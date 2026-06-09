«Первые эксперименты осенью»: Путину доложили о статусе проекта синхротрона СКИФ

3 600 20
«Первые эксперименты осенью»: Путину доложили о статусе проекта синхротрона СКИФ


Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о ходе работ по созданию синхротрона СКИФ – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».



Проект, инициированный учёными в 2018 году и поддержанный главой государства, выходит на финишную прямую. Фальков подчеркнул:

Эта установка обладает лучшими в мире характеристиками в своём классе.

Синхротрон поколения 4+ позволит изучать структуру вещества на атомарном уровне, создавать новые материалы, лекарства, разрабатывать электронику будущего. Стратегическая задача: обеспечить технологический суверенитет России.

Фальков обратил внимание на два ключевых момента. Во-первых, лишь немногие страны могут позволить себе такие установки из-за отсутствия научного потенциала, научных школ и кооперации между наукой и промышленностью. Во-вторых, СКИФ – первый в постсоветское время проект такого масштаба, который Россия проектирует и строит сама.

Министр резюмировал:

Это результат колоссальной работы в первую очередь научного сообщества, тех, кто его проектировал и строил.

Строительство синхротрона ведётся в Кольцово (Новосибирская область) в рамках национального проекта «Наука и университеты». Установка станет одним из самых мощных источников синхротронного излучения в мире, уступая лишь европейскому ESRF-EBS (Франция) и американскому APS-U (США).
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. helilelik Звание
    helilelik
    -1
    Сегодня, 16:33
    Надо обязательно,сначала, орать об этом на всю Ивановскую,а потом рыдать,как же так,такой важный объект оставили без прикрытия.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +5
      Сегодня, 16:39
      Судя по фото, этот объект хорошо виден из космоса. Так что его местоположение и так известно. Да и учёные разных стран обмениваются информацией и публикуют свои научные работы. Так что здесь нельзя ничего засекретить.
      1. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        +3
        Сегодня, 16:46
        "Да и учёные разных стран обмениваются информацией и публикуют свои научные работы." - нормально так, им "игрушку" такую забубенили за счет налогов, а они результаты будут сливать с барского плеча? А почему бы и не засекретить результаты? Назовите хоть один пример где западники поделились значимыми результатами исследований.
        1. frruc Звание
          frruc
          +3
          Сегодня, 17:09
          Aндрей Ко
          "Да и учёные разных стран обмениваются информацией и публикуют свои научные работы."

          А потом засекреченные данные исследований чудесным образом появляются у западников или даже сами ученые с результатами.
          5 мая 2026 года Новосибирский областной суд вынес приговор двум российским физикам по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ): основатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» Валерий Звегинцев и доцент ТПУ Владислав Галкин получили по 12,5 года колонии строгого режима. Поводом для уголовного дела стала публикация научной статьи о газовой динамике в зарубежном журнале.
        2. Joker62 Звание
          Joker62
          0
          Сегодня, 17:37
          Цитата: Aндрей Ко
          А почему бы и не засекретить результаты?

          Всё зависит от уровня исследования и его значимости.
          И еще зависит от самых российских учёных. Они как малые дети, любят что-то т где-то похвастаться со своими успехами. Надеюсь, что за публикации без согласии ФСБ/СВР задумаются, чтобы не попасть к коллегам, которые получили довольно приличный срок наказания.
        3. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          0
          Сегодня, 17:48
          Назовите хоть один пример где западники поделились значимыми результатами исследований.
          Фундаментальные исследования обычно публикуются в открытом доступе. Если результаты на публикуются, значит учёные нашли что-то там такое, что можно использовать в военных целях.
          Хрестоматийный пример. Георгий Николаевич Флёров, в начале ВОВ молодой офицер в то время, когда его часть находилась на переформировании, изучал в библиотеке в зарубежных журналах научные труды по расщеплению урана. Он заметил, что после какого-то номера вся информация об этом перестала публиковаться. Флёров сразу понял, что учёные зашли слишком далеко и получили такие результаты, которые могут быть применены при создании ядерного оружия. Молодой учёный написал об этом письмо Сталину. Письмо дошло. Секретарь Сталина Поскрёбышев положил его на стол вождю вместе с донесением нашей внешней разведки из США. В том донесении говорилось о начале работ над атомной бомбой. Что было дальше, все знают.
          Вот что значит, что результаты научных экспериментов засекречены.
      2. Joker62 Звание
        Joker62
        -1
        Сегодня, 17:33
        Цитата: Eugen 62
        Судя по фото, этот объект хорошо виден из космоса. Так что его местоположение и так известно. Да и учёные разных стран обмениваются информацией и публикуют свои научные работы. Так что здесь нельзя ничего засекретить.

