Киев расширил зону обязательной эвакуации в оккупированной части ДНР

2 117 4
Киев расширил зону обязательной эвакуации в оккупированной части ДНР

Назначенные Киевом власти Донецкой области (ДНР) официально расширили зону обязательной эвакуации в оккупированной ВСУ части Донбасса. Соответствующее распоряжение издал так называемый глава областной военной администрации. Речь идет в первую очередь о семьях с детьми, их могут вывезти на запад принудительно.

Согласно опубликованному ОВА документу, покинуть свои дома и квартиры в обязательном порядке, в частности, должны жители поселков Беленькое, Малотарановка и села Приволье. Под эвакуацию попали отдельные улицы Славянска и Краматорска. Ранее в обязательном порядке должны были покинуть город гражданские лица в Константиновке. Однако, как сообщают некоторые украинские чиновники и военные, не все спешат это делать, несмотря на опасность обстрелов и уличные бои.



Официально необходимость эвакуации объясняется обеспечением безопасности гражданских лиц. Однако само расширение перечня населенных пунктов, жители которых подлежат вывозу, показывает, что военная обстановка в регионе продолжает ухудшаться и постепенно затрагивает все новые территории.

Даже некоторые украинские военные аналитики опровергают бравурные заявления Генштаба ВСУ и Зеленского об успехах украинской армии и отсутствии оных у ВС РФ. Только за май Украина потеряла более 200 квадратных километров территории, тогда как еще примерно на 300 квадратных километрах продолжаются активные боевые действия.

Расширение зоны эвакуации многие связывают не только с непосредственными угрозами для гражданского населения, но и с продолжающимся изменением оперативной обстановки. Решающее сражение за полное освобождение ДНР приближается. Под контролем ВСУ в регионе остается менее 15% территории.

4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 16:44
    На фуфайках у мужиков с сумками на фото написано "рятувальник", т. е. "спасатель". Это они "честно нажитое непосильным трудом" спасают. wassat
  2. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 16:50
    "На фуфайках у мужиков с сумками на фото написано "рятувальник"" у меня почему то ассоциация со словом ритуал - погребения....
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 16:56
    А как-же заявления що скоро будет бросок на Москву.
  4. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 18:16
    расширили зону обязательной эвакуации

    БПЛА летают от линии фронта всё дальше и дальше :((...