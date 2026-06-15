Нет войне во Вьетнаме! Мятеж на Columbia Eagle
Судно типа «Victory» (так оно выглядело в годы Второй мировой войны)
«Columbia Eagle» относился к судам типа «Victory» VC2-S-AP3, строившихся в больших количествах во время Второй мировой войны по так называемой Emergency Shipbuilding Program (Экстренной судостроительной программе). Судно построили всего лишь за 98 суток на верфи Oregon Shipbuilding Corporation (г. Портленд, штат Орегон) под названием SS Pierre Victory (SS — steam ship — пароход) и 5 февраля 1945 года сдали заказчику — United States Maritime Commission, который передал его для эксплуатации частному оператору — United States Lines.
Во время войны «Pierre Victory» осуществлял перевозки военных грузов на Тихоокеанском театре, при этом трижды, будучи груженным боеприпасами, подвергся атакам камикадзе. После войны судно было переоборудовано для перевозки скота, став одним из так называемых «Seagoing cowboys ship» (судно морских ковбоев). «Pierre Victory» совершил в 1946–1947 годах шесть рейсов из США в разоренную войной Европу, доставляя в каждом из них в Польшу и Грецию по 780 лошадей, а также цыплят.
В 1948 году судно отправили в «нафталин» — вывели в резерв в составе National Defense Reserve Fleet (Резервный флот национальной обороны). К новой активной жизни пароход вернула война в Корее (1950-1953 гг.), в ходе которой торговый флот США доставил на Корейский полуостров более 90% всех необходимых грузов и 75% войск. В 1952 году судно снова отправили в резерв.
В 1967 году судно продали частной судоходной компании Columbia Steamship Company (г. Вилмингтон, штат Делавер), где его переименовали в «Columbia Eagle». С 1968 года оно плавало в чартере Military Sea Transportation Service (Военной службы морских перевозок), доставляя грузы в Южный Вьетнам и Таиланд для американских вооруженных сил, ведущих боевые действия в Юго-Восточной Азии.
SS Columbia Eagle
19 февраля 1970 года «Columbia Eagle» вышел из Лонг-Бич (Калифорния) в Саттахип (Таиланд) с грузом боеприпасов, в том числе напалмовых бомб. Это были 3500 штук 500-фунтовых бомб типа BLU-11/B и 1225 бомб BLM-1/B калибра 750-фунтовых (тип бомб — по мнению автора), снаряженных «Напалмом Б». Кроме того, в состав груза входило стрелковое оружие, реактивные гранатометы, зенитные ракеты, глубинные бомбы и другое вооружение.
Напалмовые бомбы использовались базировавшимися в Таиланде бомбардировщиками Б-52 для нанесения ударов по обеим частям Вьетнама по методу «выжженной земли», т. е. для нанесения массированных сосредоточенных ударов большими группами самолетов для полного уничтожения войск (фактически — в основном мирного населения), сооружений и растительности на значительных площадях. Всего на Вьетнам было сброшено 500 тысяч тонн напалма. Они составили около 40% всех сброшенных на Демократическую Республику Вьетнам бомб. От напалма погибли или получили различной тяжести ожоги сотни тысяч мирных жителей в обеих частях Вьетнама, уничтожены огромные площади продовольственных культур. Президент Джонсон стремился «вбомбить Вьетнам в каменный век». Всего же за время войны американцы сбросили 6 727 084 тонны бомб различных типов — в 2,5 раза больше, чем они сбросили на Германию во время Второй мировой войны.
По мере эскалации американского участия в войне во Вьетнаме, роста потерь военнослужащих США и распространения сведений об их преступлениях против мирного населения, широкий размах набирало антивоенное движение в американском обществе, включая вооруженные силы.
Война во Вьетнаме оказала весьма значительное влияние на мировоззрение жителей США. Новое движение, хиппи, появилось из молодежи, протестующей против войны. Многочисленные митинги в защиту борющегося Вьетнама прошли в самих США. В октябре 1967 в Вашингтоне состоялась грандиозная манифестация, в которой участвовало свыше 150 тыс. чел. — представителей 47 штатов США. Кульминацией стал так называемый «поход на Пентагон» 21 октября 1967 г., в котором приняло участие около 200 тыс. человек. Инициатором и организатором похода был Национальный мобилизационный комитет за прекращение войны во Вьетнаме. Среди массовых демонстраций выделялся марш на Вашингтон «За мораторий» 15 октября 1969 г., когда перед Капитолием собралось 250 000 человек.
