.
  6. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 17:14
    Логично, британия осознает собственную ничтожность, если сравнивать количество ядерных боеголовок: ~ 1.5 К у россии против нескольких десятков у британии и старается ситуацию исправить. Если россия решит уничтожить юкей с помощью яо, ей ничего не помешает это сделать - у бриттов нет сил для нанесения реального урона при таком ничтожном количестве ядерных боеголовок и относительной развитостью систем про рф. Надеяться британии на другие страны достаточно наивно - кто захочет подставлять себя под ядерный армагеддон и бродить по радиоактивным пустошам вместо promenade des anglais. Поэтому еще сохраняется возможность решить проблему с системным врагом россии быстро и эффективно. Но это конечно утопия, есть целый ряд причин, почему истеблишмент рф на это не решится.
    Поэтому связка англия-украина не была бы проблемой для россии при использовании любого оружия, если бы не нерешительность и инертность руководства рф.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:35
    Британия впервые опередила Россию по вложениям в ядерный арсенал

    Деньгами не постреляешь. request
    Надо смотреть сколько и каких боеприпасов на эти суммы изготавливается и принимается. А также средства доставки. what yes
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 17:36
    Думаю,что данные по этой ну очень существенной теме в каждой из стран настолько засекречены, что все эти цифры...,ну вы меня поняли. Затраты на ремонт общественного туалета где-то в Бирмингеме или наглядную агитацию в Кабардино-Балкарии ведь это совсем другое.
  9. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +1
    Сегодня, 17:57
    Ударим тоннелем через пролив по бездорожью, бюджетному дефициту, стагнации и разгильдяйству!