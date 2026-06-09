МО Болгарии заявило об отказе предоставлять Украине военную помощь

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МО Болгарии заявило об отказе предоставлять Украине военную помощь


Правительство Болгарии объявило о прекращении военной помощи Киеву. Министр обороны Димитар Стоянов заявил:



Украине нужно больше людей, а не больше вооружений.

И призвал к справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта. София выходит из гонки вооружений, в которую её заталкивал Брюссель.

При этом Стоянов отметил, что Евросоюзу будет трудно стать посредником в переговорах, поскольку ЕС сам активно воюет на стороне Украины, снабжая её оружием.

Болгария – один из крупнейших в Евросоюзе производителей снарядов советского образца. Именно на таких боеприпасах ВСУ держались в начальной фазе конфликта. София формально отказывалась от прямых поставок, но через «серых» поставщиков снаряды уходили на Украину. Теперь и этот канал, судя по всему, перекроют.

Позиция Стоянова перекликается с риторикой премьер-министра Румена Радева. Он ещё в бытность президентом призывал снять санкции с России. Партия Радева «Прогрессивная Болгария» победила на выборах в апреле, набрав более 44%. Её лидер пообещал выстраивать «уважительные и равноправные отношения с Москвой».

В Европе уже забили тревогу. Депутат Европарламента Валери Хайер назвала Радева «троянским конём Путина в Европе». Но в Софии, судя по всему, уже не обращают внимания на подобные ярлыки.
12 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 17:38
    МО Болгарии заявило об отказе предоставлять Украине военную помощь

    Все что можно было отправить, уже отправили. А в ущерб себе отправлять вооружения не хотят.
  2. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 17:42
    "Теперь и этот канал, судя по всему, перекроют." С какой стати ?
    Не та страна, чтоб самой себе финансовые потоки перекрывать. Просто теперь они будут поставлять боеприпасы закупленные ЕС для нужд ВСУ на коммерческой основе. Ничего не изменилось. Ну разве что номера банковских счетов feel
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 17:42
    Урсулка чуть-чуть потеребит болгарские Фаберже намёком на не выделения европейских вливаний и "братушки" как укушенные возобновят поставки. Такова судьба мелких еврошавок.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:50
    Теперь всей своей гейропейской сворой накинутся на Болгарию.
  5. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 17:50
    Что польша, что болгария получали субсидии от ЕС или бриттов или США. Свои не потратят. Тем более кредиты. Это только РИ в 19 веке освобождала болгар на кредитные деньги .Хотели русские православные помочь братьям по вере, потом долго отдавали англичанам. Царь не хотел, РИ была тогда ослаблена , но при народных настроениях согласился
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 17:50
    ...что творится то? belay даже тихие "братушечки" зельца обламывать стали... походу к кое-кому точно подкрадывается пушной зверёк.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 18:31
      Цитата: Nexcom
      ...что творится то? даже тихие "братушечки" зельца обламывать стали... походу к кое-кому точно подкрадывается пушной зверёк.

      Другие "партнёры" из коалиции желающих компенсируют, будут всеми силами поддерживать Зелю, пока ВСУ способны воевать.
  7. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 18:11
    Болгария – один из крупнейших в Евросоюзе производителей снарядов советского образца. Именно на таких боеприпасах ВСУ держались в начальной фазе конфликта. София формально отказывалась от прямых поставок, но через «серых» поставщиков снаряды уходили на Украину. Теперь и этот канал, судя по всему, перекроют.

    тут надо бы внести немного ясности:
    в Болгарии, в отличии, допустим, от России, до 2/3 объемов ВПК приходится на частный сектор
    причем, эти частные производства, опять же, в отличии от нас, никак не контролируются государством, более того, они имеют полное право самостоятельно выходить на международные рынки, и работают по контрактам с фирмами из США, Польши, Чехии, Великобритании, Саудовской Аравии
    на сегодня (по итогам 2025 года, по крайней мере) до 95% выпускаемой Болгарией военной продукции уходит за рубеж, и только 5% закупает государство
    как именно господин Стоянов собирается это изменить, как он предполагает перекрыть поставки частников - непонятно
    скорее всего - никак, а речь ведёт исключительно о гос.секторе ВПК
    ещё интереснее тот факт, что продажа оружия за рубеж приносит Болгарии примерно 4% ВВП - а это совсем не те цифры, которыми можно запросто пренебречь

    исходя из всего этого, вполне можно сделать вывод, что заявление об отказе предоставлять Украине военную помощь - чистой воды популизм
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 18:14
    Правительство Болгарии объявило о прекращении военной помощи Киеву.

    Военной помощи или продажи вооружений? Разница большая...
  9. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 18:21
    Как бы там ни было, но новость таки из разряда приятных.
    8 мая 2026 года в должность премьер-министра Болгарии вступил Румен Радев, экс-президент и лидер левоцентристской коалиции «Прогрессивная Болгария», получившей большинство в парламенте по итогам выборов в апреле. Эта победа завершила политический кризис в Болгарии, где с 2021 года парламентские выборы проводились восемь раз. Министр обороны Димитар Стоянов - член команды Радева.
  10. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 18:23
    Новость, которая не стоит никакого внимания. Все будет поставляться, в необходимом количестве. Пока будет кому поставлять.
  11. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 18:31
    Гнилая болгарская сущность в том, что они всегда подобострастно смотрели в рот западноевропейским рептилиям, и в последних мировых войнах, и в нынешнем противостоянии принимали сторону врагов России. Урсулка топнет тощей кривой ножонкой и восстановит статус-кво.