4 мая 1970 года антивоенная демонстрация студентов университета в Кенте (штат Огайо) была расстреляна Национальной гвардией, погибло 4 и ранено 9 человек.
Именно в это же время в качестве альтернативы официальной в недрах антивоенного движения появилась подпольная пресса. Подпольные газеты издавались как в колледжах и школах, так и на военных базах. Выходило более 500 регулярных изданий с читательской аудиторией от нескольких сотен до 500 000. Широко росло движение отказников от военной службы. Молодые люди сжигали свои повестки на демонстрациях. Тысячи нежелающих служить в армии нашли убежище в Канаде.
В самом Вьетнаме многие солдаты надевали черные нарукавные повязки в знак солидарности с антивоенными демонстрациями у себя на родине. Дисциплина в войсках резко падала, солдаты отказывались выполнять приказы или только делали вид, что их выполняют. Причем очень часто невыполнение приказов приобретает коллективный характер на уровне малых и даже крупных подразделений. В 1969 году американской армии впервые пришлось столкнуться с таким явлением, как убийство или нападение на офицеров подчиненными. Очень скоро это явление приобретает массовый характер — на протяжении 1971 года это происходило в среднем раз в неделю.
Только в 1969 г. из армии США дезертировало 73 тысячи человек, в дальнейшем эта цифра росла огромными темпами. Если в 1966 году она составляла 14,7 на тысячу, в 1968 — 26,2 на тысячу, то к 1970 году возросла до 52,3. С января 1967 по январь 1972 года в общей сложности 354 112 GI оставили свои части без разрешения, и ко времени прекращения войны во Вьетнаме в числе дезертиров все еще числились 98 324 человека.
Важным центром антивоенного сопротивления стал военно-морской флот, в первую очередь экипажи ударных авианосцев, непосредственно участвовавших в авиаударах по Вьетнаму.
Наиболее серьезный инцидент произошел на борту USS Coral Sea осенью 1971 года. Инициативная группа членов экипажа начала распространять на борту следующую петицию (перевод автора): «Мы, народ, должны руководить правительством и не позволять правительству направлять нас! “Coral Sea” планируют направить во Вьетнам в ноябре. Это не должно произойти. Можно предотвратить активное участие корабля в конфликте, если мы большинством голосов выразим наше недоверие вьетнамской войне. Если вы считаете, что “Coral Sea” не должен уйти во Вьетнам, выразите свое мнение, подписав эту петицию».
Петицию подписало более 1000 членов экипажа из 4500, на борту возникла организация SOS («Stop Our Ship»). 6 ноября более 300 членов экипажа авианосца возглавили антивоенную демонстрацию в Сан-Франциско. Попытка предотвратить боевой поход корабля оказалась неудачной, поэтому ряд моряков дезертировали перед отходом авианосца. Но деятельность SOS распространилась на другие авианосцы, такие как USS Hancock и USS Ranger. На борту USS Constellation, находившегося в море, была проведена сидячая забастовка, и командир, опасаясь потери контроля над кораблем, принял решение вернуться в Сан-Диего.
На кораблях, готовившихся к выходу на боевую службу у берегов Вьетнама, неоднократно случались акты саботажа. Так, 26 мая 1970 года был выведен из строя редуктор ГТЗА USS Anderson — при вскрытии в нем обнаружили болты, гайки и цепи. Дорогостоящий ремонт занял несколько недель. В июне 1972 года саботажники временно вывели из строя авианосец USS Ranger, а в октябре случились поджоги на USS Kittyhawk и USS Hassayampa. В июле того же года на несколько месяцев были выведены из строя авианосцы USS Forestall (поджог, ущерб 7 млн. долларов, ремонт продолжался более двух месяцев) и USS Ranger (повреждение одного из главных редукторов, ущерб около 1 млн. долларов, ремонт занял три с половиной месяца).
