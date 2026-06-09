США открыли очередную военную базу за рубежом

Военно-морские силы США создали очередную зарубежную военную базу. На этот раз это так называемая вспомогательная база в Перте, штат Западная Австралия. Открытие нового американского военного объекта осуществлено в рамках трёхстороннего оборонного партнёрства AUKUS между Австралией, Британией и Соединёнными Штатами. Данное решение принято после совместного заявления от 30 мая, в котором подтверждается выполнение ключевых этапов создания ротационных сил подводных лодок «Запад».
Американские силы на новой базе «Стирлинг» предназначены для обеспечения ротационного присутствия американских и британских атомных подводных лодок.
Вице-адмирал заявил, что создание базы вместе с партнёрами по AUKUS демонстрирует готовность поддерживать флот, военнослужащих и их семьи. Видимо, другой возможности поддержать военнослужащих и членов их семей, кроме как размещением военной базы в Австралии, у американских адмиралов нет...
По его словам, предоставление необходимых услуг американскому персоналу и их семьям повысит боеготовность ротационных подводных сил.
В октябре 2024 года перед региональным командованием ВМС США в Японии была поставлена задача организовать базу «Стирлинг». Ротационные силы ВМС США сформированы с одобрения австралийского правительства. Контр-адмирал Иэн Джонсон, командующий региональным командованием ВМС США в Японии, отметил, что работа находится на начальном этапе, и, несмотря на большой объём предстоящих задач, уверенность в успехе обеспечивает тесное взаимодействие с партнёрами по AUKUS.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация