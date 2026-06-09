Санкции введены против Израиля

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Санкции введены против Израиля

Сообщается о введении Францией «политико-дипломатических» санкций в отношении Израиля. Санкции выражаются в запрете на въезд для министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича. О такой мере сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По словам Барро, Франция в этом плане не одна. Аналогичные меры ввели Британия, Австралия, Канада и Новая Зеландия и Норвегия.
Французский министр:

Мы вводим новые санкции против лиц, ответственных за интенсификацию колонизации и насилие на оккупированном Западном берегу (реки Иордан – прим. «ВО»).

Помимо Бецалеля Смотрича въезд во Францию и другие указанные страны касается 4-х глав еврейских поселений на Западном берегу и 21-го поселенца – граждан Израиля.

Барро добавил, что Смотрич содействует аннексии палестинских территорий, заявляет об этом открыто, «участвуя в новой фазе колонизации».

Министр иностранных дел Франции:

Это политика, которую большинство, твёрдо приверженное принципу сосуществования двух государств, принять не может.

В Израиле заявили о том, что Франция, Канада и другие страны, вводящие санкции, «своими мерами откровенно поощряют терроризм и отказывают гражданам Израиля в праве себя защищать».
28 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 17:13
    ..фигня а не санкции. Кошерные ответят "симметрично". laughing
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 17:14
      Евреи всю верхушку и военных этих стран прослушивают и просматривают в режиме онлайн 😁
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 17:17
        ...хотите сказать - евреи евреев прослушивают??? wassat
        они там почти все из одного места - хоть в США хоть в Израиле. laughing
        1. bk316 Звание
          bk316
          +2
          Сегодня, 17:50
          хотите сказать - евреи евреев прослушивают?

          именно так
          гоев нахлобучивать, это так рутина, а вот своих нагреть это высший класс

          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 18:00
            у них тоже кастовость есть. есть совсем кошерные евреи и не очень кошерные (если по простому). само собой совсем кошерные тех кто не очень и вертят на своём обструганном огурце как хотят. диалектика! lol
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 17:19
      Кто посмел обидеть холокостных беспредельщиков погрязших в крови стариков и детей палестинцев, ливанцев и не только..... Как можно-с, господа! negative
    3. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 17:22
      Под израильской "симметрией",обычно,подразумевается нанесение бомбово-ракетных ударов по "провинившимся"...ждём-с... wassat
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 17:41
        Это против восточных соседей бомбы. А против западных - внезапно узнают все как кто-то домогался к беременному мальчику
    4. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 17:23
      Зверские санкции... Как же они теперь.....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:31
        ...и нигаварите, Роман hi . беда-беда... laughing уже наверно пейсы рвут с корнем от горя. lol
      2. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 18:17
        Привет Рома! hi
        Цитата: роман66
        Зверские санкции... Как же они теперь.....

        Ну как? теперь вот под санкциями придется ливан бомбить и изгонять с территорий коренное население.... request
    5. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Nexcom
      Кошерные ответят "симметрично".

      А если ещё Дональд "наш" Трамп ответные санкции примет. laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 17:47
        ...да чего Доне то? он второй раз Биби отматерит по телефону, делов то. А потом это войдёт в привычку.
        1. guest Звание
          guest
          +1
          Сегодня, 17:54
          Не знаю о чём Вы, но я намекал на санкции против Франции и других гейропейцев.
        2. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 18:12
          он второй раз Биби отматерит по телефону, делов то. А потом это войдёт в привычку.
          Нельзя ему больше материться. Как пить дать, после второго-третьего раза его раскроют. "Матерится? Значит - русский агент. Только русские так часто матерятся!" И все. Чемодан, вокзал, Ростов. Куда еще податься простому свергнутому президенту? smile
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 18:17
            ...а на Рублевке мест уже нет?
            1. Дед-дилетант Звание
              Дед-дилетант
              0
              Сегодня, 18:20
              Может быть и есть, кто его знает... Далековато живу, а так бы заглянул через забор.
  2. Ильнур Звание
    Ильнур
    +4
    Сегодня, 17:19
    отказывают гражданам Израиля в праве себя защищать».

    Бомбежка мирных и захват чужих территории оказывается защитой... А нашу защиту от нацисткого террора называют оккупацией...Перевернутая реальность..
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:24
    Это они против Лохматого волну поднимаят.
  4. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 17:24
    От этих санкций, Израилю, ни холодно, ни жарко. Но что бы имитировать озабоченность проблемой-сойдет.
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:28
    Да вертели эти санкции против еврейцев!
    Им еврейцам - ни жарко ни холодно. И скажут, положим на вас большой болт и все дела...
  6. fuffi Звание
    fuffi
    +1
    Сегодня, 17:30
    Макаревич уже прогнулся под новый мир?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:36
      ...макеревич уже собрался с "новой израильской родины" сливаттся в США. а как??? он понимашь только на израильщене обкошерился, а тут ррраз и иранская ракеты прилетела, стекла побила, фасад дома почикала.. ну куды ж такое годиться то? как тут про "новый поворот" то петь??? да никак. вот и всё - вся "новая родина" и кончилась... laughing

      зы у проституток Родины нет. у них есть место удобное для проживания. "...там где опа в тепле - там и родина..." (с) у них.

      интересно - он уже обрезался или ещё не успел??? wassat
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 17:31
    . Помимо Бецалеля Смотрича

    Такого имени, а тем более сочетания с фамилией, я ещё не встречал. Какой то югославский еврей?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:38
      ...скорее еврейский югослав. lol

      какая разница? а это зависит от того где этот крендель живёт в текущем моменте. lol так и переставляет сочетание слов по ситуации.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:34
    Онаниз по "европейски"
  9. Николай А. Шадов Звание
    Николай А. Шадов
    0
    Сегодня, 18:01
    Е-мое. В Израиле еще тру... флаги не приспустили в знак траура?
  10. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 18:15
    В Израиле заявили о том, что Франция, Канада и другие страны, вводящие санкции, «своими мерами откровенно поощряют терроризм и отказывают гражданам Израиля в праве себя защищать».
    И невдомек израильтянцам, что защищаться следует на своей территории, а не уничтожать всех подряд на чужой. Сидели бы у себя в еврейщине, не гоняли бы своих вояк завоевывать Ливан и устраивать геноцид в Газе, и никто из европейцев даже и не пикнул бы.