14 марта 1970 года в Сиамском заливе, в 700 милях от побережья Камбоджи, американский пароход «Rappahanock» обнаружил две спасательные шлюпки, в которых находились 24 члена экипажа с транспорта боеприпасов «Columbia Eagle». Подобранные моряки утверждали, что капитан Donald O. Swann приказал им оставить судно, заявив, что в трюмах заложена бомба. Они ожидали, когда к ним присоединятся остальные 15 членов экипажа, но пароход, пустив клуб дыма, дал ход и удалился. Так власти США впервые узнали о захвате этого судна двумя вооруженными мятежниками.
Капитан Donald O. Swann
Это были Clyde W. McKay Jr. (25 лет) и Alvin L. Glatkowski (21 год). Автору статьи так и не удалось точно определить их должности на борту судна. В разных источниках первый из них величается то «electrician» (электрик), то «fireman-water tender» (котельный машинист), а второй — «engine room wiper» (уборщик машинного отделения, что соответствует нашему машинисту 2-го класса) или «bedroom steward» (каютный стюард). Оба были сторонниками левого движения «Students for a Democratic Society» (Студенты за демократическое общество).
Закончив мореходную школу The Seafarers Harry Lundeberg School of Seamanship, они сделали несколько рейсов во Вьетнам на американских торговых судах. Здесь молодые моряки узнали многое о военных преступлениях американцев и их союзников против мирного населения. Позднее в своем интервью газете New York Times Клайд Маккей говорил:
Он продолжил:
Он понимал, что их признают виновными в мятеже и пиратстве, но думал, что это «меньшее зло», чем участие в «прямом убийстве доставленными напалмовыми бомбами».
В свою очередь Олвин Л. Гладковски заявил:
Clyde W. McKay и Alvin L. Glatkowski познакомились в холле Международного союза моряков (Seafarers International Union — SIU), где они заключали контракт на трудоустройство, всего лишь за два дня до отхода судна в рейс. Большинство собравшихся здесь моряков явно выражали свою поддержку участию США во вьетнамской войне, поэтому будущие «мятежники» быстро нашли общий язык.
Во время перехода в Таиланд они разрабатывали план захвата судна и угона в одну из стран, проводившую антиамериканскую политику. Первоначально рассматривались Северный Вьетнам или КНР, но, опасаясь перехвата американскими военными кораблями на переходе туда, выбрали нейтральную Камбоджу, правительство которой во главе с принцем Нородомом Сиануком (Norodom Sihanouk) сочувствовало борьбе вьетнамского народа. Еще в США Клайд Маккей приобрел пистолет P38 Walter, а во время бункеровки судна на Филиппинах еще и револьвер.
14 марта «после обеда он (Alvin L. Glatkowski) и я подошли к старшему помощнику и под дулом пистолета отвели его в кабинет капитана и объяснили капитану сложившуюся ситуацию, держа обоих под прицелом. Я потребовал, чтобы капитан позвонил из своего кабинета на мостик и дал приказ оставить судно. Я объяснил ему, кто должен остаться на борту, а кто уйти, и что он должен сообщить вахтенному помощнику на мостике, что на борту заложена бомба и это причина оставления судна» (из интервью Clyde W. McKay газете New York Times).
24 члена экипажа быстро высадились в две спасательные шлюпки и отошли от судна, ожидая, когда к ним присоединятся и оставшиеся на борту, но капитан через рулевого передал им приказ следовать к находившимся в 109 милях берегам Южного Вьетнама. Вскоре судно удалилось, подав сигнал SOS. В судовом журнале была сделана следующая запись:
Вскоре в район инцидента прибыл самолет базовой патрульной авиации Lockheed P-3B Orion из состава эскадрильи Patrol Squadron One (VP-1), базировавшейся на авиабазе U-Tapao в Таиланде, и направлен корабль Береговой охраны США USCGC Mellon, а также корабли ВМС — эсминец USS Turner Joy и десантный корабль-док USS Denver.