        Это зона АкадемГородка г.Новосибирска. Туда же входит наукоград п.Кольцово, где создают новые лекарства и прочее.
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 16:35
    Проект, инициированный учёными в 2018 году и поддержанный главой государства, выходит на финишную прямую.
    Да на фиг нужен синхротрон? Лучше пенсионный возраст уменьшите и снизьте НДС до 18%, вот что нужно людям.
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      -1
      Сегодня, 16:45
      "— Ты такую машину сделал? — Угу. — У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал… — Ну-ну-ну-ну-ну? — Что «ну-ну»? Я его на бочку с порохом посадил. Пущай полетает!"
    2. Баюн Звание
      Баюн
      +1
      Сегодня, 16:48
      Не поверите. С помощью РЕЗУЛЬТАТОВ работ на синхротроне, при их ПРАКТИЧЕСКОМ внедрении, ваши желания можно реализовать.
    3. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -1
      Сегодня, 16:49
      ну и людям нужно рожать детей по 5 в семью, тогда и можно будет снизить пенсионный возраст, через 20 лет
      а науку то-же надо развивать, если не развивать, то твои товары будут дороги так как их собирает 1000 человек 2 месяца, а страна тратившая на науку будет собирать тот же товар 10 роботами и за 2 дня, и в результате ндс повыситься

      и прекращайте говорить за весь народ, у всех разное мнение
      хочешь на пенсию пораньше: армия, полиция, фсин, шахтеры, учителя ждут тебя, там людей не хватает
      1. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        0
        Сегодня, 16:56
        Науку развивать надо- нет спору. "то твои товары будут дороги так как их собирает 1000 человек 2 месяца" но чтобы себестоимость была ниже надо убрать прослойки в виде дикого количества посредников и всяких околоэкономических регуляторов всех мастей
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +2
          Сегодня, 17:06
          прослойки будут всегда: завод производит, компания транспортная перевозит, магазины продают, от этого никуда не денешься
          1. Aндрей Ко Звание
            Aндрей Ко
            +2
            Сегодня, 17:48
            Это объективные участники, я говорю про ситуацию когда один контейнер с рыбой на пирсе не двигаясь с места меняет пять владельцев и цену в три раза благодаря административному ресурсу некоторых чиновников и причастных
        2. Кмет Звание
          Кмет
          0
          Сегодня, 18:25
          Кто науку-то развивать будет на этом синхротроне? Ну еще лет 15 проживут ученые старой Советской школы и.. никто не вечен.. А новые откуда возьмутся? Джамшут с Равшаном будут хигис запускать? Молодежь разъезжается.. новые кадры для РАН где брать если систему образование уничтожили и продолжают действовать по заветам Грефа? Частицы изучать и нанотехнологии... А на чем реализовывать эти нанотехнолгии? У нас заводы есть свои и свое оборудование с последними образцами литоргафических машин? А.. в Китае возьмем... это если дадут, но я уверен, что делиться технологиями не станут, а если и дадут что-то, то только то, что уже устарело - конкуренты никому не нужны..
          В итоге: Построили - молодцы! Дай Бог России не сгинуть и возродиться! Но с тем подходом, что сейчас - никакой уверенности в этом нет. С этим синхротроном опоздали лет на 30-ть.. И с многим другим тоже. Смириться с этим невозможно, но действительность беспощадна.
  3. Баюн Звание
    Баюн
    +1
    Сегодня, 16:46
    Навеяло:

    И 30 лет прошло. О боже, 30 лет!
    И говорит мне, Академик-Продавец:
    "Конечно, помню синхротрон!
    Но денег нет".

    1991-ый... Зеленоград. Диплом, пишем программы всяких интересных штук для... синхротрона, который запустят через 2-3 года...
  4. Pachvara Звание
    Pachvara
    0
    Сегодня, 16:49
    "Так приезжайте, милые, - рядами и колоннами!
    Хотя вы все там химики и нет на вас креста
    Но вы ж ведь там задохнетесь за синхрофазотронами
    А там места отличные - воздушные места!
    Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые
    Коль, что у вас не ладится, - ну, там, не тот аффект
    Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами
    Денечек покумекаем - и выправим дефект!"
    (с) В.С.Высоцкий
  5. Karabin Звание
    Karabin
    +1
    Сегодня, 16:59
    Синхротрон поколения 4+ позволит изучать ....., создавать ......., разрабатывать.

    Установка станет....

    Все в будущем. Сколько уже уникальных, неимеющих аналогов и т.п
    проектов с помпой анонсировалось. С привлечением президента и без оного.
    Сделайте сначала,
    создайте новые материалы, лекарства, разработайте электронику будущего.
    и если это стоящее и прорывное, пиарте и пиартесь, с президентом или без. Можно даже ста.... путинскую премию 1,2,3 степени учредить и выдать. А то можно вспомнить как красиво подавалось Роснано, а на деле оказалось кормушкой Чубайса.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 17:08
      а как про это говорить в прошлом, если установка только начнет работать осенью

      и полно всяких проектов вполне работает
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 17:07
    Из Цюриха выпнули наших учёных атомщиков...сейчас хоть за ум взялись...на своей установке всяко лучше работать и не зависеть от санкций Запада.