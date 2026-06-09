Песков: европейцы пока не готовы к роли посредников между Москвой и Киевом

1 024 20
Песков: европейцы пока не готовы к роли посредников между Москвой и Киевом


Соединенные Штаты продолжают контактировать и с российской стороной, и с украинской. В любой момент американская делегация будет с радостью принята в Москве.



Такое заявление сделал во время брифинга глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Говоря о сроках визита делегации США, представитель президента РФ заявил:

Точной даты приезда к нам пока нет.

Телефонный диалог российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом тоже пока не планируется. И информация о встрече переговорщиков от США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Кремль пока не поступала.

Речь на брифинге зашла и об условиях, выдвинутых европейскими лидерами в адрес Москвы в целях мирного урегулирования на Украине. Песков счел их неприемлемыми. Даже сам факт того, что в Европе сочли возможным предъявить какие-то требования, российское руководство считает недопустимым.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что европейцы пока не готовы к роли посредников между Москвой и Киевом:

Что касается посреднической роли европейцев, то они пока далеки от готовности быть посредниками.

По его словам, начинать посреднические усилия с требований нелогично и неправильно.

Песков считает, что лидеры Евросоюза пока что сосредоточены не на мирном урегулировании, а на продолжении военных действий.

Позавчера в Лондоне прошла встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Там участники выработали список требований к России.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:55
    Они с нами воюют руками кастрюлеголовых, какие уж тут посредники.
    1. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +1
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Ирек
      Они с нами воюют руками кастрюлеголовых, какие уж тут посредники.

      Верно, эти европейцы не готовы быть посредниками. У них пока даже собственного старлинка, что бы наводить на нас дроны, нет. Какие же это посредники? Вот как появится и начнут наводить, тогда уже будут готовы, тогда смогут вместе с США быть посредниками, на равных... yes
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 17:13
      "В любой момент американская делегация будет с радостью принята в Москве."

      Видимо "дух Анкориджа" выветрился, надо пукнуть нового, вот и ждут янкесов..... laughing
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 17:37
        майор Юрик hi ,сегодня 9 июня,а вроде как молва ходила что если ВСУ не уберутся с Донбасса до конца мая , Россия ужесточит условия,или это опять молва.
        1. майор Юрик Звание
          майор Юрик
          +2
          Сегодня, 17:46
          Александр, hi прям теряюсь в догадках насчет условий. Их многовато, но объединяет их одно - западники их даже не читают. Вот если бы подкрепить эти условия хорошим бабахом, то.... Как говорят янкесы - Пуля очень хорошо улучшает работу мозга, независимо в какую часть тела она попала. request
  2. al3x Звание
    al3x
    +9
    Сегодня, 16:56
    Шаблонные ответы на шаблонные вопросы. Его можно в принципе чат-ботом заменить в теле робота Фëдора.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 17:24
      Интересно было бы посчитать по какой цене идёт слово Пескова, типа за месяц сказал тысячу слов, получил пять миллионов, по пять тысяч за слово...
      Кстати финансирование администрации президента выросло примерно как финансирование МО с 2022 года, видимо вместе с зарплатами
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 16:58
    участники выработали список требований к России
    То ли это мания величия, то ли сильно альтернативно одаренные.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 17:03
    ...как же похоже им очень хочется договориться с "партнерами"....
  5. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +1
    Сегодня, 17:04
    Песков:

    По его словам, начинать посреднические усилия с требований нелогично и неправильно.


    Дан Негреа, Госдеп США.

    Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и лишь создаст риск усугубления катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно


    Видимо, в ответ Песков заявит, что это "борьба фракций внутри американской администрации". Трамп хоть раз Рубио опроверг?
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:09
    Позавчера в Лондоне прошла встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
    А сегодня местечковый окурок, уже в Таллинне.
    Еврейская попрошайка, имея на счетах более 5 лярдов зелени, приехал выпрашивать крохи от бедной Эстонии.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 17:11
    В любой момент американская делегация будет с радостью принята в Москве.

    Узнаю Пескова... smile
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 17:19
      ...и посекунчиков с водочкой и икоркой набубенят "дорогим гостям и партнерам"... laughing
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 17:39
        Nexcom hi ,а то, Россия -щедрая душа!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 17:43
          ...а то! laughing Ропот 55 hi за гос. счёт - и осетра целого притаранят и не только... не из своего ж кармана то платят - представительские расходы.
  8. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 17:35
    Какие нафиг посредники могут быть из европейцев, к едрёне матери, если они в открытую говорят о том, что выделяют бандерлогам деньги на войну с Россией и в полный рост, неутомимо, штампуют для них беспилотники?
    Это подельники, а не посредники. winked
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:58
      Ныробский hi ,и что?! И торгуем с ними и дипломатические каналы держим,вон в Киев спокойно "неизвестные" бизнесмены ездят и спокойно возвращаются.
  9. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 17:48
    европейцы пока не готовы к роли посредников между Москвой и Киевом

    А как они вообще могут когда ни будь такую роль выполнять.
  10. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +1
    Сегодня, 17:48
    ..американская делегация будет с радостью принята в Москве..

    Американцы "Хорнеты" тоже поставляют Украине с радостью, которыми убивают наших людей. Кремль где находится? в России? что-то я сомневаюсь уже...
  11. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 18:12
    Не знаю как у кого, но у меня голова кругом. То нет переговорам, то да, то дух есть, то его нет. Лавров одно, песков другое. Какое-то даже не биполярное расстройство.