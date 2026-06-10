ЗПРК «Тунгуска-М1» получил новые средства защиты и обнаружения
ЗПРК «Тунгуска-М1» в зоне проведения Спецоперации, 2023 г.
С момента принятия на вооружение зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 «Тунгуска» неоднократно проходил модернизацию, и каждая улучшала те или иные характеристики. Недавно стало известно о новой. Она повышает защищённость комплекса от актуальных угроз и улучшает возможности обнаружения и сопровождения целей. Само вооружение при этом осталось прежним.
Опыт и обновление
Министерство обороны России неоднократно показывало боевую работу комплексов «Тунгуска» и их расчётов в зоне СВО. В репортажах демонстрировались боевое дежурство и стрельба по воздушным целям из пушек и ракетами.
В таких материалах было видно, как строевые комплексы дорабатываются по опыту боёв: на машинах появлялись дополнительная защита и приборы для борьбы с БПЛА (дронами).
В начале июня 2026 г. на профильных ресурсах появились фото и видео «Тунгуски-М1», прошедшей более серьёзную доработку. Судя по кадрам, прежнюю оптико-электронную станцию заменили новой.
По данным источников, эта машина служит в одной из строевых частей и участвует в боевых действиях. Единственная ли она, неизвестно. Возможны два варианта: либо опытная доработка отдельной машины, либо первый замеченный образец будущей серийной программы. Данных, позволяющих выбрать одну из версий, пока нет.
Штатные средства
Принципиальной перестройки комплекса не было. Боевая машина 2С6М1 сохранила гусеничное бронированное шасси и полноразмерную башню с вооружением и электроникой. Габариты и ходовые характеристики, по всей видимости, близки к прежним (хотя навесная защита неизбежно добавляет массу; подробнее — в разделе об ограничениях).
Модернизированная боевая машина 2С6М1, 2026 г. Видны дополнительные элементы бронирования
Вооружение тоже прежнее. Это два 30-мм двуствольных автомата 2А38 и две пусковые установки на четыре ракеты каждая серии 9М311. Их характеристики хорошо известны:
- скорострельность — до 4–5 тыс. выстр./мин. (суммарно);
- начальная скорость снаряда — 960 м/с;
- эффективная дальность огня по воздушным целям — 4 км;
- досягаемость по высоте — 4 км;
- эффективная дальность огня по наземным целям — 2 км;
- дальность пуска ракеты (для «Тунгуски-М1» с 9М311-1М) — до 10 км; у базовой 9М311 — до 8 км;
- высота поражения — до 3,5 км;
- средняя скорость полёта ракеты — 600 м/с;
- боевая часть — осколочно-фугасная массой 9 кг.
Прибавка в дальности у «Тунгуски-М1» связана с самой ракетой: в 9М311-1М вместо трассера стоит импульсный оптический ответчик. Это повысило помехозащищённость от световых ловушек и позволило вести ракету на траектории вплоть до 10 км. На предельной дальности комплекс способен работать в том числе по зависшим вертолётам. Заявляется и возможность поражения малоразмерных целей вроде крылатых ракет (КР), но против манёвренных и низколетящих КР надёжное поражение далеко не гарантировано.
Обнаружение целей обеспечивает РЛС (СОЦ — станция обнаружения целей), сопровождение — отдельная станция сопровождения (ССЦ — станция сопровождения целей); их дополняет ОЭС с дневным и ночным каналами. По данным для базового комплекса, СОЦ засекает низколетящий истребитель на 16–19 км (до 18 км в амплитудном режиме, до 16 км — в режиме селекции движущихся целей). Дальность станции сопровождения — порядка 10–13 км. Обработка идёт автоматически, полётом ракеты аппаратура управляет по радиоканалу.
Новые компоненты
ЗПРК с новым оснащением попал пока лишь в один короткий ролик. Но и эти кадры дают понять главное.
Прежде всего машина получила дополнительную защиту. На бортах корпуса и башни появились навесные металлические листы. Они стоят на расстоянии от штатной брони и образуют разнесённую защиту: это должно повысить стойкость и к кинетическим, и к кумулятивным боеприпасам. Плата за это — рост массы и, возможно, некоторое снижение подвижности. Насколько просела подвижность, по открытым кадрам судить нельзя.