Тем не менее, после 36-часового перехода вечером 15 марта «Коламбиа Игл» стал на якорь в 5 милях от камбоджийского порта Сиануквиль (Sihanoukville). На следующий день в 09:51 в 13,5 милях от побережья (то есть за пределами 12-мильной зоны территориальных вод) стал на якорь «Denver», а вскоре к нему присоединился и «Mellon».
Десантный корабль-док USS Denver
После постановки на якорь бунтовщики впервые смогли поспать поочередно, расположившись на юте судна, где были складированы паллеты с детонаторами. При попытке нападения они угрожали взорвать пароход.
Только через сутки к «Коламбиа Игл» подошли два катера ВМС Камбоджи. Clyde W. McKay и Alvin L. Glatkowski были разоружены и вместе с капитаном отправлены на берег для проведения следственных действий, а судно и экипаж взяты под охрану. После опроса американцев им дали указание переместить судно ближе к берегу, а контроль за этим доверили мятежным членам экипажа, для чего им вернули оружие.
Clyde W. McKay и Alvin L. Glatkowski обратились к камбоджийскому правительству с просьбой о предоставлении политического убежища, аргументируя это тем, что они являются революционерами-противниками вьетнамской войны. Их обращение было удовлетворено.
В своих интервью Клайд В. Маккей и Олвин Л. Глатковски рассказывали:
Капитан Donald O. Swann утверждал, что ряд членов экипажа пытались сопротивляться мятежникам. Так, 2-й механик стал изготавливать из куска стальной трубы и огнетушителя некое подобие мини-пушки, а в первый вечер после захвата судна один из моряков явился на мостик с ломиком и попытался напасть на мятежников. Но Маккей выстрелом поверх его головы быстро охладил пыл «героя». В результате капитан запретил любые попытки противодействия паре захватчиков, тем более что он считал, что минимум три члена экипажа содействуют им, выполняя различные поручения и снабжая сведениями о положении на судне.
Американские власти рассматривали план возвращения судна силой, но позднее от этой идеи отказались, и 17 марта «Denver» ушел в Сингапур. «Mellon» и «Turner Joy» продолжали крейсировать вблизи границы камбоджийских территориальных вод.
Удар судовые мятежники получили с другой стороны. 18 марта 1970 года Королевский совет и Национальное собрание под давлением военных и правых деятелей во главе с генералом Лон Нолом и принцем Сирик Матаком заявили об отстранении Сианука от власти. Органы информации многих стран указывали на причастность к этим событиям в Пномпене Центрального разведывательного управления США. С исключительной поспешностью, уже 19 марта, государственный департамент США заявил о признании новых властей в Пномпене.
Из-за этого многие средства массовой информации, в первую очередь французская газета Le Monde, а также и принц Нородом Сианук в своей книге «Моя война с ЦРУ», обвинили ЦРУ США в организации имитации мятежа на «Columbia Eagle» с целью доставки оружия для заговорщиков Лон Нола, что Клайд В. Маккей и Олвин Л. Глатковски гневно опровергали.
В своей книге Нородом Сианук писал:
Вероятно, эти обвинения сыграли трагическую роль в судьбе мятежников: их обращения за предоставлением политического убежища в посольства КНР и СССР были отвергнуты. А на просьбу к почетному консулу Швеции в Пномпене из Стокгольма был получен ответ, что для предоставления убежища требуется их физическое присутствие на территории Швеции.
Интересно отметить, что Клайд В. Маккей свободно владел испанским, французским и немецким языками, ранее служил во Французском иностранном легионе, а его отчим был подполковником армейской разведки в Пентагоне.
28 марта новые камбоджийские власти под нажимом США решили вернуть судно и груз, и 8 апреля «Columbia Eagle» под командованием прежнего капитана Donald O. Swann покинуло местные воды. В море его ожидал корабль Береговой охраны США USCGC Chase с группой по обезвреживанию боеприпасов ВМС США (U.S. Navy explosive ordnance disposal team), а также следователями Береговой охраны, Разведывательной службы ВМС и других спецслужб. После проверки «Columbia Eagle» на наличие заложенных подрывных устройств и доставки из Южного Вьетнама остальной команды транспорта, он в сопровождении «Chase» направился в ВМБ США в Субик-Бей (Филиппины), куда прибыл 12 апреля. После выгрузки 16 апреля пароход ушел в Сан-Франциско.
