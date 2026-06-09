Песков: европейцы пока не готовы к роли посредников между Москвой и Киевом
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Соединенные Штаты продолжают контактировать и с российской стороной, и с украинской. В любой момент американская делегация будет с радостью принята в Москве.
Такое заявление сделал во время брифинга глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
Говоря о сроках визита делегации США, представитель президента РФ заявил:
Точной даты приезда к нам пока нет.
Телефонный диалог российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом тоже пока не планируется. И информация о встрече переговорщиков от США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Кремль пока не поступала.
Речь на брифинге зашла и об условиях, выдвинутых европейскими лидерами в адрес Москвы в целях мирного урегулирования на Украине. Песков счел их неприемлемыми. Даже сам факт того, что в Европе сочли возможным предъявить какие-то требования, российское руководство считает недопустимым.
Пресс-секретарь Кремля отметил, что европейцы пока не готовы к роли посредников между Москвой и Киевом:
Что касается посреднической роли европейцев, то они пока далеки от готовности быть посредниками.
По его словам, начинать посреднические усилия с требований нелогично и неправильно.
Песков считает, что лидеры Евросоюза пока что сосредоточены не на мирном урегулировании, а на продолжении военных действий.
Позавчера в Лондоне прошла встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Там участники выработали список требований к России.
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