На корме шасси видны куполообразные кожухи. Предположительно, это антенны станций радиотехнической разведки и РЭБ. Если так, «Тунгуска-М1» получает возможность выявлять подлетающие БПЛА и давить их каналы связи и навигации. По одному внешнему виду назначение этой аппаратуры точно не определить.
На крыше башни спереди установлена ОЭС нового типа. Это цифровая тепло-телевизионная система (СТТ) разработки АО «НТЦ „ЭЛИНС“» (г. Зеленоград); предприятие официально заявлено её разработчиком. Особенность системы — единый оптический блок с переключаемым (широким и узким) полем зрения: он одновременно ведёт автоматическое сопровождение цели и пеленгацию запущенной ракеты. Совмещение этих функций в цифровом тракте и помогает работать в условиях оптических помех и плохой видимости. Конкретная модель станции и её «обвязка» официально пока не раскрыты.
Башня с современной ОЭС
В этом стабилизированном блоке объединены видеокамера, тепловизор и лазерный дальномер. Их точные параметры закрыты. По косвенным признакам, цели засекаются и распознаются на дальностях не менее 8–10 км, в зависимости от погоды и других факторов.
Расширенные возможности
Сама огневая мощь не выросла: автоматы и ракеты прежние. Прибавка — в обнаружении, сопровождении целей и защите машины.
Главный акцент сделан на защите. Комплекс получил собственные средства РЭБ и дополнительную броню в расчёте на атаки дронов. Стоит помнить, что в зенитном подразделении могут быть и другие средства борьбы с такими угрозами.
Новая ОЭС с сопутствующей аппаратурой даёт несколько преимуществ. Современная элементная база улучшает характеристики и продлевает срок службы. Обновлённая система управления огнём позволяет точнее наводить прежнее оружие, прежде всего за счёт автоматического сопровождения цели и одновременной пеленгации ракеты.
Важно и то, что ОЭС и РЛС подменяют друг друга: оптика не демаскирует машину излучением (кроме моментов работы дальномера), а радар видит цель там, где оптике мешает погода. Скрытность по излучению снижает риск обнаружения, но это лишь один из факторов. Реальная вероятность атаки зависит и от визуальной разведки противника, и от разведывательных БПЛА, и от данных целеуказания.
На корме размещены средства РЭБ
При этом сохраняются и базовые достоинства «Тунгуски»: высокая проходимость гусеничного шасси, способность идти в боевых порядках колонн, штатная броня и смешанное пушечно-ракетное вооружение, расширяющее круг поражаемых целей.
Ограничения и открытые вопросы
У модернизации есть и оборотная сторона. Главный спорный момент — экономика борьбы с массовыми дешёвыми дронами. Ракета 9М311 несопоставима по цене с малоразмерным FPV-дроном, поэтому тратить её на такие цели нерационально; основная нагрузка ложится на 30-мм автоматы, а их эффективность против малозаметных и манёвренных целей ограничена. На этом фоне ставка на РЭБ логична: подавить связь и навигацию дешевле, а иногда и надёжнее, чем сбить.
Добавим к этому рост массы от навесной брони и тот факт, что реальный прирост возможностей по дронам пока ничем не подтверждён: все оценки строятся на одном ролике и общих соображениях.
Перспективы парка
По разным данным, на вооружении российской армии около 240–250 единиц семейства «Тунгуска», и «Тунгуска-М1» составляет основную их часть. В теории все эти машины могут получить навесную броню, средства РЭБ и обновлённую систему управления огнём в ходе капитального ремонта: когда машина и так проходит разборку, дооснащение обходится дешевле.
Если реализовать такую программу массово, войсковая ПВО заметно прибавит в борьбе с воздушными целями, включая дроны разных классов. Прежние функции 2С6М1 при этом сохранит.
Но пока опубликованные кадры показывают одну-единственную машину. Подтверждённой информации о серийных заказах в открытом доступе нет. Так что массовой модернизации ещё нет: есть техническая возможность её провести. Будет ли это серия или единичная инициатива части — вопрос пока открытый.
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