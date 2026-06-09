Каллас: 21-й пакет санкций ЕС направлен на «разрушение военной экономики» РФ

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Каллас: 21-й пакет санкций ЕС направлен на «разрушение военной экономики» РФ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем аккаунте соцсети раскрыла некоторые детали 21-го санкционного списка ЕС в отношении России. Глава евродипломатии пишет, что новые рестрикции направлены на «разрушение военной экономики» РФ.

С этой целью Брюссель планирует заморозить так называемый потолок цены на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель. В условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке мера эта совершенно бесполезная. В минувшую пятницу Индия закупила очередную крупную партию нефти Urals из РФ по цене $93,59 за баррель. В то время как в западных портах России цена составляла в среднем $73,46 за бочку.

Будет расширен список танкеров для перевозки СПГ, которые связывают с «теневым флотом» РФ. Вводится запрет на транзакции для двух российских портов и четырех аэропортов. В новый санкционный список ЕС войдут более 30 российских компаний, производящих беспилотники.

Вводятся новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний в других государствах, которые, как считают в Брюсселе, оказывают поддержку российскому ВПК. Среди них организации, работающие в в Китае, Турции, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Индии.

Предусмотрены ограничения на экспорт в Россию технологий и материалов, таких как никелевые порошки, металлы и высокопрочные сплавы. Под запрет попадает продажа в РФ автомобильных запчастей, драгоценных металлов и некоторых химикатов.

Предусмотрена заморозка активов 90 российских банков и дополнительные запреты на транзакции для более чем 30 банков в России и третьих странах.

С момента утверждения санкционного пакета начнет действовать запрет на въезд в ЕС тем, кто служил в ВС РФ во время конфликта на Украине.
8 комментариев
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  1. Rybkin Звание
    Rybkin
    0
    Сегодня, 15:52
    Уже не знают,как нагадить посильнее....Но мозг крысы европомойки всё время над этим в работе.А мы им - газ и т.д.Хотя пора бы угостить их плодами Орешника и прочими вкусностями.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +4
      Сегодня, 15:57
      пора бы угостить их плодами Орешника и прочими вкусностями.

      Да не будет этого, зачем переливать пустое в порожнее...
  2. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 15:55
    Помница кто то вообще хотел запретить торговать с западом,или это было сказано для Россиян,а танкера как шли так и идут на запад,ну не хотят они нашу нефть,но не покупайте,цену они свою выставляют,а нашим урок,хотя если иметь там дома да вилы,а спикер совета федерации Матвиенко курточку брендовую за 12к бакинских носит ,то тут понятно куда мы катимся
  3. Кулл90 Звание
    Кулл90
    0
    Сегодня, 15:55
    дырявые западные гомосеки уже совсем выжили из ума
  4. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 15:57
    А ведь Россия тоже может ответить. Например, уральские могильники с радиоактивными отходами времен СССР передвинуть к границам ЕС.
    Или как минимум перестать поставлять газ в Европу, часть которого возвращается в бандерстан.
    Выйти из договоров с Европой, например, с охраной границ от миграции.

    Да много чего можно придумать, чтоб сделать ЕС больно. Нужны только люди с яйцами, а не геронтологический пансионат с красными карандашиками.
  5. Александр 3 Звание
    Александр 3
    0
    Сегодня, 16:08
    Недалеко развитая,думает что после 21 -го их пакета мы прекратим производить вооружение для нашего Министерства обороны,это такая глупость.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:12
    А Урсула говорила что впервые будут введены санкции против российского рыболовства ,на Балтике флот НАТО наверно будет охранять косяки кильки и салаки если рыба пойдёт вдруг на прорыв российскую экономическую зону .Наверно придётся топить охранников.
    Норвегия в ЕС не входит ,но могут и попробовать .Хотя в последний раз они жидко обосрались с двумя российскими фирмами из Мурманска. Даёшь тресковую войну ,скумбриевую и путоссячью .За путассу наши бабки ради кошек посадят Урсулу на " вертолёт,," а Кайя будет проводить её техосмотр. laughing
  7. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Сегодня, 16:19
    С момента утверждения санкционного пакета начнет действовать запрет на въезд в ЕС тем, кто служил в ВС РФ во время конфликта на Украине.
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    Это не опечатка? Запретить не участникам СВО а всем кто служил в ВС РФ.