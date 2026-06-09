Модернизированная до уровня 971М АПЛ «Леопард» вышла на ходовые испытания
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Модернизированная АПЛ «Леопард» проекта 971 вышла на ходовые испытания, покинув достроечную стенку «Севмаша». Об этом сообщают российские ресурсы.
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Леопард» из состава «звериной дивизии» Северного флота, по-видимому, завершила капитальный ремонт с модернизацией, выйдя на послеремонтные ходовые испытания. Пока никакой официальной информации по субмарине нет, так что сроков возвращения в боевой состав флота, к сожалению, назвать не можем.
АПЛ К-328 «Леопард» была заложена на «Севмаше» 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня 1992 года и вступила в состав флота 5 февраля 1993 года. На «Звездочку» прибыла в конце июня 2011 года. В мае 2012 года корабль был помещен в эллинг и на нем развернулись работы по демонтажу оборудования. Работы затянулись из-за задержки документации от проектанта СПМБМ «Малахит». Вывод из эллинга состоялся в декабре 2020 года. Далее планировалось, что субмарина вернется в строй в 2022 году, затем в 2023-м.
По данным Минобороны, на АПЛ «Леопард» проведен ремонт с глубокой модернизацией. В ходе работ на субмарине проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС. Подлодка получила крылатые ракеты «Калибр», также ей уменьшили акустическую заметность.
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