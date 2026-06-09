Иран в рамках мирной сделки с США требует прекращения огня в секторе Газа
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Тегеран выдвинул еще одно условие, без соблюдения которого мирное соглашение с Вашингтоном, затрагивающее и Израиль, заключено не будет. Помимо требований к Тель-Авиву прекратить агрессию в Ливане, иранское руководство требует прекращения огня в секторе Газа, где ЦАХАЛ с октября 2023 года пытается одолеть палестинское вооруженное формирование ХАМАС.
О расширении пакетных условий Тегерана для достижения мира на Ближнем Востоке сообщил пресс-секретарь движения ХАМАС Хазем Кассем. К требованиям ИРИ присоединились йеменские хуситы, которые уже атаковали Израиль и предупредили о введении блокады Баб-эль-Мандебского пролива. Соответствующее послание было направлено руководству палестинского движения сопротивления.
Движение ХАМАС постоянно получало от официальных лиц Ирана и Йемена информацию о том, что они стремятся остановить войну на различных фронтах, включая продолжающуюся войну в секторе Газа.
Представитель ХАМАС выразил слова благодарности Ирану и Йемену за поддержку борьбы палестинцев с агрессией Израиля. Такое решение полностью соответствует стремлению к достижению прочного мира в регионе, подчеркнул Кассем.
Для Нетаньяху выполнить еще и это требование Ирана означает полный крах всех планов по оккупации сектора Газа и разгрому ХАМАС. На этом фоне вероятность возобновления боевых действий между Израилем и Ираном остается очень высокой.
Вчера ВС Ирана возобновили удары по Израилю в ответ на бомбардировки Ливана. Йеменские хуситы объявили о блокаде судоходства в Красном море. Сегодня армия Израиля нанесла серию авиаударов по югу Ливана, целенаправленно атаковав жилые кварталы города Сур (Тир). Командование ЦАХАЛ потребовало повторной эвакуации ливанского города.
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