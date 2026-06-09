Модернизированная до уровня 971М АПЛ «Леопард» вышла на ходовые испытания

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Модернизированная до уровня 971М АПЛ «Леопард» вышла на ходовые испытания

Модернизированная АПЛ «Леопард» проекта 971 вышла на ходовые испытания, покинув достроечную стенку «Севмаша». Об этом сообщают российские ресурсы.

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Леопард» из состава «звериной дивизии» Северного флота, по-видимому, завершила капитальный ремонт с модернизацией, выйдя на послеремонтные ходовые испытания. Пока никакой официальной информации по субмарине нет, так что сроков возвращения в боевой состав флота, к сожалению, назвать не можем.



АПЛ К-328 «Леопард» была заложена на «Севмаше» 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня 1992 года и вступила в состав флота 5 февраля 1993 года. На «Звездочку» прибыла в конце июня 2011 года. В мае 2012 года корабль был помещен в эллинг и на нем развернулись работы по демонтажу оборудования. Работы затянулись из-за задержки документации от проектанта СПМБМ «Малахит». Вывод из эллинга состоялся в декабре 2020 года. Далее планировалось, что субмарина вернется в строй в 2022 году, затем в 2023-м.

По данным Минобороны, на АПЛ «Леопард» проведен ремонт с глубокой модернизацией. В ходе работ на субмарине проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС. Подлодка получила крылатые ракеты «Калибр», также ей уменьшили акустическую заметность.
12 комментариев
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  1. bk316 Звание
    bk316
    0
    Сегодня, 17:54
    В ходе работ на субмарине проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС Подлодка получила крылатые ракеты «Калибр», также ей уменьшили акустическую заметность.

    В общем чуть меньше чем все.
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 18:04
      Цитата: bk316
      В общем чуть меньше чем все.

      Ну бахнуть могут ,если что !!!
    2. Подтекст Звание
      Подтекст
      +1
      Сегодня, 18:14
      автор-->автор-->автор Владимир Лыткин

      В России, - подводные лодки, а не субмарины.
  2. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    -3
    Сегодня, 17:54
    Эпический подвиг.
    Геракл так плакал что умер от обезвоживания.
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 17:55
    Вот это сроки! Строилась подлодка 5 лет. И это в самое трудное время, когда разваливался СССР. А модернизировалась аж 15 лет! И это в то время, когда в 2010-х годах никаких проблем с бюджетом не было! При Сталине это назвали бы ёмким словом "вредительство". И виновные уже были бы отправлены приносить пользу людям на стройки коммунизма.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 17:56
      С учётом того как сейчас развиваются не только надводные дроны, но уже и подводные, правильно делали, что не торопились тратить деньги/ресурсы.
  4. Flashpoint Звание
    Flashpoint
    +2
    Сегодня, 17:55
    Хорошая новость! Будем ждать дальнейшего возвращения в боевой состав флота!
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      -2
      Сегодня, 18:07
      Цитата: Flashpoint
      Хорошая новость! Будем ждать дальнейшего возвращения в боевой состав флота!

      Работаем потихоньку и враг боится ..Где они всплывут и нанесут удар ...Или сигнал дадут "Скифам" донным !!
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 18:05
    650мм торпедные аппараты остались?
  6. Cympak Звание
    Cympak
    0
    Сегодня, 18:15
    Уже не верилось. Из 10 МАПЛ пр.971 в ремонте находилось 7 единиц. Теперь осталось 6, в строю 4.
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 18:19
    То, что вышла на ходовые - хорошо. Но лодка уже практически пенсионного возраста: в 2032 м ей стукнет 40... Да, они еще послужит, но пора уже ее менять, как по мне.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:28
    На «Звездочку» прибыла в конце июня 2011 года. В мае 2012 года корабль был помещен в эллинг и на нем развернулись работы по демонтажу оборудования. Работы затянулись из-за задержки документации от проектанта СПМБМ «Малахит». Вывод из эллинга состоялся в декабре 2020 года. Далее планировалось, что субмарина вернется в строй в 2022 году, затем в 2023-м.


    Расстрелять написал бы И.В. Сталин синим карандашом, прочитав такую новость.