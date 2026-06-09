МО Болгарии заявило об отказе предоставлять Украине военную помощь
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Правительство Болгарии объявило о прекращении военной помощи Киеву. Министр обороны Димитар Стоянов заявил:
Украине нужно больше людей, а не больше вооружений.
И призвал к справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта. София выходит из гонки вооружений, в которую её заталкивал Брюссель.
При этом Стоянов отметил, что Евросоюзу будет трудно стать посредником в переговорах, поскольку ЕС сам активно воюет на стороне Украины, снабжая её оружием.
Болгария – один из крупнейших в Евросоюзе производителей снарядов советского образца. Именно на таких боеприпасах ВСУ держались в начальной фазе конфликта. София формально отказывалась от прямых поставок, но через «серых» поставщиков снаряды уходили на Украину. Теперь и этот канал, судя по всему, перекроют.
Позиция Стоянова перекликается с риторикой премьер-министра Румена Радева. Он ещё в бытность президентом призывал снять санкции с России. Партия Радева «Прогрессивная Болгария» победила на выборах в апреле, набрав более 44%. Её лидер пообещал выстраивать «уважительные и равноправные отношения с Москвой».
В Европе уже забили тревогу. Депутат Европарламента Валери Хайер назвала Радева «троянским конём Путина в Европе». Но в Софии, судя по всему, уже не обращают внимания на подобные ярлыки.
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