Нет войне во Вьетнаме! Мятеж на Columbia Eagle



Судно типа «Victory» (так оно выглядело в годы Второй мировой войны)



SS Columbia Eagle



Капитан Donald O. Swann

Мы симпатизировали азиатскому народу, и, хотя я и не авторитет в области войны во Вьетнаме, я уважаю мнение таких авторитетов, как Бертран Рассел и Жан-Поль Сартр, которые говорили, что война в Азии была геноцидом.

Я чувствовал себя в положении немецкого моряка во время Второй мировой войны и на примере того, что показали суды в Нюрнберге, я считал бы себя виновным, если просто подчинился бы и стал частью угрозы народу Азии. Я подумал, что лучше угрожать силой тем немногим членам экипажа, но не допустить, чтобы я стал частью гораздо более масштабной угрозы народу Азии, поставив эти тысячи бомб с напалмом.

Я чувствую себя американским революционером, а не уголовным преступником. Морально я ощущаю, что на 100 процентов прав.

В 13:15 судно было захвачено Клайдом В. Маккеем (Clyde W. McKay) и Олвином Л. Глатковски (Alvin L. Glatkowski), которые удерживали капитана и его старшего помощника в каюте капитана в качестве заложников, угрожая взорвать заложенную бомбу, если капитан и старпом, находившиеся под прицелом пистолетов, не будут следовать их требованиям.



Десантный корабль-док USS Denver

Многие оставшиеся на борту члены экипажа, в особенности старпом, только и искали момент, чтобы обезоружить нас, так что нам постоянно нужно было быть «на ногах», а чтобы не уснуть, мы принимали таблетки амфетамина (что дало повод позднее многим обвинять их в наркомании — автор). ... Мы соблюдали радиомолчание два с половиной дня. И только после того, как были совершенно уверены, что мы действительно находимся в водах Камбоджи, разрешили радисту выйти на связь.

Несколько французов, учителей средней школы в Сиануквилле, сфотографировали «угнанное» судно во время его прибытия и отхода. Они отметили, что оно сидело глубоко в воде на приходе и высоко — на отходе. И после постановки «Columbia Eagle» на якорь и с наступлением темноты автострада Сиануквилль — Пномпень была закрыта для гражданского движения, что раньше никогда не случалось, и колонны армейских грузовиков до самого утра двигались из порта Сиануквилля в Пномпень. В день государственного переворота западные журналисты наблюдали, что собравшиеся у Национальной Ассамблеи войска были вооружены новенькими М-16, оружием, которого у нашей армии не было.



Корабль Береговой охраны США USCGC Chase



Капитан Donald O. Swann дает интервью журналистам в Субик-Бей



Clyde W. McKay и Alvin L. Glatkowski на фоне плавучей тюрьмы



Alvin L. Glatkowski



Alvin L. Glatkowski на суде

Документы, полученные от ЦРУ и Разведывательного агентства Министерства обороны, дают отрывочные детали передвижений Клайда В. Маккея и Ларри Хамфри вплоть до 1973 года. Было похоже на то, что оба довольны сотрудничеством с коммунистическими партизанами в Камбодже. Одно из донесений свидетельствовало о том, что Клайд В. Маккей и Ларри Хамфри должны были быть направлены в Ханой на «учебу». Однако в июле 1973 года их видели на работе в поле лагеря для заключенных, расположенном к юго-востоку от Кампонг Сре.

Источники



1. Samuel Lipsman, Edward Doyle. Fighting the Time 1968-1970. Boston, 1983

2. Richard Linnett, Roberto Loiederman. The Eagle Mutiny. Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 2001

3. Fred Emery Dispatch. Two Who Say They Support S.D.S. Tell How They Hijacked Ship. The New York Times, March 26, 1970

4. 2 American Ship Hijackers Want to Quit Cambodia. The New York Times, July 4, 1970

5. Salvatore R. Mercogliano. Forth Arm of Defence. Sealift and Maritime Logistics in the Vietnam War. United States Navy Naval History and Heritage Command, 2017

6. John Clark Hanna. Mystery of the SS Columbia Eagle Hijacking. Vietnam, February 2001, Vol. 13, Issue 5