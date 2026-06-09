США открыли очередную военную базу за рубежом

587 1
США открыли очередную военную базу за рубежом

Военно-морские силы США создали очередную зарубежную военную базу. На этот раз это так называемая вспомогательная база в Перте, штат Западная Австралия. Открытие нового американского военного объекта осуществлено в рамках трёхстороннего оборонного партнёрства AUKUS между Австралией, Британией и Соединёнными Штатами. Данное решение принято после совместного заявления от 30 мая, в котором подтверждается выполнение ключевых этапов создания ротационных сил подводных лодок «Запад».

Американские силы на новой базе «Стирлинг» предназначены для обеспечения ротационного присутствия американских и британских атомных подводных лодок.



Вице-адмирал заявил, что создание базы вместе с партнёрами по AUKUS демонстрирует готовность поддерживать флот, военнослужащих и их семьи. Видимо, другой возможности поддержать военнослужащих и членов их семей, кроме как размещением военной базы в Австралии, у американских адмиралов нет...

По его словам, предоставление необходимых услуг американскому персоналу и их семьям повысит боеготовность ротационных подводных сил.

В октябре 2024 года перед региональным командованием ВМС США в Японии была поставлена задача организовать базу «Стирлинг». Ротационные силы ВМС США сформированы с одобрения австралийского правительства. Контр-адмирал Иэн Джонсон, командующий региональным командованием ВМС США в Японии, отметил, что работа находится на начальном этапе, и, несмотря на большой объём предстоящих задач, уверенность в успехе обеспечивает тесное взаимодействие с партнёрами по AUKUS.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ivan F Звание
    Ivan F
    0
    Сегодня, 18:30
    "в рамках трёхстороннего оборонного партнёрства AUKUS между Австралией, Британией и Соединёнными Штатами." - какая на первый взгляд необычная компания подобралась. Но если прикинуть, куда валить элитам Британии и Штатов, после того как они запустят "уничтожение мира" , то Австралия подходит больше всего. laughing