Корабль Береговой охраны США USCGC Chase
Капитан Donald O. Swann дает интервью журналистам в Субик-Бей
Странный маршрут судна после освобождения — вместо доставки груза в порт назначения в Таиланде или хотя бы в Южный Вьетнам, оно проследовало в Субик-Бей.
Из Субик-Бей в США самолетом для дальнейшего расследования были отправлены три члена экипажа, которые, по мнению капитана и ряда других моряков, оказывали пассивную поддержку паре мятежников, однако каких-либо официальных обвинений против них так и не выдвинули. Более того, один из подозреваемых вскоре поступил на службу в ВВС и проходил ее в особо секретном подразделении, занятом испытаниями, слежением и управлением военными искусственными спутниками.
Новые власти отправили мятежников в плавучую тюрьму военно-морской базы на реке Меконг, где они находились вместе с камбоджийскими политзаключенными, включая родственника Нородома Сианука, и американским капралом-дезертиром Larry Humphrey. 30 августа Клайд В. Маккей и Олвин Л. Глатковски совершили неудачную попытку побега, прыгнув за борт, а затем неоднократно объявляли голодовку.
Clyde W. McKay и Alvin L. Glatkowski на фоне плавучей тюрьмы
Хуже всего было состояние Глатковски — его психика дала сбой, и после того, как он стал пить собственную мочу и есть испражнения, его поместили в психиатрическую больницу, где он дважды пытался совершить самоубийство.
В конце ноября Глатковски был переведен из больницы в охраняемый правительственный отель, а 15 декабря он явился в американское посольство и заявил о добровольной сдаче властям.
2 марта 1971 года Олвин Л. Глатковски по иску Береговой охраны США предстал перед судом в Лос-Анджелесе. Суд признал его виновным в мятеже (приговорен к 10 годам заключения) и нападении на капитана (5 лет). Однако он был освобожден уже в сентябре 1977 года.
Alvin L. Glatkowski
Alvin L. Glatkowski на суде
1 октября 1970 года Клайд В. Маккей и Ларри Хамфри были переведены из плавучей тюрьмы в Palais du Government (официальную правительственную гостиницу) в Пномпене. 28 октября они ускользнули от охраны и бежали на украденном автомобиле пресс-атташе. Согласно ряду публикаций, в побеге им содействовала американская журналистка, снабдившая их деньгами для подкупа охраны. А в начале декабря посол США в Камбодже Emory Swank сообщал в Вашингтон, что после беседы с министром иностранных дел у него сложилось твердое убеждение, что камбоджийские власти содействовали побегу Клайда В. Маккея и Ларри Хамфри.
Беглецы направились в провинцию Кампонг Чам, намереваясь примкнуть к действовавшим там коммунистическим партизанам («Красным кхмерам») и их следы надолго затерялись.
В статье Джона Кларка Ханна (John Clark Hanna) «Mystery of the SS Columbia Eagle Hijacking», опубликованной в феврале 2001 года в американском журнале «Vietnam», пишется:
Позднее, вероятно, они были казнены «красными кхмерами». После падения режима Пол Пота камбоджийские власти передали США человеческие останки, анализ ДНК которых в лаборатории ВМС однозначно подтвердил их принадлежность Клайду В. Маккею.
Источники
1. Samuel Lipsman, Edward Doyle. Fighting the Time 1968-1970. Boston, 1983
2. Richard Linnett, Roberto Loiederman. The Eagle Mutiny. Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 2001
3. Fred Emery Dispatch. Two Who Say They Support S.D.S. Tell How They Hijacked Ship. The New York Times, March 26, 1970
4. 2 American Ship Hijackers Want to Quit Cambodia. The New York Times, July 4, 1970
5. Salvatore R. Mercogliano. Forth Arm of Defence. Sealift and Maritime Logistics in the Vietnam War. United States Navy Naval History and Heritage Command, 2017
6. John Clark Hanna. Mystery of the SS Columbia Eagle Hijacking. Vietnam, February 2001, Vol. 13, Issue 5
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